[ティネコインテリジェント株式会社]

高品質なスマートお掃除製品を提供しているTineco(代表者:冷泠・レイリン)、本社:中国蘇州)から、床掃除の決定版。ブランド史上最強、高知能な水拭き掃除機 「Tineco(ティネコ)」の応援購入プロジェクトを、2023年11月6日(月)11:00よりMakuakeにて開始します。





Makuakeプロジェクトページ:

https://www.makuake.com/project/tineco/



※プロジェクトは2023年11月6日(月)11:00~2023年12月30日(土)18:00まで実施中。



水拭き掃除機の世界シェアNo.1*のTineco(ティネコ)から、フラッグシップモデルのFLOOR ONE S7 PROとリーズナブルなモデルFLOOR ONE S7 LITEが、Makuakeにて2モデル同時に登場。水量や電力を自動調整しながらスイスイお掃除をすることができます。



※2023年7月時点での水拭き掃除機に関するオンライン販売データ



Tineco FLOOR ONE S7 PRO/ LITEの特徴





Tineco社独自のTineco ILOOP技術を搭載。床の汚れ具合を自動検知し、汚れ具合に応じて吸引パワーと水量を自動調整し、床洗浄してくれます。複雑な設定なしで床掃除を丸々お任せすることができます。



※自動モードの場合のみ



◼電動補助輪によるアシスト機能



水タンクを装着した掃除機はどうしても重くなりがちですが、Tineco FLOOR ONE S7には、電動補助輪が搭載されているため、力を入れなくてもスイスイ掃除することができます。さらに、走行方向を自動的に感知するため、前進だけでなく後退時にも掃除が楽々に行えます。



※後ろ方向へのアシストはFLOOR ONE S7 PROのみ対応



◼髪の毛が絡まないフローティングスクレーパー搭載



ローラーブラシにフローティングスクレーパーを搭載。ブラシに圧力をかけながらゴミや髪の毛をこすり落とすため、ローラーブラシにゴミや髪の毛がくっつきにくくなっています。吸引口に毛が絡む問題は過去のこと。手入れの手間も大幅に削減され、気持ちよく掃除することができます。



◼電解モジュール除菌機能が内蔵



ワンボタンで除菌効果がある次亜塩素酸水が自動生成され、さらに水拭きしながら除菌も可能。特に小さなお子様やペットがいるご家庭では、お掃除と同時に床の除菌も行え、さらなる安心感を得ることができます。





■製品スペック







Makuakeプロジェクトページ:

https://www.makuake.com/project/tineco/



※プロジェクトは2023年11月6日(月)11:00~2023年12月30日(土)18:00まで実施中。





■Tinecoについて

Tineco(ティネコ)は、ECOVACSの子会社として1998年に中国の深セン市で設立。設立以来、スマートな掃除機シリーズからスマートな水拭き掃除機シリーズまで、先進的な技術を搭載した掃除製品で世界をリードしてきました。Tinecoは、世界中で1,000以上の特許を保有し、その優れたデザインと技術により、iF賞、Reddot Design賞を含む10の国際デザイン賞を受賞しています。





【本件に関するお問い合わせ】

担当:裘怡晶(キュウ イショウ)

メールアドレス:gabby.qiu@tineco.com



日本公式Line:https://lin.ee/g8D9s2H

日本公式X(旧Twitter):https://twitter.com/tineco_jp

日本公式Instagram:https://www.instagram.com/tineco_jp/

日本公式Facebook:https://www.facebook.com/tinecojapan



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-14:46)