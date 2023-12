[Qookka Entertainment Limited]

Qookka Entertainment Limitedが株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPを使用し、同社監修の元で開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』。シーズン制で展開される本作は、常に安定したクオリティーで新たな楽しみ方を提供いたします。同ゲームは、2023年12月16日(土)より、PKシーズン「四季兵戦」を開始することをお知らせいたします。







今回のPKシーズンでは、君主の皆様は建安十二年という歴史的背景の中で、再起を図る袁氏の残存勢力と曹操軍との戦いに身を投じることになります。今シーズンの戦いは、季節の変化に大きく影響され、五月の大洪水から冬の厳しい寒さまで、様々な自然の力が君主の皆様の戦略に影響を及ぼします。



今シーズンのテーマ:季節システム





新たに季節システムが追加されることによって、地図上で定期的に春夏秋冬がめぐり、各季節に特有の風景を楽しむことができ、洛陽の変化する美しい景色と、それに伴う季節ごとの戦略的要素が君主の皆様を待ち受けています。さて、一緒に季節システムに関する今シーズンの新要素を一緒に見てみましょう。





・四季事件

今シーズンでは、「四季事件」という機能が登場します。各季節に発生する特有の事件を通じて、君主の皆様は多様な戦略を体験できます。春には田畑を耕し資源生産を加速させ、夏は頻繁に降る雨と洪水に対応し、秋には作物の収穫による追加資源を獲得し、そして冬には凍った川を利用した新たな戦略が実行可能となります。うまく各季節の特徴を掴み、その影響を戦略に組み合わせてみましょう。





・名臣提案

各季節の訪れと共に、君主の皆様の陣営に所属する4名の策士が季節に合わせた特別な提案を献上します。これらの提案は建造、城防衛、徴兵、征戦に関連し、提案を受け入れると特定のボーナスが得られます。自軍の状況に応じてこれらの提案を適切に活用し、ライバルを出し抜く独自の一手を取ることができます。





・季節計略

個人の策略アップグレードに加えて、今シーズンでは同盟計略も強化されています。同盟が建国すると、新たな同盟季節計略が解放されます。さらに、各季節の始まりには季節計略の種類が更新され、季節の変化に合わせた戦略を立てることができます。





・シーズン戦備

今シーズンでは、4つのシーズン限定宝物装備をご用意しております。各宝物には使用武将関連の条件が存在し、さらに独自の効果を持っています。所持する武将に応じて戦備宝物を選んで、より面白い編制や組み合わせを楽しむことができます。





これらの新要素を通じて、今シーズンでは、君主の皆様は三国志の世界でよりリアルで戦略的な体験を得ることができ、これまでにないレベルの戦略的深みと臨場感をお楽しみいただけることでしょう。



新武将、さらに登場!





新PKシーズンシナリオ「四季兵戦」の開始と同時に、新武将諸葛恪とSP劉曄が登場し、『三國志 真戦』の戦場に新しい風を吹き込みます。一足先に彼らの固有戦法をチェックしてみましょう!



諸葛恪の固有戦法【揮兵謀勝(きへいぼうしょう)】は防御状態を中心に、様々な効果を提供できます。まず、戦闘開始から3ターン目まで、諸葛恪は確率で自軍に防御状態を付与し、自軍の被ダメージを大幅に下げることができます。また、自軍の防御状態が消費されると、ランダム1名の味方の兵力を回復させます。防御状態が消費されずに時間切れになった場合、武力の最も高い味方に攻撃を1回発動させます。【揮兵謀勝】による防御状態でなくても、以上の二つの効果は有効です。





諸葛恪は戦闘初期で兵力の損失を効果的に抑えられると同時に、追加の攻撃チャンスも与えられます。まさに攻防一体と言えるでしょう。さらに、低いコストにより出陣もしやすくなります。





SP劉曄の固有戦法【計定謀決(けいていぼうけつ)】は強大なサポート効果を提供できます。準備段階で知力の最も高い敵武将を弱体化でき、従来のセンター特化部隊に対して高い制限効果を発揮できます。また、アクティブ戦法と合わせると、継続的な回復効果も提供できます。



新武将の登場は常に『三國志 真戦』の戦場に新たな変化をもたらします。敵に不意を突く作戦や、戦況を一変させる策略など、新武将たちを活用して、自軍の勝利を目指しましょう。



『三國志 真戦』とは





『三國志 真戦』は、Qookka Entertainment Limitedがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発したスマートフォン向けゲームアプリです。「三國志」シリーズ原作の遊び方をしっかりと継承しています。



本作では、「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、「課金すれば強くなる」というゲームデザインはありません。リアルな戦場環境では、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ!



百万マスにも及ぶ超巨大マップで千軍万馬が激突!無数の英傑達がこの三国志の大地に集い、天下の覇権を巡り堂々会戦!“真”の戦略と策略の真髄を体験できる、シーズン制戦略シミュレーションゲーム。



シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください!





