美容技術講習の修了証やセミナー参加証にVerifiable Credentialsの技術を活用し、本質的な美容師のスキルと創造力の評価を目指す



株式会社PitPa(本社:東京都渋谷区 代表取締役:石部達也、以下「PitPa」)は、一般社団法人デジタルサロン協会(本部:東京都千代田区)が2023年11月1日より提供を開始した、美容技術講習修了証やセミナー参加証をデジタル証明し、同時にNFTアートを提供する新たな「デジタルディプロマサービス」における、Verifiable Credentials(以下、VC)を活用した証明書の発行を支援いたしました。



また、本サービスの第1弾として、一般社団法人JIN‘s Co Labが認定する「JIN‘s BASIC CUT」の10月度技術講習修了証の証明を行いました。受講生は協会から提供されるURLを使用し、Web3規格に準拠した形で正当に技術を証明することが可能になります。

詳細:https://digital-salon.com/







技術のある本質的な美容師が正しく評価されるために





この新しいイニシアティブは、本質的な美容師のスキルと創造力を評価するための一歩です。我々の目標は、一人ひとりの顧客に適した美しさを提供し、技術に優れる美容師たちを評価することです。しかし、現在の美容業界では、大手予約ポータルサイトで注目される美容師、SNSで人気のあるスタイリング画像を共有する美容師、顧客に24/7対応する美容師だけが成功しているとされています。デジタルサロン協会はこれに異議を唱え、次世代のデジタルインフラとルールを築くことを目指し、美容師と関連企業、テック企業からなる協会メンバーが運営しています。デジタル証明は、美容師の技術料を透明化し、個人のキャリアを評価する取り組みの一環です。



NFTアートを通じてデジタル証明の価値を高める







従来の技術講習の修了証は紙の証明書やアクリル製の盾などが一般的で、サロンのレセプションエリア等に展示されています。これからは、NFTアートの修了証を利用することで、技術講習の成果を効果的にアピールできるでしょう。NFTアートは美容師のSNSプロフィールやサロンのウェブサイト上で公開され、美容師は自分のスキルを自信を持って示し、修了証に誇りを感じることができます。高度な技術を持つ日本の美容師は、国際市場でも高く評価され、国内外からの需要に応えることができます。



VCとNFTの融合でキャリアエコシステムを実現







今回の技術講習の証明においては、(株)PitPaが提供する、キャリア証明書の発行サービス「sakazuki(サカズキ)」を活用しました。同社はVCとNFTを組み合わせた独自性の証明技術を提案し、千葉工業大学の学修歴証明書・学位証書のNFT発行や、デジタル庁が主催する「令和4年度補正 Trusted Webの実現に向けたユースケース実証事業」に採択されるなど、デジタルアイデンティティに関する領域で実績を上げています。



美容×NFTでDAOコミュニティの形成





本デジタル証明は、VCを活用することで個人情報のプライバシーを保護できる一方で、NFTによる情報の可視化により保有者を中心としたDAOコミュニティの運営も可能にします。同じ目標と技術を共有するプロフェッショナルコミュニティは、多くの新たな可能性を秘めています。美容業界では、NFTアートとしての修了証制作や、美容師のデジタルスキルに合わせたプログラムの設計などに関する多くのアイデアを協力するMBDとのパートナーシップを結び、進化を遂げます。



未来への展望





すでに本プログラムに関心を寄せる組織から2つの応募があり、今後も新たな講習やセミナーを提供し、知識とスキルを持つ美容師を支援します。また、2024年1月からは美容師個人の登録を開始し、個人の技術、経歴、美容師資格情報などをデジタル証明できる会員証も提供します。これにより、自身のキャリアを第三者に証明する手段が提供され、美容師のDAOコミュニティを通じて新たな製品開発などの新たな要望に応えていきます。



担当者コメント





一般社団法人JIN‘s Co Lab代表 枝村 仁 氏



今回このJIN's BASIC CUTを作ったのは、日本の技術力の高さをより確立する事と、今まで海外から入ってきただけの技術や知識ではなく、日本から生まれたMADE IN JAPANの技術となるものをこれからアジア、そして世界へ発信していき、“世界を一つの教室にする”という事を目標に、これからも日本からアジアを中心に教育を広げていきたいと考えております。その為の第一歩がこのカットの資格を作る事でした。

設立者である森越氏とは以前から交流があり、今回のデジタルサロン協会設立に際しては、一番早く取り組みをしたいと申し入れていました。発行した修了証は早速 SNSや HP で活用されており、修了者の評判も上々です。

