[Casetagram Limited]

メンバー直筆サイン入りケースが当たるキャンペーンも開催!







2023年1月31日(火):カスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーが海外セレブや国内外の著名人・インフルエンサーの中で話題となり、SNS投稿から人気に火が付いた、グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ・http://www.casetify.com/ja_JP)」。この度CASETiFYは、世界で活躍する グローバルガールズグループ TWICEとの初コラボレーション「TWICE x CASETiFY」コレクションを発表します。CASETiFYオンラインストア https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/twice にて、コレクションをいち早く購入できる、ウェイトリスト(先行販売)の登録をされた方には、2月9日(木)の発売日にコレクションページへの招待をお届けいたします。



TWICE結成8年目を記念して、CASETiFYからONCE(ファンの名称)に向けて大きなLoveを込めたスペシャルコレクションは、TWICEの世界にインスピレーションを受けた5種類のアートワークで展開。中でもハイライトとなるのは、TWICEのロゴをデザインしたクッションがあしらわれたTWICE-ful Love クッションケース。(iPhone 14 Pro/Pro Max限定)

CASETiFY初となる3Dタイプのクッションケースは、ハートのエンボス加工によってTWICEへのLoveを表現しました。また、この7年間の楽曲名が記されたステッカーケースやメンバーのサインが選べるONCE&TWICE シグネチャーケース、ミラー加工のハートとメンバー名が組み合わさったONCE&TWICE ハートパターンケースの他、代表曲『What is Love?』をイメージしたアートワークで、タイムカプセルのようにTWICEの歴史やONCEの思い出が詰まったラインナップがそろいます。



AirPods ケースやApple Watch バンド、MacBookスリーブなどのテックアクセサリーに加え、メンバー全員のカラーストーンが繋ぎ合わされたビーズストラップやロゴチャーム付きのスマホショルダーも発売され、身の回りのファッションアクセサリーをお気に入りのデザインでコーディネートいただけます。



さらに、TWICEメンバーの直筆サイン入りスマホケースが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを開催。CASETiFY STUDiO 渋谷PARCO店では、直筆サイン入りスマホケースの展示や今回のアートワークがウォール一面に描かれたスペシャルディスプレイも実施され、本コレクションが生み出す世界観を存分にお楽しみいただけます。



「TWICE x CASETiFY」コレクションは、ウェイトリストに登録した方を対象に、2月9日(木)日本時間13時よりCASETiFYオンラインストアで先行販売を開始。各CASETiFY STUDiOでも2月9日(木)より販売いたします。他にも詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP、TikTok : @casetify_jp 、 Twitter : @CASETiFY_JP、 Facebook : @CASETiFYJP 、LINE: @casetify ) でご確認いただけます。



さらに、CASETiFYのCo-lab用アプリをダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチいただけます。コラボ商品の画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、iPhoneのサイズなどの情報を保存しておけるので、購入手続きがよりスムーズになります。本コレクションはアプリからもお買い求めいただけます。詳しくはこちら(CASETiFY Co-lab アプリ:https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)をご覧ください。



TWICE x CASETiFY コレクション

商品内容:スマホケース(iPhone、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリー

販売価格:スマホケース 5,600円~、テックアクセサリー 4,300円~(すべて非課税)

販売場所:CASETiFY公式オンラインストア、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、名古屋PARCO店、ルクア大阪店

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

※オンラインストアでの販売商品は非課税、店舗での販売商品に関しては別途消費税がかかります。



コレクションページはこちら: https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/twice



【CASETiFYについて】

CASETiFYは、テックアクセサリーのカスタマイゼーションを特徴とし、サスティナブルな活動にも取り組むDTC (Direct To Consumer) ライフスタイルブランド。これまで、キャラクターやアート、ファッションなど、多岐にわたる業種と、革新的なコラボレーションを実施しており、世界中から注目を集める。最高品質の素材と最先端のデザインを用いて、無限大のオプションでパーソナライズができるだけでなく、オリジナリティあふれるテックアクセサリーを制作。CASETiFYはまた、アーティストのインキュベーターであり、ブランドのデザインスタジオであり、私たちのお客様も関わる重要な慈善団体や社会貢献活動の国際的なパートナーでもある。詳細は http://www.casetify.com/ja_JP。



【JYPエンターテインメントについて】

JYPエンターテインメントは、アジア最高のプロデューサーJ.Y. Parkのもと、韓国のgod、Rain、Wonder Girls、2PM、2AM、miss A、GOT7、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、Xdinary Heroes、NMIXX、日本のNiziU、中国のBOY STORY、YAOCHENのようなグローバルに活躍するアーティストを輩出してきました。

事業領域では、グローバル拠点に設立したJYP USA、JYP JAPAN、JYP CHINAを通じて世界の音楽市場に進入しながらK-POPの影響力を拡大してきました。さらに、JYP Three Sixtyを設立して、IP関連事業拡張のためのプラットフォームビジネスを展開しています。

エンターテインメント産業をリードする創造的かつ能動的な人材の発掘・育成に力を入れ、「業界をリードする企業(Leading Company)」「社会から尊敬される企業(Respected Company)」という革新的な価値体系のもと、「Leader In Entertainment」でありたいという目標を実現しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/31-20:16)