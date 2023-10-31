［集中出版株式会社］

～病院経営者の羅針盤・月刊『集中』最新号発行のお知らせ～



集中出版株式会社が発行する月刊『集中』は、病院経営者、医療従事者・医療関連企業の幹部に向けて、医療、政治、経済等多岐にわたる情報を発信する年間定期購読誌です。









▲医療情報誌 月刊『集中』11月号



巻頭インタビュー

・Dr. Patrick Willems GENDIA Inc. Founder, Director

NIPTの牽引者が見据える出生前診断の今 ～遺伝医学の躍進が現場にもたらす恩恵と課題～

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2311_KantoInterview.pdf



Art in Hospital

・春日部市立医療センター 身体も心も癒す院内アートの力



集中OPINION

・廣井悠 東京大学 先端科学技術研究センター 教授、東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 教授

被災者の辛い思いや痛みを記録し 災害に強い新たな街作りに活かす

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2311_ShuchuOPINION.pdf



CONTENTS





学会

・地域医療構想、病院の統廃合は進められるか



特集

・ラグジュアリーホテル特集「Premium Stay」

・『集中』読者意識調査



政治

・岸田首相の「内向き」首脳外交に「内政」の死角

・厚生年金「年収の壁」問題の解決策に批判続出

・弱体化が際立つ連合に未来は有るか

・厚労省ウォッチング 迫る診療報酬改定、改定率巡りぶつかる思惑

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2311_kw187.pdf

・厚労省人事ウォッチング 早くも正念場を迎える武見厚労大臣

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2311_kjw73.pdf

・政界サーチ 減税と解散風 臨時国会の行方



社会

・段階的に施行されている改正動物愛護法の中身

・患者の呼吸器外しの医師は本当に悪いのか

・セレブが次々と罹患……「ライム病」の怪

・未確認情報

猛暑90日……元気になった蚊が危ない

沢井よおまえもか……ジェネリックが危ない



連載

・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士

・私と医療 幸田 正孝 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 顧問、元厚生省事務次官

・医師が患者になって見えた事

山崎 章郎 医療法人社団悠翔会 ケアタウン小平クリニック 名誉院長

認定ＮＰＯ法人コミュニティケアリンク東京 理事長／下 塚崎 朝子 ジャーナリスト

・「日本の医療」を展望する世界目線 真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師

・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表

・Our recommendation NeMo／鮨 三心

・私の海外留学見聞録 塚本 眞 医療法人直源会相模原南病院 院長、相模原南病院介護医療院 院長

・患者のキモチ 医師のココロ 香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長

・立木冬麗の「星の運勢診断」

・ブックレビュー

・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト







医療情報誌 月刊『集中』とは





病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。



【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判 型：B5判

発売日：毎月末



【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription/



集中出版株式会社について





○医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師460人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2304_400Dr.pdf

・「癒しと安らぎの環境」フォーラム2023

https://www.medical-confidential.com/iyasitoyasuragi2023/



○日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。



日本オフィス：

東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル６F

UKオフィス：

Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK

First Floor Office, 3 Hornton Place, Kensington, London, W8 4LZ UK



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/31-19:46）