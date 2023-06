[株式会社KANSAI COLLECTION]

2023年8月6日(日)に開催されるKANSAI COLLECTION 2023 A/Wの主催となる関西コレクション実行委員会(大阪府大阪市、実行委員長:中川 康之)は、株式会社テックアット(東京都新宿区、代表取締役社長 :延山勇貴)が運営する、中国・韓国を中心とした海外コスメブランドやネットで話題のアイテムを中心に取り扱う体験型セレクトショップ「canme(キャンミー)」と、コスメパートナー契約を締結しましたのでお知らせいたします。







初開催から12年、今回は25回目の記念開催となる「関西コレクション」。“若い世代が発信する文化イベントを創造したい”という想いを込めて誕生し、今では「日本最大級のファッションショー」といわれるまでに成長してきました。イベント会場では、アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーの他、会場内のブースでメイクアップ体験もでき、トレンドに敏感なZ世代のお客様から支持を得、成長を続けております。

また、“できる!が叶う”をコンセプトとした体験型セレクトショップ「canme」は、今年3月にフルリニューアル。中国・韓国を中心とした海外コスメブランドをメインに、ネットで話題の食品・アパレル・雑貨など、女性の好きが集まるECモールです。リニューアル後は海外ブランドの強化や、コスメ以外の商品にも力を入れ、トレンドをけん引する若い世代がワクワクする購買体験を提供し続けています。

この度、こういった共通した“若い世代”への新しい体験価値の提供やブランドの親和性、そして「関西コレクション」はさらなる成長を視野に「canme」とコスメパートナー契約を締結する運びとなりました。このコスメパートナー契約締結により、「関西コレクション」の美容分野が強化され、イベント出演者へのコスメ商品の提供や、来場したお客様に向けてもより一層の美容商品を中心とした体験価値を提供していきます。



【主な提供内容】

1. 出演者への美容関連商品の提供

KANSAI COLLECTION 2023A/W出演者のメイクに関連する全ての製品をcanmeが提供。関西コレクション出演者がよりキラキラ輝けるよう、canmeが提供する国内外の最新の美容グッズを活用していきます。



2. アリーナ内にcanme特別ブース「canme cosme town」を設置

canmeが提供している海外コスメブランド商品や最新トレンドアイテムをフルに揃えたブースを関西コレクションイベント会場に設置。最新韓国コスメなどの体験、お客様へのノベルティ配布、特別なコラボレーショントークショーなどを実施予定です。



■コスメパートナーとは

KANSAI COLLECTION 2023A/W出演者のメイクに関連する全ての製品をcanmeが提供、また、アリーナ内に大規模のコスメブースを設置、来場者に向けて最新韓国コスメの体験、ノベルティ配布、豪華出演者によるトークショーなどを実施し、美容に関するサポートを行うパートナー。日本初上陸の海外ブランド、美容室やクリニックでしか販売されていないブランドなどを多く取り扱っている株式会社テックアットをコスメパートナーとして迎えることで、世界の流行の最先端を取り入れ、ファッションイベントとして更なる飛躍を目指します。



■canmeとは



「綺麗になりたい」「可愛くなりたい」というあなたのなりたいを、叶えるセレクトショップです。コスメ、スキンケア、食品、アパレル、アクセサリー、雑貨など、様々なジャンルの商品が揃っております。韓国・中国ブランドを中心に日本初上陸の海外ブランド、ネットでしか購入できない美容室やクリニックでしか販売されていないブランドなど他のお店では見られない商品が無料で体験できるショップになります。

・公式サイト: https://canme.jp/



■株式会社テックアットとは

リアル×テックで新たなショッピング体験を”というビジョンの下、お客様のワクワクした購買体験を提供し続ける企業です。体験型セレクトショップ「canme」、ECサイト「canme mall」の運営を行い、クライアントへのデジタルマーケティング支援を行うオフラインチャネルを持ったオンラインマーケティングカンパニーです。中国・韓国を中心とした海外ブランドやネットで話題のアイテムなど他のお店では見られない商品を無料で体験できる体験型セレクトショップ。 現在は福岡天神店・新宿マルイ店・有楽町マルイ店(改装中)・渋谷MODI店イオンモール大阪ドームシティ店・イオンモール茨木店の6店舗を展開。

・公式HP: https://techat.co.jp/



■KANSAI COLLECTIONとは



2011年2月から年に2回、京セラドーム大阪にて開催されている日本最大級のファッションエンターテイメントイベント。イベント当日は人気アーティストのライブ、有名タレント・モデルによるファッションショーやトークショーの他にも、会場内の特設ブースではヘアメイクやネイル、エステなどの「美」にまつわる無料体験や商品サンプルの配布が行われます。過去24回の累計動員数は644,500人を突破、そして25回目を迎える今回は、自分のスタイルを楽しみ、また自分以外のスタイルも受け入れる、柔軟な個性を認め合うことをコンセプトとして、2023年8月6日(日)に「KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER」 を開催いたします。



■「KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER」開催概要

開催名称 KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER

開催日程 2023年8月6日(日)

開催時間 12:30開場 14:00開演(全て予定)

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 日本博参画プロジェクト認証事業

(前回実績) 大阪府・大阪市・大阪観光局・大阪商工会議所・兵庫県

京都府・京都市 ・京都商工会議所・奈良県・滋賀県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION



■出演者一覧(2023年6月27日現在 ※50音順)

〈 ARTIST 〉

Billlie、M!LK、WATWING and more



〈 NEXT BREAK ARTIST 〉

悪魔のキッス、AB6IX and more



〈 MODEL 〉

新井舞良、アリアナさくら、アンジェラ芽衣、伊藤桃々、大友花恋、加藤ナナ、椎名亜美、島崎遥香、上西星来、NANAMI、ねお、野咲美優、藤井サチ、前田希美、三原羽衣、山本望叶、吉田朱里、ロン・モンロウ、渡辺美優紀 and more



〈 GUEST 〉

石川翔鈴、板野友美、井手上漠、岡田蓮、岡本玲、KATY、兼清萌々香、木下彩音、酒寄楓太、翔、鈴々木響、戦慄かなの、ちせ、長田光平、八村倫太郎、みりちゃむ、ゆいちゃみ、ゆうこす、ゆりにゃ、横田未来 and more



〈 SPECIAL GUEST 〉

アンミカ、佐野勇斗 and more



〈 CREATOR 〉

ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、えみ姉、おかんとむすめ、かの/カノックスター、きりまる、こばしり。、佐藤ミケーラ倭子、nanakoななこ、ばんばんざい、平成フラミンゴ、MINAMI、ゆりいちちゃんねる、夜のひと笑い and more



最新の情報はホームページへ

https://www.kansai-collection.net/



