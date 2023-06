[株式会社メディア・インテグレーション]

夏のクリエイター向けセールの風物詩Happy Summer Saleが今年も開催!第一弾レコーディング編はレコーディング用機材が300製品以上の特大ボリュームで登場。



第一弾となるレコーディング編ではNEUMANNのフラッグシップ真空管マイクM149 TubeやSSLの伝統的なサウンドを現代版にアップデートしたコンプレッサー The BUS+などの人気アイテムが数量限定で登場。オーディオ・インターフェース、モニタースピーカー、マイク、ヘッドホン、アウトボードなどレコーディングや音楽制作にまつわる定番製品が、エントリーモデルからハイエンドモデルまで特大ボリュームでラインナップされる。







Rock oN Companyによる年に一度のHAPPY SUMMER SALEの開催期間は以下の通り。梅雨時期の創作活動やライブ配信などのパフォーマンスを盛り上げるアイテムをお得な価格で販売する。



Rock oN Company HAPPY SUMMER SALE

~梅雨空をぶっ飛ばせ!夏先取りトレジャーハント!~

第一弾:レコーディング編 6/9~6/21



第二弾:インストルメント編 6/16~6/26



第三弾:映像・配信&アクセサリー編 6/21~6/28



第四弾:USED編 6/23~6/30





セール会場は下記リンク先です。

https://www.miroc.co.jp/product_info-2/hss2023-01/



第二弾以降の情報は毎週更新されていく予定です。



