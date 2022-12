[テクテク株式会社]

ヨーロッパのハイエンド、プロ向けeスポーツ機器ブランド「Xtrfy」



北欧スウェーデンのゲーミング機器メーカー「Xtrfy(エクストリファイ)」の日本正規代理店 テクテク株式会社(本社:愛知県豊橋市)は、「M8 ワイヤレス 左右対称 超軽量 ゲーミングマウス」を12月21日(水)に新発売いたします。



”M8 WIRELESS. THE AIM CHANGER.

ULTRA-LOW FRONT FOR HIGHER PRECISION. ”

より高い精度を実現するウルトラ・ローフロント。

トップレベルのワイヤレス性能と他に類を見ないマウス形状を実現。

革新的なローフロントを備えたM8ワイヤレスは、前面ボタンの高さが4mmと低いため、スワイプのたびにより正確に指をパッドに近づけることができます。

ワイヤレスでありながらソリッドシェル 超軽量55グラム。ソフトウェア不要、マウス本体ですべての設定ができる仕様となります。















ESPORTS-GRADE WIRELESS PERFORMANCE.

SOLID SHELL. WIRELESS. STILL JUST 55 GRAMS.

Xtrfyはeスポーツから生まれた会社であり、パフォーマンスを第一に考えています。私たちはここ数年間、プロのゲーマーが最も重要な時にパフォーマンスを発揮できるよう、ワイヤレステクノロジーの開発に取り組んできました。M8ワイヤレスは、ラグフリー1msのワイヤレス接続とPixartの最高性能のゲーミングセンサー3395を搭載しています。

ソリッドシェル。ワイヤレス。わずか55gという軽さ。

300mAバッテリーを搭載し、穴のないシャーシを採用したワイヤレスマウスでありながら、M8はXtrfyの中で最も軽量なマウスです。耐久性を損なうことなく、最小限の重量を実現するため入念に構築されています。





eスポーツに最適化

ウルトラ・ローフロント(4mm) 左右対称形状

ソリッドシェル 超軽量構造 55g

2.4GHzラグフリーワイヤレス

Pixart 3395センサー、メインスイッチ:Kailh GM 8.0

バッテリー駆動時間 最大75時間 (Hz、プレイスタイルによって異なります。)

コネクタ:USB-A to USB-Cケーブル+アダプター+ドングル

ソフトウェア:なし(本体のみで全設定が可能)

























商品情報



品番:701741

JAN:4562312235557

品名:M8 ワイヤレス ブラック 左右対称 超軽量 ゲーミングマウス(ウルトラ・ローフロント)

価格:16,335円(税込)(14,850円(税別))

型番:M8W-BLACK

https://www.xtrfy.jp/index.php?m8-wireless



品番:701742

JAN:4562312235595

品名:M8 ワイヤレス ホワイト 左右対称 超軽量 ゲーミングマウス(ウルトラ・ローフロント)

価格:16,335円(税込)(14,850円(税別))

型番:M8W-WHITE

https://www.xtrfy.jp/index.php?m8-wireless-white



品番:701843

JAN:4562312235564

品名:M8 ワイヤレス フロスティ・ミント 左右対称 超軽量 ゲーミングマウス(ウルトラ・ローフロント)

価格:16,335円(税込)(14,850円(税別))

型番:M8W-FROSTY-MINT

https://www.xtrfy.jp/index.php?m8-wireless-frosty-mint



品番:701844

JAN:4562312235571

品名:M8 ワイヤレス フロスティ・パープル 左右対称 超軽量 ゲーミングマウス(ウルトラ・ローフロント)

価格:16,335円(税込)(14,850円(税別))

型番:M8W-FROSTY-PURPLE

https://www.xtrfy.jp/index.php?m8-wireless-frosty-purple



品番:701845

JAN:4562312235588

品名:M8 ワイヤレス レトロ 左右対称 超軽量 ゲーミングマウス(ウルトラ・ローフロント)

価格:16,335円(税込)(14,850円(税別))

型番:M8W-RETRO

https://www.xtrfy.jp/index.php?m8-wireless-retro





販売



■取り扱い販売店一覧:(店頭販売、オンラインショップ)

https://www.xtrfy.jp/index.php?shops



■公式ECサイト:Xtrfy JAPAN オンラインショップ(テクテク株式会社)

https://www.xtrfy.jp/index.php?m8-wireless





製品仕様



【形状】独自のオリジナル左右対称形状

【センサー】Pixart 3395 optical gaming sensor

【重量】55 g

【メインスイッチ】Kailh GM 8.0

【マウスソール】PTFE(テフロンソール)

【表面処理】マットテクスチャー

【接続】2.4GHzワイヤレス/ USB

【コネクタ】USB-A to USB-Cケーブル+アダプター+ドングル

【ケーブルタイプ】1.8 m Xtrfy EZcord(R) Pro

【バッテリー】300 mA(最大75時間*)

【CPI設定】400/800/1200/1600/3200/4000/7200/26000

【ポーリングレート設定】125/500/1000 Hz

【デバウンス】2/4/8/12 ms (8ms以上が推奨値であり保証対象)

【IPS】650

【最大加速度】50G

【対応OS】Win XP以降、 Mac OSX 10.1 以降

【保証】1年間(日本国内)

【ご注意】充電はコンピュータのUSBポート経由のみで行ってください。

* バッテリー駆動時間は、Hz、プレイスタイルによって異なります。











SPORTS EQUIPMENT

BUILT ON EXPERIENCE.

Xtrfyは、ゲーミングデバイスを超えた「ハイエンドeスポーツ機器」を供給する北欧スウェーデンのブランドです。2013年の創業以来、実績のあるテクノロジーに加え、「経験」を最も重要な要素とし、世界のトッププレイヤーたちと協力して、プロレベルのeスポーツ機器を開発、提供しています。



■Xtrfy日本語公式ホームページ

https://www.xtrfy.jp/

■Xtrfy日本公式ツイッター

https://twitter.com/Xtrfy_Japan

■Xtrfyスウェーデン公式ホームページ(英語)

http://xtrfy.com/

■Xtrfy CEOインタビュー記事(外部サイト:ブランドストーリーが掲載されています)

https://dpqp.jp/entry/post-15283

■発売元:日本正規代理店 テクテク株式会社

https://www.tech2.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/21-12:46)