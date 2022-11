[株式会社ストリートスマート]

企業や教育機関のDXを支援する株式会社ストリートスマート(所在地:大阪府大阪市、代表取締役:松林大輔、以下:ストリートスマート)は2022年11月21日(月)、ICT教育を進める先生の「あったらいいな」が見つかる総合プラットフォーム『master study(マスタースタディ)』にて、大人気書籍シリーズ『できる Google for Education SDGs授業実践 特別版』のデータと付録で紹介しているデジタル教材テンプレートを公開いたしました。









「SDGsとは?」「なぜ今SDGsの授業が必要なの?」といった概要から、SDGsを楽しく手軽に授業に取り入れるためのゲーミフィケーションと Google for Education の活用までを詳しく解説。さらに、それらを組み合わせた授業実践のアイデアを、デジタル教材テンプレート付きでご紹介しています。書籍データは master study の基本契約プラン会員様限定、デジタル教材テンプレートは master study にご登録いただくとどなたでもご使用いただけます。ぜひ明日からのSDGsの授業実践にご活用ください。



SDGs教育と親和性の高いゲーミフィケーション教材と Google for Education™ を活用した授業実践について紹介



累計7,500万部超えの大人気書籍『できるシリーズ』から、新たな特別版(非売品)が発行され、master study でご覧いただけるようになりました。



今回は「SDGs・教育・ICTをつなぐ」をテーマに、さまざまな企業や教育機関と連携してSDGs活動に取り組む株式会社LODU(ロデュ)との共同執筆により、教育現場で役立つ情報と具体的なアイデアを豊富に紹介しています。





書籍の目次と各章のポイント



【目次】

第1章 なぜ今「SDGs」なのか

第2章 楽しく学べる!ゲーミフィケーション教材

第3章 Google for Education の幅広いサポート

付録 SDGsの授業実践アイデア



【各章のポイント】

第1章:SDGsの基本的な知識から実際の取り組みまで、SDGsの授業を始めたい先生方に向けて分かりやすく紹介しています。





第2章:SDGsという幅広く、さまざまな問題が複雑に絡み合っている概念を、楽しみながら自分事に落とし込むことができるSDGsゲーミフィケーション教材を4つ紹介しています。





第3章:GIGAスクール構想の実現とSDGsのゴールとは密接につながり合っています。子どもたちの1人1台端末とクラウド環境を最大限に活かしたSDGs授業を可能にする Google for Education の活用例として、3つのツールを操作方法とともに紹介しています。





付録:Google for Education の多彩なツールと、金沢工業大学が開発したゲーミフィケーション教材「THE SDGs アクションカードゲーム X(クロス) 」を組み合わせたSDGsの授業実践のアイデアを、イメージを掴みやすいグラフィックとともにステップに沿って紹介しています。実践に必要なワークシートのテンプレートは、「master study」からコピーして使用することができます。









約385コンテンツ掲載中!1ヶ月コーヒー1杯分で、全コンテンツが1年間使い放題



今回追加された『できる Google for Education SDGs授業実践』コンテンツ以外にも、master study では約385コンテンツを掲載中です。

※2022年11月現在



基本契約プランには、約270の「デジタル教材テンプレート」や「できる Google for Education」シリーズの書籍データ、子どもたち向けの解説動画教材、授業でのICT活用や校務DXをお伝えする「ライブセミナーのアーカイブ」などもございます。



今後もICT教育をサポートできるコンテンツを随時追加していきます。





『master study』利用料金



基本契約プラン(年額)

教員の方向け 2,970円 (税込) ※1ヵ月 約248円

企業やフリーランス、個人の方向け 6,600円 (税込) ※1ヵ月 550円

※サブスクリプション(定額課金型)方式



Freeプラン

無料で一部のコンテンツをお使いいただけます。



大人気書籍できるシリーズについて



株式会社インプレス社による刊行開始から25周年を迎え、シリーズ累計7,500万部を突破する大人気シリーズ。ストリートスマートとは、2019年10月3日に「できる Google for Education クラウド学習ツール実践ガイド」、2020年12月17日に「できる Google for Education コンプリートガイド 導入・運用・実践編 増補改訂2版」を共著にて発行しております。

https://master-education.jp/dekiru_gsuite_for_education/



<本リリースに関するお問い合わせ先>

株式会社ストリートスマート Education事業部

メールアドレス:info-edu@street-smart.co.jp

お問い合わせフォーム:https://master-education.jp/contact/

株式会社ストリートスマートについて

2014年に Google トレーニングパートナーとして認定されました。現在は Education 分野と、Work Transformation(働き方の変革)分野の2つの Specialization 認定を持つ Google Cloud パートナー企業として、企業と教育機関のICT化を支援しています。

近年では、Google Workspace™ 活用を組織全体で促進する動画型eラーニング「Master Program」、学校の先生のための総合プラットフォーム「master study」など新たなサービスをスタート。組織のDXやICT教育推進をさらにサポートしてまいります。

(※1)Master Programの詳細:https://www.master-apps.jp/master-program/

(※2)master studyの詳細:https://master-education.jp/master_study_trial_entry/



代表者 :代表取締役 松林 大輔

所在地 :

大阪オフィス 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル 3階

東京オフィス 東京都港区六本木7-4-4 六本木アートシェル 4階

長野オフィス 長野県茅野市ちの 3502-1 ベルビア 2F ワークラボ八ヶ岳

設立 :2009年

資本金 :6,000万円(資本準備金を含む)

従業員数 :50名

当社HP :https://www.street-smart.co.jp/

MASTER EDUCATION:https://master-education.jp/

Master Apps:https://www.master-apps.jp/





※Google for Education、Chromebook、Google Chrome、Google Earth および Google スライドは、Google LLC の商標です。



