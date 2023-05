[株式会社東京サマーランド]

『2wink』&『Crazy:B』が東京サマーランドの宣伝大使に就任!



株式会社東京サマーランド(所在地:東京都あきる野市、代表取締役社長 折戸 一義)は、6月3日(土)から9月24日(日)の期間、人気アイドルユニット『2wink(トゥインク)』と『Crazy:B(クレイジービー)』が宣伝大使として就任、コラボイベント『COSMIC SUMMER 2023 in 東京サマーランド』を実施いたします。

本企画では、グッズ付きコラボチケットの販売や、東京サマーランド園内でのコラボイベント、フォトスポットの実施、コラボグッズやコラボメニューの販売をいたします。









キャンペーン期間:2023年6月3日(土)~9月24日(日)



グッズ付きコラボチケット





東京サマーランドの1Dayパスにオリジナルグッズが付いたグッズ付きコラボチケットを販売いたします。



・販売価格:1Dayパス + オリジナルグッズ(300円)

・販売場所:電子チケット販売サイト「アソビュー」、セブンチケット、FamilyMart

・発売日:各日1週間前の午前0時から



・特典

<2023年6月3日(土)~7月21日(金)>

■マルチファイル(全1種)



※サイズ:約215×100mm

※素材:PP





<2023年7月22日(土)~9月24日(日)>

※アイテムは後日発表いたします。



・オリジナルグッズのお渡し場所は、園内「ドームインフォメーション」または「スイムショップ プルメリア」です。(お渡し可能時間:13時~閉園の30分前まで)

・ご入園には「来園日指定チケット(1Dayパス)」の購入が必要です。1Dayパスは以下内容が含まれます。

入園 + アドベンチャードーム (屋内プール)+アドベンチャーラグーン(屋外プール) + 各種ウォータースライダー + DEKASLA + のりもの乗り放題(一部アトラクション、コイン遊戯機器を除く)です。

※6月のアドベンチャーラグーン(屋外プール)営業日は土・日のみとなります。

・1Dayパスの価格は時期により変動します。詳しくは公式HPでご確認ください。

・各日数量限定となりますので、上限に達した場合はチケットの販売を終了いたします。

・園内チケット売場での販売(当日券販売)は実施いたしません。



【チケット販売開始記念!リツイートキャンペーン】

東京サマーランド公式Twitterアカウント(@TokyoSummerland)をフォローして、キャンペーンツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で10名様にオリジナルグッズセットをプレゼント!



・キャンペーン期間:2023年5月27日(土)ツイート後~6月2日(金)23:59

・当選者数:10名様

・賞品:缶バッジ6種セット + マフラータオル2種セット





※こちらの賞品は物販商品として販売される商品と同様のものとなります。



園内コラボ





【コズミックプロダクションコラボ】

コラボ期間中、コバルトビーチで「2wink」と「Crazy:B」の人気楽曲が流れるコラボを実施いたします。



・実施場所:コバルトビーチ

・実施時間:11:00/13:00/15:00(各回 約5分間)

※プール内の混雑状況などにより内容が一部変更、中止となる場合がございますので予めご了承ください。



【園内アナウンス】

コラボ期間中、「コズミックプロダクション」を代表して、「2wink」リーダー葵 ひなたと「Crazy:B」リーダーの天城 燐音がアナウンスを担当いたします。



・実施場所:園内全域

※音声を録音し、SNSを含むインターネット上にアップロードすることはお控えいただきますようお願い申し上げます。



【フォトスポット】

コラボ期間中、園内にフォトスポットが登場いたします。



・実施場所:イエローブース前





【ハッシュタグキャンペーン】

東京サマーランド公式Twitterアカウント(@TokyoSummerland)をフォローして、フォトスポットで撮影した写真と「#サマランでコズミックサマー」をツイートしていただいた方の中から抽選で10名様にオリジナルグッズセットをプレゼント!



・キャンペーン期間:2023年6月3日(土)~9月24日(日)

・当選者数:10名様

・賞品:オーロラアクリルスタンド6種セット + クリアカードセット12種セット + ミニアクリルスタンド12種セット



※こちらの賞品は物販商品として販売される商品と同様のものとなります。



コラボグッズ





『COSMIC SUMMER 2023 in 東京サマーランド』を記念したコラボグッズをスイムショップ「プルメリア」で販売いたします。



■オーロラアクリルスタンド(全6種)

税込価格 各 1,980円





※サイズ:(本体)約 150×65mm内/(台座)約 32×52mm

※素材:アクリル



■缶バッジ(全6種/ランダム)

