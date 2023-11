[株式会社ウィゴー]

CDデビュー記念として、WEGO 原宿竹下通り店にて来店ミニLIVEイベント開催!



株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔) の傘下であり、タレント・インフルエンサーのマネジメント、アーティストの企画・運営を行っている株式会社レキシントンタレントマネジメント(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔)から、2023年11月5日(日)に豊洲PITで開催されたアイドルイベント「アイドルスクエア」にて、デビューを果たしたロリータアイドルユニット「Alice Stella(アリス ステラ)」のCDデビューにあたり、WEGO 原宿竹下通り店にて来店イベントを開催致します。







日本のカルチャーとして世界から注目されている、“ロリータファッション“×”アイドル”で、日本だけにとどまらない世界に発信するアイドルグループとして結成された「Alice Stella(アリス ステラ)」は2023年11月5日(日)に豊洲PITで開催されたアイドルイベント「アイドルスクエア」にて、デビューを果たしました。デビューイベントには想定の倍以上となる動員があり、その様子は、フジテレビ系音楽情報番組「Tune」にて2024年1月14日(日)に放映予定です。



また、2024年2月13日(火)には、ファーストシングルとなる『FIRST TEA PARTY』のリリースも決定。収録曲『フリルのシンデレラ』はフジテレビ系音楽情報番組『Tune』の11月エンディングテーマに決定しております。



WEGOでは『FIRST TEA PARTY』のリリースの発売を記念しWEGO 原宿竹下通り店にて、「Alice Stella(アリス ステラ)」の来店イベントを開催致します。



「Alice Stella(アリス ステラ)」は、株式会社レキシントンの所属アーティストとして、以後活動を開始し、株式会社ウィゴーでは、WEGOを活用したプロモーションのサポートを行っていきます。



Alice Stella 来店イベント概要





【イベントタイトル】

Alice Stella CDデビュー記念 WEGO来店ミニLIVEイベント



【開催日時】

11月14日(火)/11月24日(金)/11月30日(木) 17:30~

11月19日(日) 16:30~



【開催場所】

WEGO 原宿竹下通り店(東京都渋谷区神宮前1-8-2 SoLaDo竹下通りB1F)



【イベント参加条件】

イベント当日に開催店舗にて¥4,000(税込)以上お買い上げのお客様にミニLIVE優先エリアに入れる参加券をお渡します。

※WEGOアプリ会員登録が必須となります。



【イベント内容】

1.レジお渡し会

※メンバー9名によるローテーションでのお渡し会となります。

2.ミニLIVE

※ミニLIVEはメンバー5名でのパフォーマンスとなります。登壇メンバーは、下記ご参照ください。

3.特典会(チェキ撮影会)

※チェキ撮影会は、LIVEステージ終演後となります。

特典会のレギュレーションにつきましてはAlice Stella 公式X(https://onl.tw/qcEi4XK)をご確認ください。



ミニLIVE出演メンバー※11月24日(金)は大野れいはイベント欠席となります。

11月14日(火)

・辻亜梨沙

・大野れい

・花野井ひな

・西咲まこ

・白間萌香



11月19日(日)

・辻亜梨沙

・一宮ななか

・天沢柚月

・桜野よもぎ

・水梨こい



11月24日(金)

・一宮ななか

・花野井ひな

・白間萌香

・西咲まこ

・桜野よもぎ



11月30日(木)

・辻亜梨沙

・一宮ななか

・大野れい

・水梨こい

・天沢柚月



※ミニLIVEは5人でのパフォーマンスになります。



Alice Stella Member









Alice Stella Profile





日本の個性の一つでもあるロリータファッションとアイドル文化を掛け合わせた新アイドルグループのメンバー発掘オーディション<NEW WAVE LOLITA>において、勝ち抜いた9名で構成されたロリータアイドルユニット。

プロデューサーには、ゴシック&ロリータ、青文字系人気モデルとしてファッション誌などで活躍するほか、世界各国のイベントに出演中など、ロリータ界のカリスマとして知られ幅広い層の女性から支持を集めている深澤翆が就任しており、“アイドル×ロリータ” “alice アリス“ ”stella ステラ.星“「異世界=アイドルに飛び込む少女等で作る、一番星」をコンセプトに結成された。

尚、オーディションの経過はフジテレビ系音楽情報番組「Tune」にて放映された。





グループ名:Alice Stella(アリス ステラ)

問い合わせ:株式会社レキシントンタレントマネジメント

担当 松下 koshiro.matsushita@wego.jp



HP Alice-Stella.com

TikTok @AliceStella_official

X(旧Twitter)@AliceStella

Instagram @AliceStella_official

YOUTUBE AliceStella official





■株式会社レキシントンタレントマネジメントとは

ウィゴーグループの一員として、ウィゴーが掲げるコーポレートスローガンである

『YOUR FAN (あなたのファンになる) 』を体現することを念頭に、情熱あふれる若者がその個性を

エンターティメントというステージで表現することをサポートするタレントマネジメント会社。

Corporate Site:http://lexington-management.jp



■WEGOとは

株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約160店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている 。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開 。

音楽レーベル【Manhattan Records(マンハッタン レコード)】や芸能プロダクションとして近年話題のアーティストを発掘している株式会社レキシントンを子会社に持つ。

Corporate Site :https://www.wego.jp

Official Instagram :@wego_official

Official X : @WEGO_press

Official Tik Tok :@wego_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/07-20:16)