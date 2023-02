[株式会社スマイルズ]



2023年2月9日付で、株式会社スマイルズの代表取締役社長の遠山正道が社長を退任し、取締役社長として野崎亙が就任することとなりました。今後は野崎亙を筆頭に、実業知を生かしながら、世になかった価値の創出を進めていきます。遠山正道は23年務めたスマイルズの「社長」を野崎亙に託し、代表としてさらに伸びやかに邁進していきます。







創業から今日まで、「誰にも似てない」価値づくりを目指して



株式会社スマイルズは、2000年2月9日、遠山正道が在職していた三菱商事株式会社コーポレートベンチャー0号として設立されました。1997年に「Soup Stock Tokyo」の企画となる物語形式の企画書「スープのある一日」を起案、1999年にSoup Stock Tokyo第1号店をオープンさせた後に立ち上がった会社です。2008年には遠山正道がMBO(マネジメント・バイアウト)を実施、以後はSoup Stock Tokyoのみならず、ネクタイ専門店「giraffe」、ニューサイクルコモンズ「PASS THE BATON」、ファミリーレストラン「100本のスプーン」、海苔弁専門店「刷毛じょうゆ 海苔弁山登り」といった自社事業を展開してきました。



2016年からは、Soup Stock Tokyo(代表取締役社長 松尾真継)が分社。時を同じくして、全ブランドのクリエイティブ統括をする野崎亙がプロデュース・コンサルティング事業「Smiles: PROJECT & COMPANY」を推進しました。インハウスのクリエイティブチームであるスマイルズならではの「実業知」を生かし、事業開発からデザイン・PR・空間デザイン、WEB構築に至るまで、行政や地方自治体、大企業から個人の作り手、宇宙からマグロの尾っぽのブランディングまで、規模や業種問わず、「自分事」の伴走を続けています。理念である「生活価値の拡充」、最初の求人広告で掲げた「誰にも似てない」は、23年後の今日も変わらずに、スマイルズの根っこにあります。







◆公式サイトでは、「野崎亙×遠山正道 社長交代特別対談」を公開しています。

https://www.smiles.co.jp/news/2023/02/09.html







新・取締役社長 野崎亙からのコメント









遠山さんからバトンを引き継ぐことになりました。随分前から並走させてもらい、長い助走の末に、スマイルズの轍と目指す景色がおぼろげながら見えてきた気がします。これからもまっすぐには進まずに、迂回しながら、時には羽ばたきながら、時には潜りながら、「誰にも似てない」やり方で新しい轍を築きたいと思います。その先に目指したかった景色があるはずだと信じて。





<プロフィール>

京都大学工学部卒。東京大学大学院卒。2003年、株式会社イデー入社。新店舗の立上げから新規事業の企画を経験。2006年、株式会社アクシス入社。デザインコンサルティングという手法で大手メーカー企業などのビジネスプロデュースや経営コンサルティングに従事。2011年、スマイルズ入社。全ての事業のブランディングやクリエイティブの統括に加え、「100本のスプーン」のリブランディングや「PAVILION」の業態開発等も行う。さらに、入場料のある本屋「文喫」など外部案件のコンサルティング、プロデュースを手掛ける。

*受賞歴:「グッドデザイン・ベスト100」「グッドフォーカス賞 [新ビジネスデザイン] 」

*著書:『自分が欲しいものだけ創る!スープストックトーキョーを生んだ『直感と共感』のスマイルズ流マーケティング』(日経BP)







新・代表 遠山正道からのコメント









大リスペクトの野崎に渡しました!

Soup Stock Tokyoから始まって23年、皆さまには本当にお世話になりっぱなしでした。ひとまず一回、ありがとうございました!しかし、これからの野崎やスマイルズや、私も、益々無邪気に実験的に、どんどん皆さまを巻き込んで、未だ見ぬ未だないところへ、ごんごんといきます。新種の幸福を、つくりますよ。外も内も皆さま、容赦してよろしくお願いいたします!



<プロフィール>

1962年東京都生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年株式会社スマイルズを設立、代表取締役社長に就任。現在、「Soup Stock Tokyo」のほか、ネクタイ専門店「giraffe」、ニューサイクルコモンズ「PASS THE BATON」、ファミリーレストラン「100本のスプーン」、海苔弁専門店「刷毛じょうゆ 海苔弁山登り」を展開。「生活価値の拡充」を企業理念に掲げ、既成概念や業界の枠にとらわれず、現代の新しい生活の在り方を提案している。さらには「The Chain Museum」を創業、アーティストを支援できるプラットフォーム「Art Sticker」などをスタート。2022年に還暦を迎え、「新種の老人」を名乗るほか、個人会社「とおい山株式会社」を設立。

*著書:『成功することを決めた』(新潮文庫)、『やりたいことをやるというビジネスモデル-PASS THE BATONの軌跡』(弘文堂)、『新種の老人 とーやまの思考と暮らし』(‎産業編集センター)他







野崎亙×遠山正道 社長交代特別対談を公開中





創業以来、初めての社長交代となる新社長の野崎亙と現社長の遠山正道が、いつも通りのトーンと間合いで、これまでとこれからを語りました。

https://www.smiles.co.jp/news/2023/02/09.html



■目次

・22時のLINEで、社長交代の話は進んだ

・「実業」と「クライアントワーク」は、どちらも自分ごと

・「やりたいことをやるというビジネスモデル」の考察

・「やりたいこと」は、ある視点賞みたいな仕事

・「やりたくないこと」も、今一度話しておこう

・はみ出し者のユニークネスは、世の価値になる

・粘土のような組織で、想像を超えていけ

・これからの「会社」の在りようを探して

・最後に、スマイルズの一人ひとりへ







株式会社スマイルズとは









株式会社スマイルズは、スープ専門店「Soup Stock Tokyo」をはじめの事業として、2000年に創業した、【実業とプロデュース・コンサルティング】を行う会社です。ネクタイ専門店「giraffe」、現代のファミリーレストラン「100本のスプーン」、ニューサイクルコモンズ「PASS THE BATON」、海苔弁専門店「刷毛じょうゆ 海苔弁山登り」など、既成概念や業界の枠にとらわれず、現代の新しい生活の在り方を提案する事業を自らつくってきました。近年では、価値のコンサルティング・プロデュースファーム「Smiles: PROJECT & COMPANY」として、自らの実業知を生かしながら、事業開発からデザイン・PR・オペレーションコーディネート・空間デザイン、WEB構築に至るすべての機能を持ち、”N=1”の経験と感性を発意にすることで”なかった価値”を生み出しています。





