[集中出版株式会社]

医療情報誌・月刊『集中』を発行する集中出版株式会社は、毎年「癒しと安らぎの環境」フォーラムを開催し、社会に多大な貢献をされた医療従事者を顕彰する「集中医療大賞」「集中医療大賞・高久史麿特別賞」、癒しと安らぎの場を提供する優れた医療施設を顕彰する「癒しと安らぎの環境賞」の発表、および「癒しと安らぎの環境」コンサートを行っています。この度、「集中医療大賞2023」の受賞者が決定致しました。







集中出版株式会社が主催する「癒しと安らぎの環境」フォーラムでは、この度「集中医療大賞2023」「集中医療大賞・高久史麿特別賞2023」の受賞者を決定しました。本賞は、医療界において多大な功績を残した医療従事者に感謝の意を表し顕彰するものです。来る12月17日(日)19時10分より、サントリーホール・大ホール(東京都港区)にて表彰致します。また、同日に開催する「癒しと安らぎの環境」コンサートは、佐野成宏(テノール)・ 川井郁子(ヴァイオリン)・ 河原忠之(ピアノ)による素晴らしい演奏をお楽しみ頂きます。



URL:https://www.medical-confidential.com/iyasitoyasuragi2023/

※医療従事者、患者の皆様、およびそのご家族様は無料ご招待

※申込締切:11月17日(金)



■「集中医療大賞 2023」受賞者

尾身 茂/公益財団法人結核予防会 理事長

https://www.jatahq.org/



草野 敏臣/医療法人社団ミッドタウンクリニック 理事長

https://www.tokyomidtown-mc.jp/



堤 治/医療法人財団順和会山王病院 名誉病院長

https://www.sannoclc.or.jp/hospital/



中林 正雄/社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 センター所長

https://www.aiiku.net/



吉村 泰典/学校法人慶應義塾慶應義塾大学 名誉教授・吉村やすのり 生命の環境研究所 所長

http://yoshimurayasunori.jp/



■「集中医療大賞・高久史麿特別賞 2023」受賞者

今 明秀/八戸市立市民病院 事業管理者

https://www.hospital.hachinohe.aomori.jp/





「集中医療大賞」「集中医療大賞・高久史麿特別賞」とは





世界に誇る高度な医療を提供している日本。全国各地で必要な時に直ぐ受診する事が出来る本邦の医療は、医師を始めとする医療従事者の日夜に亘る献身的な働きによるものです。私達はこのことをきちんと認識し、感謝の意を込めて「集中医療大賞」を設け、毎年1 回顕彰しています。また、特に僻地医療に貢献された医療従事者への敬意を込め「集中医療大賞・高久史麿特別賞」も同時に顕彰しています。



【昨年の集中医療大賞 受賞者】

門脇 孝/国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 院長

竹田 晋浩/医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 理事長・院長

南渕 明宏/昭和大学横浜市北部病院 循環器センター長・心臓血管外科 教授

渡邊 剛/医療法人社団東京医心会 ニューハート・ワタナベ国際病院 総長兼理事長

Ravindra Gupta/University of Cambridge Professor of Clinical Microbiology



【昨年の集中医療大賞 高久史麿特別賞 受賞者】

前川 恭子/萩市国民健康保険むつみ診療所 所長



「癒しと安らぎの環境」フォーラムとは





「癒しと安らぎの環境」フォーラムは、優れた「医療・福祉施設」及び「癒しと安らぎの環境」作りを目的とした活動(以下・「癒しの活動」と言う)を「癒しと安らぎの環境賞」として顕彰し、それを広く世に知らせる事によって、「医療・福祉施設」及び「癒しと活動」の質の向上を図る事を目的として定めるものである。



※ 本活動は2002年に、日野原重明先生を名誉会長、岩崎榮先生を会長として建築家の安藤忠雄先生、写真家の稲越功一氏、東京大学教授(建築学)の長澤泰先生など20名のメンバーと共に開始致しました。医療情報誌・月刊『集中』は、2008年の創刊より、誌面企画「Art In Hospital」として、癒しと安らぎの環境を提供している優れた医療施設を取り上げ紹介する活動を継続し、「癒しと安らぎの環境賞」の顕彰を実施しています。



【活動】

1.医療情報誌・月刊『集中』誌面企画「Art In Hospital」にて毎号優れた施設を紹介

2.「癒しと安らぎの環境賞」の顕彰

3.「集中医療大賞」「集中医療大賞・高久史麿特別賞」の顕彰

4.「癒しと安らぎの環境」コンサートの開催

【主催】

「癒しと安らぎの環境」フォーラム実行委員会

【共催】

日本の医療の未来を考える会、University Cambridge Japan Consulting Supervisor

【「癒やしと安らぎの環境」フォーラム実行委員会 代表】

尾尻 佳津典(集中出版株式会社最高経営責任者、『集中』発行人)

【後援】(2023年11月現在 50音順)

[医療関係団体](一社)全国公私病院連盟/(公社)全国国民健康保険診療施設協議会/(公社) 全国自治体病院協議会/(公社)全日本病院協会/(特非)地域医療・介護研究会JAPAN/(公社)東京都医師会/(公社)日本医師会/(一社)日本音楽療法学会/(一社)日本介護事業連合会/(公社)日本看護協会/(公社)日本産婦人科医会/(公社)日本歯科医師会/(一社)日本病院会/(一社)日本病院薬剤師会

[医療機関](医)輝生会初台リハビリテーション病院/(公財)結核予防会複十字病院/(国研)国立精神・神経医療研究センター/市立芦屋病院/(医)西福岡病院/日本赤十字社古河赤十字病院/(一財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院/(宗)立正佼成会附属佼成病院

[各国大使館]ウクライナ大使館/コロンビア大使館/スーダン共和国大使館/スロバキア共和国/セーシェル共和国名誉総領事館/中華人民共和国大使館/ドミニカ共和国大使館/東ティモール大使館/ボツワナ大使館/ポルトガル大使館/ニカラグア大使館/マリ共和国大使館/ミャンマー連邦共和国大使館/モルディブ共和国大使館/モロッコ王国大使館/ヨルダン大使館

【特別協賛】

サントリーホールディングス株式会社



