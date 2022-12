[株式会社Sweets HD]

富士山から昇る初日の出を天面にあしらった、新年のお祝いにぴったりのシフォンケーキです。



シフォンケーキ専門店This is CHIFFON CAKE.は2022年12月16日(金)より、お正月限定デザインの紅茶シフォンケーキ「Earl Grey CHIFFON【new year】<アールグレイ・シフォン・ニューイヤー>」の販売を開始しました。発送は2022年12月27日(火)より順次となります。







いつもThis is CHIFFON CAKE.をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

本日12/16(金)より、お正月デザインの紅茶シフォンケーキ「Earl Grey CHIFFON【new year】」の販売を開始しました。

お年賀スイーツや新年のご挨拶の手土産にいかがですか?



「Earl Grey CHIFFON 【new year】」は、富士山から昇る初日の出を天面にあしらった、新年のお祝いにぴったりの紅茶シフォンケーキです。

アールグレイ香るしっとりふわふわなシフォン生地を、九州産生クリームと国産マスカルポーネを使用したコクのあるクリーミーなクリームで包み込みました。

付属のミルクティーソースをかける事で紅茶の風味がより一層引き立ちます。



※数量限定となりますのでお早めにお求めください。



<商品情報>

This is CHIFFON CAKE.「Earl Grey CHIFFON【new year】」

※冷凍状態でお届けします。

受注開始:2022年12月16日(金)

商品発送:2022年12月27日(火)より順次

販売価格:¥2,700(税込)

内容量:[シフォンケーキ]4号サイズ(約12cm)約330g、[紅茶ソース] 約5g×3本入り

賞味期限:冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法:公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ:https://bit.ly/3Fy7ofY







<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://bit.ly/38fSi1u



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/



■姉妹ブランド

カッサータ専門オンラインストア「This is CASSATA.」

https://bit.ly/37uoVsb