税込価格 各 550円



※サイズ:約Φ56mm

※素材:ブリキ・鉄・紙

※こちらの商品はブラインド仕様となります。全6種のうちどれか1つがランダムに入っておりますので、複数お買い求め頂いても、ご希望の種類が出ない場合もございます。



■クリアカード3枚セット(全12種/ランダムで3枚封入)

税込価格 550 円



※サイズ:約89×63mm

※素材:PP

※こちらの商品はブラインド仕様となります。全12種のうちどれか3枚がランダムに入っておりますので、複数お買い求め頂いても、ご希望の種類が出ない場合もございます。



■ミニアクリルスタンド(全12種)

税込価格 各 880 円



※サイズ:(本体)約60×50mm内/(台座)約35×35mm内

※素材:アクリル





■マフラータオル(全2種)

税込価格 各 2,750 円



※サイズ:約200×1,100mm

※素材:綿100%





※販売状況につきましては、東京サマーランド公式Twitterをご確認ください。





・販売場所:スイムショップ プルメリア

※ご購入にあたり1Dayパスが必要となります。

※販売時間、内容は変更になる場合がございますので 予めご了承ください。

※混雑状況により、人数制限を設ける場合がございます。

※転売目的の購入は固くお断りいたします。

※お会計後は、不良品以外の返金・交換はできません。

※販売数に限りがございますので、完売の場合はご了承ください。

※お一人様1会計あたりの購入制限数がございます。

・オーロラアクリルスタンド…………1会計につき1種5個まで

・缶バッジ…………1会計につき12個まで

・クリアカード3枚セット ………… 1会計につき12セットまで

・ミニアクリルスタンド…………1会計につき1種5個まで

・マフラータオル…………1会計につき1種5枚まで





・コラボ記念グッズ通販サイト (コラボイベント終了後のお届け)

ご注文受付期間2023年6月3日(土)9:00~7月21日(金)23:59

※全商品受注生産となります。期間中のご注文(ご入金)で商品を確実にご用意いたします。(出荷予定時期:2023 年10月上旬以降順次出荷)

※詳細な時期については確定次第、発送案内メールにてご連絡いたします。

※発送はご注文順ではなく、内容により前後する可能性がございますので予めご了承ください。

コラボメニュー





『COSMIC SUMMER 2023 in 東京サマーランド』を記念したクリアコースター付きコラボメニューを販売いたします。



■ストロベリーチーズケーキサンデー

セット価格 700円(税込)



■ティーフロートスカッシュ

セット価格 700円(税込)



<クリアコースター(全12種/ランダムでお渡し)>



※クリアコースターサイズ:約Φ90mm

※クリアコースター素材:PP

※ブラインド形式でのお渡しとなりますので絵柄はお選びいただけません。

※7月後半より商品を追加予定です。

※最新の販売状況につきましては、東京サマーランド公式Twitterをご確認ください。



・販売場所:ケイブカフェ

※ご購入にあたり1Day パスが必要となります。

※お一人様1会計につき2点までの購入とさせていただきます 。

※提供する容器や皿、食材は一部変更になる場合がございます。

※販売数に限りがございますので、完売の場合はご了承ください。

※メニューには、「特定原材料」7品目およびはちみつが使用されているものがございます。



【『COSMIC SUMMER 2023 in 東京サマーランド 』宣伝大使のユニット紹介】

■「2wink(トゥウィンク 」とは

葵ひなたが率いる、双子のテクノポップユニット。ファンサービスは明るく派手でトリッキーなグループ。臨機応変で柔軟な対応を得意としており、メディアの露出においては、子供番組のキャラクターやバラエティ番組、ライブ中継やイベントの司会など、経験を必要とするキャラクターを活かした仕事が中心的。 テーマカラーはネオン。

■「Crazy:B(クレイジービー 」とは

天城燐音が率いる、コズプロの新星、エモーショナルなパーティユニット。ファンと一緒に盛り上がるライブ感に特化したグループ。メディアの露出においては、バラエティ番組やトーク番組のゲスト、ラジオのパーソナリティー、 CM出演にファッションモデルなど自身を発信する仕事が中心的。 テーマカラーはイエロー。

「東京サマーランド」営業概要





■2023年6~9月営業カレンダー





■駐車料金

乗用車1台 平日1,500円 土日祝および8/5~8/16 2,000円



■交通のご案内

◇電車・バスをご利用の場合:JR・京王八王子駅より路線バス約35分

JR五日市線秋川駅より路線バス約10分

◇お車をご利用の場合:中央道八王子IC(都心方面からは第2出口)より約8km

圏央道あきる野ICより約0.5km



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/22-17:16)