これからこのようなデジタルディプロマが日本でもアジアでも広げていけたらと思います。



メタビューティDAO 共同ファウンダー Rili 氏

私たちは美容業界初の次世代型コミュニティ (DAO)運営、そしてDAOコミュニティパスとして「GENESIS PASS NFT」の販売発行、メタバース運営やAIアート等、Web3を通して美容師の新たな可能性を日々探求しています。この度はデジタルサロン協会との協働により、新たな道を切り拓くことができました。デジタルの世界での想像力は無限であり、それを現実世界に繋げる過程が重要です。MetaBeautyDAO は今後、デジタルサロン協会と共に、美容師の未来を創り上げていく決意です。



事務局長 森越道大 コメント

本協会は美容師と日本の美容文化の価値を正しく社会に認知させたい、という思いをもって設立しました。今回、日本でもトップのボブカットの技術を持つ枝村氏の技術検定をデジタル証明することで、美容師の技術やキャリア証明に活用し、サロンの技術料の中身の可視化にもつながるのではないかと考え、協会の共創プロジェクト「デジタルディプロマ」として取り組みました。今後はディプロマ発行者へのトークン発行による DAO コミュニティ運営なども考えています。すでに複数、デジタルディプロマ発行の依頼を受けており、今後もデジタルディプロマプロジェクトの大きな可能性を感じています。



「キャリア証明書」を活用したキャリア形成支援サービス sakazuki(サカズキ)





sakazukiは、第三者証明の職歴や実績などのデータを個人が「キャリア証明書」として活用することで、新たな機会へと繋げるキャリア形成支援サービスです。導入費用は「無料」ですので、ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせ(https://sakazuki.xyz/)ください。



▼証明書のデモ画面はこちらからご覧いただけます

https://vcs.sakazuki.xyz/career-credentials/clkkw38ub0001s601sqln1gl8



■導入実績:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社様、株式会社麺食様、LIFULL Tech Vietnam様、日本電信電話株式会社(NTT)様、千葉工業大学様、datag株式会社様、HENKAKU Community様、一般社団法人デジタルサロン協会様、ONDO Inc.様 他



一般社団法人デジタルサロン協会について





これからのWeb3時代のVRやAI、DAO、ブロックチェーンをどのように美容業界が取り組んでいくか、美容師をはじめとする美容業界全体でテクノロジーに目を背けず、どう取り組むかを協議することを目的としています。

【協会概要】

団体名:一般社団法人デジタルサロン協会

本社所在地:東京都千代田区紀尾井町3-33 麹町プリンス通りビル 2F

代表理事:吉備 敏雄

設立: 2023年7月

HP:https://digital-salon.com/



<報道関係の方からのお問い合わせ先>

一般社団法人デジタルサロン協会 担当 小川

mail:ogawa.ac.ds@outlook.com



一般社団法人JIN's Co Labについて





団体名:一般社団法人JIN's Co Lab

代表: 枝村 仁

事務所:埼玉県草加市氷川町2134-1

設立:2023年4月

公式サイト:https://www.jins-co-lab.com/



株式会社PitPaについて





【会社概要】

株式会社PitPa(ピトパ)

本社所在地:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコDGビル

代表者:代表取締役社長 石部 達也

設立年月日:2018年5月2日

資本金:5,000万円

公式サイト:https://pitpa.jp/

主な事業内容:

・ポッドキャスト制作、マーケティング支援事業

・ブロックチェーンを活用した採用支援事業「sakazuki」(https://sakazuki.xyz/)



【株式会社PitPaについて】

PitPaは「メディアのあり方を再定義し、持続可能な経済性を提供する」をミッションに、最先端のテクノロジーを活用しながらポッドキャスト制作事業やNFT/VCを活用した人材サービス業を展開しています。

ポッドキャスト制作事業では、音声コンテンツの制作・配信およびデータ分析をかけ合わせ、ポッドキャストを活用したビジネス・マーケティング・PRを支援してまいります。脚本家やサウンドエンジニアなど、音声番組制作のプロフェッショナルが在籍し、音声番組のコンセプトづくりからレポーティング、コミュニティ形成までを支援いたします。また、最先端の技術を活用した、リスナーのエンゲージメントを高める「会員証NFT」の配布等、新たな音声ビジネスの構築にも取り組んでいます。

・詳細:https://pitpa.jp/creative

NFT/VCを活用した人材サービス業では、「会員証NFT」の配布を皮切りに、個人の学歴や職歴、スキルといった人的資本に関わる証明書のNFT化を通じて「個人」の可能性を最大化し、新たな機会を創出する人材事業にまで発展してきました。今後も、私たちが心から「面白い」と感じたテクノロジーやカルチャーを活用したビジネスの構築を通じて、個人が活躍できる社会の実現に向けて取り組んで参ります。

・詳細:https://sakazuki.xyz/



▼NFT/VCを活用した人材サービス事業「sakazuki」に関するお問合せ

・公式Webサイト:https://sakazuki.xyz/

・公式X(Twitter):https://twitter.com/sakazukixyz



