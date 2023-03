[株式会社heart relation]

4月5日(水)から伊勢丹新宿店で行われるポップアップショップでの先行発売が決定。ポップアップショップ限定セット「Everyday Magical Lacy Shorts Trio」も登場。



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」はEveryday Essential Night BraとEveryday Magical Lacy Shortsの新色フレンチモーヴを発売いたします。







<シックで気品溢れるフレンチモーヴのナイトランジェリーが誕生>

ROSIER by Her lip toでご好評いただいている「Everyday Essential Series」のEveryday Essential Night BraとEveryday Magical Lacy Shortsからシックで気品のあるフレンチモーヴの新色が登場いたします。

フランス語で葵の花をさす、モーヴ。初夏から夏にかけて咲き誇るモーヴの、軽やかで気品のあるシックな色味は澄んだ美肌を演出し女性らしさを引き出します。

また新色のみナイトブラとマジカルレーシィショーツ共に、より多くの方へお試しいただきやすいS・M・Lの3サイズ展開いたします。



ブラやショーツに施されたマジカルレースは3倍まで伸びる伸縮性が優れたレースで、締め付け感なくどんな体型や体勢にもフィット。カップの肌側にはシルクを使い、胸元を美しく魅せるカッティングが気分を上げ、セルフラブなナイトタイムをお過ごしいただけます。



新色のフレンチモーヴは4月5日(水)から伊勢丹新宿店にて開催するROSIER by Her lip toのポップアップショップにて先行発売、4月12日(水)19:00からは公式サイトにて販売開始いたします。



【商品詳細】



Everyday Essential Night Bra ¥4,600(税込)

Everyday Magical Lacy Shorts ¥3,300(税込)



◼️カラー:french mauve

◼️サイズ展開:S/M/L



<伊勢丹新宿店で開催するポップアップショップではマジカルレーシィショーツの3カラーがセットになったアイテムが数量限定で登場>

ポップアップショップでは新色の発売を記念して、「Everyday Magical Lacy Shorts」のnude rose、black、french mauveが3枚セットになった「Everyday Magical Lacy Shorts Trio」が通常の5%OFFで数量限定販売いたします。



Everyday Magical Lacy Shorts Trio ¥9,405(税込)

※S・Mサイズのみの展開となっております。

※カラーはお選びいただけません。



ポップアップショップ概要

ROSIER by Her lip to POP UP SHOP at SHINJUKU ISETAN



期間:2023年4月5日(水)~2023年4月11日(火)

場所:伊勢丹新宿店 本館 2階 イーストパーク

営業時間:午前10時~午後8時

※営業時間は予告なく変更となる場合があります。詳しくは商業施設ホームページをご確認ください。

住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14−1



■ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)とは

小嶋陽菜が手掛ける初のランジェリーブランド。

誰もが自分を愛せるように。

あなたの魅力と美しさを引き出す洗練されたランジェリーをROSIERは提案します。



ROSIER by Her lip to Concept

女性らしさ、を選んでいこう



多様性を尊重する時代だからこそ

女性らしさを選ぶ自由を肯定したい



手に入れたいのは、

気高く優美なアティテュード

それでいてアワーグラスのような

淡く儚いシルエット



まるで相反するエレメントをちりばめ私たちは素肌に纏う



心もからだも柔らかくサポートし

どんな時でも魅力的に魅せてくれる

リュクスなランジェリー



ROSIERが

あなたの内側から自信と

光り輝く美しさを引き出します



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)



AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数974万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation PR担当:及川(オイカワ)

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト:https://heartrelation.co.jp/



■一般のお客様のお問い合わせ

ROSIER by Her lip to カスタマーセンター

https://rosier-by-hlt.channel.io

(返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日



