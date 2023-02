[株式会社ノースサンド]

コンサルティング事業を中心に展開する株式会社ノースサンド(東京都中央区、以下「弊社」https://northsand.co.jp/ )は、Great Place To Work(R) Institute Japan(東京都品川区、代表:岡元利奈子、以下「GPTW 社」 https://hatarakigai.info/ )が主催する日本における「働きがいのある会社」ランキングに 2023年も選出され、6年連続でベストカンパニーに選出されました。











ノースサンドでは、「世界をデザインする」というビジョンを基に、コンサルティングサービスを通して新たな価値をデザインすることを目指しております。

弊社では、これまでも社員の働きがいを向上するためにリフレッシュ休暇制度、身だしなみ補助制度、報酬付き社内タスク受注制度、地域貢献活動、ランドセル贈呈制度、資格取得補助制度等、さまざまな施策を打ち出してきました。

昨年度は、都会のワーケーションをコンセプトにしたエリアを新設し、集中して仕事をする「働く場」と、社員同士のコミュニケーションが取りやすい「繋がる場」を大幅に拡充させました。

結果、社員は多様な働き方を選択することが可能になり、新たに社員同士の絆を深めるコミュニケーションの活性化に繋がりました。

このような取り組みが評価され、中規模(従業員 100-999 人)部門にて28位にランクインすることができました。

今後もノースサンドは、社員が自分らしく働ける環境を整備することで社内コミュニケーションの活性化と生産性の向上を図り、「カッコいい会社を増やす」というミッションの実現に向けて取り組んでまいります。



◆Great Place to Work(R) Institute について

Great Place to Work(R) Institute は「働きがいのある会社(Great Place to Work(R)) 」に関する調査・評価・支援を行う専門機関です。企業に世界共通の基準でアンケートを実施し、「働きがいのある会社」と認められた企業を各国のメディアで発表しています。 なお「働きがいのある会社」ランキング(Best Workplaces List)は、米国では1998年から「FORTUNE」誌を通じて毎年発表されており、このリストに名を連ねることが「一流企業の証」と受け止められています。調査には毎年約60カ国で7,000社、500万人を超える従業員が参加しており、世界最大規模の従業員意識調査となっています。



▽Great Place to Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/



▽日本における「働きがいのある会社」認定企業ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/



◆ノースサンドについて

弊社は、テクノロジーの力を活用してクライアントの課題を解決するコンサルティングサービスを提供しています。

我々が取り扱うテーマは IoT、AI、Fintech、ビックデータ等に代表される先端デジタルテクノロジー、基幹系システムで使われているようなレガシーなテクノロジー、システム全体のグランドデザインやオペレーション改善など多岐に渡ります。

弊社は、コンサルティングを「お客様の実現したいことをデザインする仕事」と捉え、1社でも多くの会社、1人でも多くの方の力となることで、カッコイイ会社を増やし、世界をデザインできる会社となることを目指しています。



【会社概要】

代表取締役社長:前田 知紘

設立:2015年7月

所在地:〒104-0061東京都中央区銀座4-12-15歌舞伎座タワー7F

事業概要:ITコンサルティング、ビジネスコンサルティング、新規事業立ち上げ

URL:https://northsand.co.jp/

TEL:03-6263-0733

FAX:03-6263-0734

以上



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/12-23:40)