NYの魔女 が 京都下鴨で 新しい焼き菓子を実現する店舗 を 2024年2月1日(木)よりオープン



ご注文いただいたお客様1人1人へ丁寧に作る ご予約必須の店舗へ





リボン食品株式会社(大阪市 代表取締役社長:筏 由加子)が運営するFat Witch New Yorkより

待望の新ブランド【Baked Lab. by Fat Witch New York(ベイクドラボ バイ ファットウィッチニューヨーク)】が2024年2月1日(木)にオープン致します。



●Baked Lab. by Fat Witch New Yorkとは

NYから飛び出したFat Witchが、世界中の焼き菓子を手掛けると…?というコンセプトにFat Witchだからこそ出来るユニークな発想で、新しい組み合わせや、食べたことない焼き菓子に挑戦する店舗です。

こだわり抜いた材料を贅沢に使用し、リッチな少し罪悪感のある焼き菓子はきっと『やみつき』になること間違いなしです。



●商品について

Baked Lab. by Fat Witch New Yorkではメイン商品を3商品ご用意しています。

【BIG Babka】

Fat Witchでは欠かせないブラウニー生地を練りこんだバブカを、よりチョコレートをたっぷり使用し、ずっしりとリッチなサイズにアップグレードします。



【季節のパイ】

3か月に一度季節ごとに旬な食材を使用し、パイに馴染みのない日本のお客様が一度は食べてみたいと、パイに興味を持っていただけるように仕上げます。



【焼き菓子ラボ】

1カ月に1度、商品が入れ替わり、『こんな組み合わせ見たことない!』や、『こういう商品を食べてみたい!』など、焼き菓子の可能性を最大限に広げます。



●ご予約について

現Fat Witch New York下鴨(京都)隣にて店舗のオープンを予定しております。

商品引き取りにつきまして、全て受注生産の為、ご予約のみで承ります。

サイトでのご予約、店頭(当面は現京都店)でのお申込み、お電話でのご注文にて承ります。

ご予約につきまして、本日12月15日より承ります、商品のお引き取りは2024年2月1日(木)オープン日からとなります。お客様一人一人へ商品をお作り致しますので、受注生産になり、事前にご決済して頂く必要がありますので、予めご了承くださいませ。

初回は満足感たっぷりのパイを代表する【あのパイ】の販売も予定しておりますので、乞うご期待下さいませ。



●店舗情報

Fat Witch New York Chelsea

75 9th Ave, New York, NY 10011

営業時間 12:00-18:00/定休日 月曜日

https://www.fatwitch.com/pages/location/



Fat Witch New York 下鴨(京都)

〒606-0824 京都府京都市左京区下鴨東半木町 67-6

TEL 075-275-0194/FAX 075-275-2436

営業時間 10:00-18:00/月曜日定休(祝日営業)

https://www.fatwitch.co.jp/ourshop/kyoto/



Fat Witch New York 代官山(東京)

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町 29-9 代官山ヒルサイドテラス D-12

TEL 03-3461-0039

営業時間:11:00(土日祝 10:00)~19:00/月曜日定休(祝日営業)

https://www.fatwitch.co.jp/ourshop/tokyo/



Fat Witch New York Online store(日本)

〒532-0035 大阪府大阪市淀川区三津屋南3丁目15番28号

TEL 06-6305-5790

営業時間:平日 10:00~17:00/土日祝定休

※ネット注文 24 時間受付対応。

https://www.fatwitch.co.jp/shop-index.php



