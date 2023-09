[ベータ・ジャパン株式会社]

オンライン・オフラインを融合した、新しいテストマーケティングの形を創出









b8ta Japan(本社:東京都千代田区、代表:北川卓司、以下b8ta)は、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」を運営する株式会社マクアケと2023年9月25日(月)に協業を開始しました。「Makuake」でプロジェクトを実施している実行者に「b8ta」店舗へ商品サンプルを出品する機会を提供し、オンラインとオフラインを融合した新たなテストマーケティングの仕組みを創出します。





■協業開始の背景

b8taは売ることを主目的にしない体験型ストアを運営しています。ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見”をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」を掲げており、有名企業の商品から、スタートアップで生まれたばかりの商品、クラウドファンディング中の商品まで、さまざまな商品やサービスの発見と体験をお届けしながら、お客様から寄せられた商品やサービスへの反応について定性・定量の両面でフィードバックを取得しています。





一方、「Makuake」は新商品や新サービスを生み広げたい事業者(以下、実行者)と、実行者の新商品や新サービスを応援購入するユーザー(以下、サポーター)をつなげるプラットフォームです。これまでに、さまざまな実行者のプロジェクトを支援し、累計33,000件を超えるアタラシイものや体験を世に送り出してきました。





今回、「Makuake」で開始する月600件以上のプロジェクトの一部をb8taに出品いただくことにより、実行者のテストマーケティング支援を強化できるとともに、サポーターが応援購入を検討しているプロジェクトの商品に実際に触れる機会を創出し、より楽しい応援購入の後押しにつながります。さらに、b8taを訪れるお客様にアタラシイものとの出会いの機会をこれまで以上に提供できると考え、協業を開始することになりました。





■概要

今回の協業では、b8taの店舗へ「Makuake」でプロジェクトを実行中の商品をご出品いただくことが可能となります。「b8ta Tokyo - Yurakucho」、「b8ta Tokyo - Shibuya」並びに「b8ta Koshigaya Laketown」の計3店舗へ出品が可能で、お客様からのフィードバックを収集いたします。従来のb8taのサービスに沿って、インプレッション(商品の前を通り過ぎた人の数)、ディスカバリー(商品の前に5秒以上滞在した人の数)等の定量データと、b8taテスター(店舗スタッフ)が取得したお客様の生の声の定性データを取得可能です。b8taでは通常、月額制で出品料金が発生しますが、「Makuake」の実行者に提供するプランでは、プロジェクトを通して集まった応援購入総額の一部をプロジェクト終了後に支払うモデルを採用します。固定費の負担を抑えることで、リアルな場での出品への挑戦の機会をより多くの実行者に提供いたします。





b8taの店舗に「Makuake」でプロジェクトを実行中の商品をご出品いただくことで、お客様が実際に手に取って質感やサイズ感、重さなどを確かめることができ、商品のストーリーに触れた上で応援購入できる仕組みを実現することができます。商品を身近に感じて、気軽に触れていただくことで、b8taにお越しいただくお客様に新しい体験と発見をお届けしたいと考えております。









【株式会社マクアケ 会社概要】

代表者:代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-1 Daiwa渋谷宮益坂ビル 10F

設立:2013年5月1日

事業内容:「Makuake」を中心とした各種支援サービスの運営、研究開発技術を活かした製品プロデュース支援事業

URL:https://www.makuake.co.jp/





【ベータ・ジャパン株式会社 会社概要】

代表者:代表取締役 北川卓司

本社所在地:〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 GBHT3階

設立:2019年9月

事業内容:体験型ストアの設置・運営

URL:https://b8ta.jp/



【b8taとは】

b8taは2015年に体験型ストアを米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープン。

Retail as a Serviceのパイオニアとして2015年以来新しいソリューションを先導。

ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見”をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」を掲げています。実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽なものにし、消費者に世界中のイノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。



■b8ta Japan 公式ホームページ

https://b8ta.jp/



■b8ta Japan 公式SNSアカウント

Twitter: https://twitter.com/b8tajp

Facebook: https://www.facebook.com/b8tajp

Instagram: https://www.instagram.com/b8tajp/



