学生アスリートのリカバリーを目的にHempMedsのCBDのサプリメント、ボディケア用品などサプライ



HempMedsはCBDで選手のリカバリー面をサポートするため、大学バスケットボール強豪校でBリーガーも多数輩出している大東文化大学バスケットボール部をスポンサー契約をしました。





CBDはアスリートの間で注目を集めるリカバリーアイテムとして大変注目されている成分の一つです。

HempMedsのCBD製品はオリンピック選手や各スポーツ団体のトップアスリート、バスケット業界では安藤誓哉選手、山口颯斗選手等Bリーガー等アスリートも多数使用しています。



そのような宣伝もあり先日プレスリリースさせていただいたように、中学生、高校生など若年層もアスリートを中心にCBDの製品の必要性を認知していただけるようになりました。

(※【第一号は小中学生向けのバスケのクラブチーム】30団体限定!HempMedsCBDアカデミックプログラム開始のお知らせ. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000091496.html)



大東文化大学バスケットボール部でも運動強度の高さや試合数による選手の消耗や回復面でのCBDのボディケア用品の優位性をご理解頂き2023年4月より選手のリカバリーのためにHempMedsのアクティブリリーフロールオンを中心にHempMedsのCBDの製品をご導入頂けるようになりました。



HempMedsとしてもバスケットボールやスポーツにおける、大東文化大学のブランド力と当社代表が大東文化大学出身ということも重なり、大学バスケットボール界のリカバリー分野に役立てればと思い、サプライヤーとして協賛させていただきました。



この取り組みで、1年間オフシーズンが少ない大学のバスケットボールをサポートさせていただき、大東文化大学バスケットボール部のご活躍と、大学のバスケットボール界を中心としたスポーツ選手たちにHempMedsやCBDの認知が増えることを期待しております。







写真は大東文化大学板橋キャンパスにてユニフォームのお披露目とスポンサー契約の調印式





提供するアクティブリリーフロールオン







提供しているCBDのボディケア用品Active Relief Roll on は中学生、高校生からも沢山注文を頂いている商品です。



https://ec.hempmeds-distributor.jp/product/body-care/hm-pcl-sc-06?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=0530



HempMedsとその製品について





HempMedsは「Your Trusted CBD(信頼できるCBDを)」と「We are the first(R)(私たちは初めての会社です)」をコンセプトに、2012年にアメリカ史上初めてCBDオイルしたCBDのブランドです。40以上の国と地域での販売、研究開発費は延べ100億円超、ブラジルやメキシコでは医療現場でも活躍しています。

フラッグシップモデルであるRSHOシリーズを中心に高品質で用途にあったCBD製品をリーズナブルに市場に提供しています。







特徴的なCBDオイルと製品HempMedsは製品開発に延べ100億円以上費やしているCBD業界では研究開発費が最も多いブランドのうちの一つです。

日本では数少ない規格の商品も含め4つのタイプの特徴的なCBDオイルがあります。





WADA対応のCBD製品HemMedsではアスリートが使用できる、麻由来の成分の中でCBD単体のみを利用しているWADAの規格に対応している製品も企画、販売しています。



WADA対応のアイソレートCBDを利用した製品はこちら

https://ec.hempmeds-distributor.jp/products/list?category_id=33?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=0530



ボディケア用品ではCBDの持っている本来の効果を、ヘルスケアの分野で効果を高める成分との相性を考え処方をしており、スキンケア、ボディケア、ヘアケア、マッスルケアなど様々な分野で活躍しています。



公式オンラインストア:https://ec.hempmeds-distributor.jp

HempMeds日本総代理店

株式会社HEMPRIME(ヘンプライム)



〒277-0852

千葉県柏市旭町1-10-2 深澤ビル2F

TEL:050-8881-4155

MAIL:info@hempmeds-distributor.jp

HP:https://hempmeds-distributor.jp?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=0905

Twitter:https://twitter.com/HM_JPN

Instagram:https://www.instagram.com/hmjpn0808/



商品やブランドについてのご相談、卸売りや大量注文をお考えの方もお気軽にお問い合わせください。

