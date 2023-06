[クレドゥレーブ]

「安心安全」「美味しさ」「持続可能」を兼ね備えたメニューを7月13日(木)~17日(月祝)の期間限定で提供



神戸・大阪でレストランやウェディング等の事業を展開する株式会社クレ・ドゥ・レーブ(本社:神戸市 代表取締役:村井 宏輔)は、百年の歴史を誇る神戸・相楽園の「THE SORAKUEN」において、海の日特別企画として創作したサスティナブルコースを提供します。

SDGsの観点からも次世代の養殖方法として注目される「陸上養殖」に取組む水産会社や、地元兵庫の漁港と協力して、7月13日(木)~17日(月祝)の期間限定で実施。豊かな資源を持つ「海」と「人」、その未来を考え体験するきっかけづくりを、次世代に向け若手料理人たちとともに行います。









THE SORAKUENでは昨年、“豊かな資源を次世代につなげる”ことを目的に、神戸牛や山田錦、洋菓子・洋酒など地元神戸・兵庫のプロフェッショナルたちとコラボして、楽しい学びと豊かな体験ができるイベントを開催してまいりました。(昨年のイベントはこちら https://www.the-sorakuen.jp/topics/detail.php?id=69 )

そうした中、今年は海の日を機に、海の資源にフォーカスした取り組みを行うことに決めました。



昨今、世界的に天然の水産物が捕れないと言われるなか、あらためて注目される養殖技術。中でも海洋汚染などの環境負荷、より高い安全性確保の解決策として、SDGsの観点からも評価されるのが「陸上養殖」です。

安心・安全なエビの養殖システムなど、画期的でサスティナブルな食料自給のスキームづくりに取り組む「海幸ゆきのや合同会社」(静岡県磐田市)との出会いがあり、そのヴィジョンに共鳴して本メニューでは同社の「幸えび」を使用することを決定。



さらに地元・兵庫からは、日本海、瀬戸内海、淡路島という恵まれた漁場環境をいかした旬の魚介を使い、「幸えび」とともに海洋資源を中心とした特別コースを作成します。







また、本イベントは若手の料理人やサービススタッフが積極的に関わり、持続可能な環境・社会について考えることで、食・資源と人の未来を繋ぐきっかけにすることも大切なテーマにしています。

次世代につなげていくプロジェクトとして、パートナーたちとともに前進してまいります。





THE SORAKUEN《海の日特別企画》サスティナブルコース ランチ&ディナー





日時:7月13日(木)~17日(月祝)11:30~13:00(L.O)

7月15日(土)16日(日)のみ17:30~19:00(L.O)も開催

各8組限定

場所:THE SORAKUEN 「相楽園パーラー」

金額:3,850円(税込) ランチ、ディナー共通

コース:海の豊かさを守るための特別メニュー(4皿/前菜二皿・メイン・デザート)

干物・へしこなど昔からの郷土料理を“サスティナブルキュイジーヌ”と

とらえたチャレンジも行います。

予約:完全予約制

予約サイトはこちら https://www.tablecheck.com/shops/the-sorakuen-cafe/reserve





協力パートナー「海幸ゆきのや」について





環境保全に努めながら、至極美味しく、安心して食べられる水産物の生産に取り組む 海幸ゆきのや合同会社。

季節や天候に左右されず、海を汚さないことから、次世代型養殖のスタンダードと目されている「陸上養殖」の中でも実績ある屋内型閉鎖循環式エビ養殖「ISPS」を採用して、日本をはじめ世界の水産業の近代化と食料自給率の向上のため、さらなる技術向上に貢献しています。







「THE SORAKUEN」について





相楽園内の「相楽園会館」活用事業コンペにて神戸市より選定を受け、2018年12月リニューアルオープン。

かつての神戸市長・執務室なども有する“神戸の迎賓館“を、地域や観光の方々など幅広く利用可能にしています。



所在地 〒650-0004 神戸市中央区中山手通5-3-1 相楽園内

アクセス 神戸市営地下鉄「県庁前駅」より徒歩5分 JR・阪神本線 「元町駅」より徒歩10分

公式サイト https://www.the-sorakuen.jp



事業内容

レストラン「相楽」

兵庫県産食材を中心に旬の美食を楽しめる完全予約制のプライベートレストラン

カフェ「相楽園パーラー」

四季折々の美しさに彩られた庭園を眺めながら、心地よい時間を過ごせるカフェ

ウェディング

歴史や自然を贅沢に感じながら行う、一日二組限定の結婚式

宴会・会議・イベント

由緒ある“神戸の迎賓館”で美食と眺望を愉しむ特別感のあるイベント・パーティー





THE SORAKUENが位置する「相楽園」について







沿革

明治44年 元神戸市長小寺家の私邸として

長い年月を経て広大な庭園と邸宅が完成

昭和16年 神戸市が譲り受けて一般公開を開始

「相楽園」の名称は、中国の古書「易経」の一節

「和悦相楽(わしてよろこびあいたのしむ)」から名付けられた

園内には重要文化財を複数有す

その後、迎賓のための施設として「相楽園会館」が誕生

平成18年 国の登録記念物(名勝地)に登録



6000坪の敷地に広がる庭園は、神戸市の都市公園で唯一の日本庭園であり

四季ごとに美しい表情を見せ、訪れる人々を楽しませています。





「株式会社クレ・ドゥ・レーブ」について







We are the “Heart Factory” を企業理念に、お客様の想像や期待を超える価値を探求し

ヒト、時間、空間、コンテンツ・・・それらが織りなす感動のシーンをプロデュースします。



代表者 代表取締役社長 村井 宏輔

設立 2003年12月

所在地 神戸市中央区北野町1-5-7

事業内容 ウェディング・フォト・レストラン・カフェ・パーティー・ケータリング等の企画運営

運営施設

・北野クラブ ソラ (神戸市中央区北野町1-5-4)

・KITANO CLUB ANNEX (神戸市中央区北野町1-5-10)

・鶴見ノ森 迎賓館 (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

・THE SORAKUEN (神戸市中央区中山手通5-3-1)

・OCEAN PLACE (神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F )

・BOTANICAL HOUSE(大阪市鶴見区緑地公園2-163)

・Sincro *受託運営(神戸市中央区新港町7番1号Stage Felissimo 2F )



公式サイト https://www.cdr-heart.com/



