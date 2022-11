[キャディ株式会社]

サプライヤー網の構築を推進、23年度内に50名体制を目指す



製造業サプライチェーンの変革に挑むキャディ株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役:加藤勇志郎)は、タイ王国に現地法人を設立したことをお知らせいたします。





■タイ王国 現地法人設立の背景



昨今、新型コロナウイルス感染症拡大による混乱や、ロシアのウクライナ侵攻や対中制裁をはじめとした地政学リスクの増大など、製造業をとりまく外部環境にはグローバル規模での変化が起きています。その影響で、モノをつくるための材料や部材を、必要な数量や価格・納期のとおりに調達できない等の問題が生じ、多くの企業において経営課題となっています。

当社は、「標準化・集約化・デジタル化」を支援するサービスの提供を通じて、こうした製造業のサプライチェーンの課題解決に向き合ってまいりました。

2022年3月には、当社初の海外現地法人をベトナム・ホーチミン市に設立し、以降、グローバルなサプライヤー網の確立に向けて、パートナーの皆様とともに供給量の拡大に努めてまいりました。

この度、事業成長をさらに加速させるために、二つ目となる海外現地法人をタイ王国・バンコク市に設立いたしました。



タイ王国では、早くから自動車、家電メーカーも含めて多くの製造業企業が進出してきたため、ASEAN諸国で最も製造業の裾野が広く、高い技術力が要求される精密な機械部品の加工を得意とする加工会社が多いといった特色があります。また、ASEAN経済の中心地として、グローバルな貿易拠点としての地位が確立されています。

当社は、タイ王国での現地法人の設立を通じて、現地サプライヤーとの提携による生産体制のさらなる強化を行うと同時に、パートナー営業や品質管理スペシャリストなどの現地採用を本格化し、23年度中に50名以上の体制構築を目指します。



■CADDI (THAILAND) Co., Ltd. 代表者 後藤 陸のコメント







『モノづくり産業のポテンシャルを解放する』をミッションに掲げる当社が、創業から5周年のタイミングで、製造業に力をいれているタイ王国に法人開設をする運びとなりました。

タイ王国において、優れた技術力をもつ工場・経営者の皆様と対話し、スピード感高く、ともにサステナブルなサプライチェーンの構築を進めていく所存です。そして、当社の目標である2030年にグローバルで1兆円規模の事業を行うことと、お客様、パートナー様、従業員、すべてのモノづくりに従事する会社・人のポテンシャルの解放の実現に向けて、挑戦してまいります。



■タイ現地法人概要

商号: CADDI (THAILAND) Co., Ltd.

所在地: タイ王国 バンコク市

Chavanich Building 5F 38 Sukhumvit 69 Alley, Phra Khanong Nuea,

Watthana, Bangkok 10110

設立: 2022年11月9日

代表者: 後藤 陸

事業内容: 金属材料・機械部品の供給、ソフトウェアの開発等





■「CADDi」について( http://caddi-inc.com/)

キャディは、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに、製造業のバリューチェーンが抱える構造的な課題に対し、2017年の創業以来、産業の常識を変える、モノとデジタルデータをコアとした「新たな仕組み」を生み出し続けています。調達・製造のワンストップパートナー『CADDi MANUFACTURING』では、製造業の産業バリューチェーンにおける受発注の課題解決に向け、発注者の依頼に対して、独自のテクノロジーで品質・納期・価格が最も適合する加工会社を選定。実際に検品・納品まで行うことで、最適なサプライチェーンを構築する仕組みを提供してきました。2022年6月には新たに、製造業のDXの実現を支援する、図面データ活用クラウド『CADDi DRAWER』の提供を開始。さらに、ベトナム・ホーチミン市、タイ・バンコク市に拠点を設立し、グローバルなサプライチェーンの構築も推進しています。



<キャディ株式会社>



本社所在地: 東京都台東区蔵前1丁目4 - 1 (総合受付3F)

代表者 : 代表取締役 加藤勇志郎

設立 : 2017年11月9日

資本金 : 1億円

事業内容 : 調達・製造のワンストップパートナー『CADDi MANUFACTURING』

の開発運営

図面データ活用クラウド『CADDi DRAWER』の開発運営

URL : http://caddi-inc.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-12:16)