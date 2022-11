[WONDER LINE Co.,Ltd. ]

人気韓国アイドルグループSEVENTEENのS.COUPS'(エスクプス)がブランドアンバサダーに就任。



韓国発・お肌の悩みに合わせて選べて効果抜群とクチコミで大人気のスキンケアブランド "SOME BY MI "(サムバイミー)

この度 WONDER LINE株式会社 (本社:東京都渋谷区) が日本総代理店として販売を開始します。

2022年11月11日(金)より日本全国のPLAZA79店舗と日本公式オンラインストアでの販売も開始します。その後、全国バラエティーストアや、ドラックストアでも順次販売いたします。







SOME BY MI ブランドコンセプト











SOME BY MI = Something by miracle

肌に優しい成分によって起こされる、驚くべき奇跡的な効果を願ってブランドがスタートしました。



肌に負担をかけない様にマイルドな処方でありながら、

厳選されたスキンケア成分は惜しみなく配合し、確かな効果を実現します。

お肌の悩みに対するアプローチは、まさに"ミラクル"!



今回、日本ローンチではお悩み別で選べる3つのシリーズを発売します。

・大注目成分レチノール&レチナールを配合、目元、おでこ、口元の悩みに特化した [レチノールライン]

・AHA・BHA・PHAを配合、トラブル肌悩み、ゆらぎ肌ケアに特化した [30デイズミラクルライン]

・ガラクトミセスとビタミンCを配合、エイジングケアに特化した [ガラクトミセスライン]



日々のお肌のコンディションに合わせて、お好みの製品をお試しください。









ブランドアンバサダーにSEVENTEENのS.COUPS'(エスクプス)が就任







SOME BY MIの魅力をより広く伝えるべく、ブランドアンバサダーにSEVENTEENのエスクプスが就任!









SEVENTEENは韓国発の13人組グループで、メンバーには中国やアメリカからの出身者を含みます。

振り付けや演出などのクリエイティブをメンバー自身が行うのが特徴で、その人気は韓国国内だけでなく日本はもちろん、世界中に広がり、2022年の後半からはワールドツアーを展開中。

日本でも11月~東京、名古屋、大阪のドームを6公演で巡ります。



エスクプスはそのリーダーとして、ファンに親しまれています。







「製品紹介」





30デイズミラクルライン





AHA・BHA・PHAを配合し、トラブル肌悩み、ニキビケアやゆらぎ肌ケアに特化

分子の大きさが違うABPの各成分とAHAが皮膚表面の古い角質をケアし、BHAが古い角質をケアします。

PHAは肌の水分損失を最低限に抑えて優しく角質ケア、さらに皮膚のトーンを明るくケアし、健康な肌に導きます。





1. 30デイズ ミラクルトナー (150㎖)

繰り返すニキビ、肌のべたつきが気になる方へ

価格:1,980円(税込)













2. 30デイズ ミラクルセラム(50㎖)

トラブル肌、疲れた肌をリセットしたい方へ

価格:2,650円(税込)







3. 30デイズ ミラクルアクネボディクレンザー(400g)

背中やデコルテ、二の腕などのニキビが気になる方へ

価格:2,300円(税込)









4. 30デイズ ミラクルボディローション(200㎖)

背中やデコルテ、二の腕などのニキビが気になる方へ

価格:1,650円(税込)











5. 30デイズ ミラクルバブルクレンザー (120g)

ブラックヘッドや毛穴汚れをケアしたい方へ

価格:1,980円(税込)









6. 30デイズ ミラクルクリーム (60g)

シカ成分配合のサラっとしたテクスチャーでしっかり保湿。べたつきません。

価格:2,450円(税込)

※クリームは公式オンラインストア限定















ガラクトミセスライン







ガラクトミセスとビタミンCを配合し、エイジングケアの悩みに特化

話題のガラクトミセスとのを配合し、お肌の疲れが気になる方にオススメなラインです。

10種類のビタミンも配合し、日々のエイジングケアに最適化。肌の弾力アップとトーンアップの効果をもたらします。



1. ガラクトミセスピュアビタミンCグロートナー(200㎖)

肌疲れが気になる方のベースエイジングケア

価格:1,980円(税込)









2. ガラクトミセスピュアビタミンCグローセラム(30㎖)

肌疲れが気になる方のアフターエイジングケア

価格:2,650円(税込)









レチノールライン









大注目成分レチノール&レチナールを配合、目元、おでこ、口元ケアに特化

レチノール&レチナールのほかにナイアシンアミドを配合し、目元、眉間、おでこ、口元、首など、肌に刻まれた歳月を集中エイジングケアします。

さらに、ツボクサ、ティーツリー、ヨモギなどの成分も配合され、肌荒れを予防します。

1. レチノールアイクリーム(30㎖)

目元、眉間、おでこなどを集中エイジングケア

価格:2,150円(税込)







2. レチノールセラム

Coming soon:2022年11月末~12月頃発売予定!









公式オンラインショップ&SNS情報









・SOME BY MI official

https://shop.somebymi.jp/



・Instagram

https://www.instagram.com/somebymi.official_jp/



・twitter

https://twitter.com/somebymi_jp



・youtube

https://www.youtube.com/c/SOMEBYMICosmetics



・LINE@

https://lin.ee/uJriR4L



