[日本システム技術株式会社]



当社は、2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)において、大阪府・大阪市・2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会が出展する「大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn(以下、大阪パビリオン)」に協賛することをお知らせいたします。



大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマ、「People’s Living Lab 未来社会の実験場」をコンセプトに開催され、人類共通の課題解決に向けて新たなアイデアを創造・発信し、未来社会を共に創っていく場です。SDGs達成に向けての貢献や日本の国家戦略Society5.0の実現を目指し、様々なイノベーションの創出が期待できます。



なかでも、「大阪パビリオン」では、“「人」は生まれ変われる”、“新たな一歩を踏み出す”という意味が込められた「REBORN」をテーマに、「健康」観点より、未来社会の新たな価値を創造する様々な取り組みが行われます。



「未来を、仕掛ける。」をコーポレートスローガンとする当社は、平林 武昭がソフトウェアの無限の可能性を確信し、会社を立ち上げ、今年創立50周年を迎えました。戦略的大学経営システム『GAKUEN』や金融機関向け情報系統合システム『BankNeo』等のパッケージ事業やDX&SI事業等、情報化を通じて社会に貢献してまいりました。また、「健康」観点としましては、保険者向けトータルサービス『JMICS』を主軸とする医療ビッグデータ事業を通じて「医療費の適正化と加入者様の健康増進」を目的に、医療ビッグデータを総合的に活用しております。



今回の協賛は、平林 武昭が1970年に開催された大阪万博に携わった経験が創業に大きく関与していることから、当社としても思い入れの強いものとなります。「大阪パビリオン」との共創を通じて、これからの100年に向け、ITで未来社会の新たな価値創出に寄与できるよう邁進してまいります。



■大阪・関西万博について

開催期間 :2025年4月13日(日)~10月13日(月)184日間

開催場所 :夢洲(大阪市臨海部)

テーマ :いのち輝く未来社会のデザイン(Designing Future Society for Our Lives)

公式HP :https://www.expo2025.or.jp/



■大阪パビリオンについて

テーマ :REBORN

公式HP :https://2025osaka-pavilion.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

日本システム技術株式会社

TEL:06-4560-1000

Mail:ir-uketsuke@jast.co.jp



▼日本システム技術株式会社 企業情報

https://www.jast.jp/



以上







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/01-20:40)