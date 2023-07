[株式会社NTTドコモ]

~国立競技場の対象店舗でお得に「d払い」が使えるキャンペーンも実施~





株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)と、公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(以下、Jリーグ)が、2023年7月23日(日)に国立競技場で共同開催する「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2023 powered by docomo (以下、本イベント)」におけるハーフタイムショーに、グローバルボーイズグループ「JO1」の出演が決定しました。試合だけでなくハーフタイムのパフォーマンスで、本イベントをさらに盛り上げます。







ハーフタイムショーは、国立競技場で本イベントを観戦しているお客さまだけがご覧いただける特別なパフォーマンスとなる予定です。本イベントのチケットは、大会特設サイトにて当日まで購入が可能(※1)です。

なお、本イベントにおける横浜F・マリノス対マンチェスター・シティ FCの試合は、ドコモの映像配信メディア「Lemino」で独占無料生配信いたします。(※2)



また、本イベントに連携してドコモは、会場となる国立競技場内の対象店舗で「d払い(コード決済)」でお支払いされたお客さまを対象とした、「お得に応援」キャンペーンも開催いたします。キャンペーンの詳細は、別紙をご確認ください。







ドコモは今後も、サッカーをはじめとしたさまざまなスポーツにおいて、ファン・サポーターのみなさまがお楽しみいただける新しい観戦体験の創出に努めてまいります。



<参考>



■「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2023 powered by docomo」

大会特設サイト:https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_6/sports/jwc/index.html



■「Lemino」

「Lemino」 JWC特設サイト:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000020/



■「JO1」

2019年社会現象を起こした日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で、視聴者である”国民プロデューサー”によって101名の中から選ばれた11名で結成されたグローバルボーイズグループ。

これまでに発売した7作のシングル全てが主要音楽チャートで1位を獲得。さらに、7TH SINGLEリード曲「Tiger」は全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」部門にもランクインし、グローバルで話題に。

昨年末は、アジア最大級の音楽授賞式「2022 MAMA AWARDS」において”Favorite Asian Artist”を日本人アーティストで唯一受賞。大晦日には「第73回NHK 紅白歌合戦」への初出場を果たすなど、レベルの高いシンクロパフォーマンスを持ち味に、日本国内外で非常に高い注目を集めています。日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で、番組視聴者である"国民プロデューサー"累計約6,500万票の投票により選ばれた11人組グローバルボーイズグループ。これまでに発売した6作のシングルすべてがオリコン週間シングルランキングで1位を獲得。昨年、大晦日には「第73回NHK 紅白歌合戦」への初出場を果たすなど、レベルの高いシンクロパフォーマンスを持ち味に、日本国内外で非常に高い注目を集めている。

また、最新曲『NEWSmile』はフジテレビ系 朝の情報番組「めざまし8」のテーマソングに起用され、ドラマや映画への出演など、多方面での活躍を広げる中、今年8月からは全国6都市13公演のアリーナツアーも開催。さらにはアジアツアーの開催や、9月20日には3枚目となるニューアルバム『EQUINOX』の発売も決定し、グローバルな活動の更なる飛躍にも期待が高まっています。

JO1 OFFICIAL SITE:https://jo1.jp/feature/profile



■関連リリース

ドコモとJリーグ、マンチェスター・シティFC、FCバイエルン・ミュンヘン、横浜F・マリノスが出場する

「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2023」「Audi Football Summit」を共同開催

https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_230516_02.pdf



※1 チケットの販売は、在庫がなくなり次第、終了となります。

※2 本イベントにおける、ハーフタイムショーは、「Lemino」での配信対象外となります。





≪別紙≫

■キャンペーン概要

1. キャンペーン名

お得に応援キャンペーン



2. キャンペーン概要

「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2023 powered by docomo」および「Audi Football Summit」の開催中、国立競技場の対象店舗(※1)で、1回あたりのお買い物で500円(税込)以上を「d払い(コード決済)」でお支払いされたお客さまの中から抽選で555名様にdポイント1,000ポイント(期間・用途限定)

(※2)(※3)(※4)を進呈します。



3. キャンペーン期間

(1)「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2023 powered by docomo」

・2023年7月23日(日)午前0時00分~午後11時59分

(2)「Audi Football Summit」

・2023年7月26日(水)午前0時00分~午後11時59分



4. 対象店舗

キャンペーンサイトをご確認ください。



5. 参加方法

国立競技場の対象店舗で、1回あたりのお買い物で500円(税込)以上を「d払い(コード決済)」でお支払い



6. キャンペーンサイト

https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_6/sports/jwcjcp

※キャンペーンサイトの開設は、2023年7月21日(金)午前10時を予定しております。





※1 対象店舗については、キャンペーンサイトをご確認ください。

※2 本キャンペーンへの参加にはエントリーは不要です。

※3 ポイント進呈日は2023年9月下旬ごろを予定しています。

※4 ポイント有効期間は、ポイント進呈日から約3か月となります。



