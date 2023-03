[株式会社あるやうむ]

『NFTによる地方創生』を推進する株式会社あるやうむ(本社:北海道札幌市、代表取締役:畠中博晶、以下「あるやうむ」)は、株式会社FINOLAB(本社:東京都千代田区、代表取締役:伊藤 千恵、以下FINOLAB)が主催する、国内外のFinTechスタートアップによるグローバルピッチコンテスト「FINOPITCH」に登壇しました。













FINOPITCHについて



FINOPITCHは、FinTechスタートアップによる技術革新やビジネスモデルを紹介し、内外の交流機会を拡大していくために、2021年から開始しました。2012年の黎明期から日本の金融イノベーションの歴史を創ってきた、本邦初のFinTechピッチコンテスト「金融イノベーションビジネスカンファレンス(FIBC)」を継承し、FINOLABコミュニティ運営の経験を活かし、新しいフォーマットで開催しています。



このFINOPITCHには、前身であるFIBCの時代よりAI inside、ConsenSys、Finatextホールディングス、FOLIO、freee、Hottlink、Kyash、Loadstar Capital 、Money Forward、Moneytree、Paidy、Revolut、Zuuといった内外を代表するFinTech企業を含め、170社以上のスタートアップが登壇しています。



▼イベント公式サイト

https://4f-otmcbldg.tokyo/2023-jp/





FINOPITCH2023登壇企業



■国内

株式会社あるやうむ: https://alyawmu.com/

ビー・インフォマティカ株式会社: http://entrebition.com.my/

コンドミニアム・アセットマネジメント株式会社: https://investment.mogecheck.jp/p-score

ジーフィット株式会社: https://www.tradom.jp

株式会社GreatValue: https://www.greval.co.jp/gvhero

インパクトサークル株式会社: https://impact-circle.co.jp/

株式会社Kiva: https://hi.helloproteger.com/

LUCAジャパン株式会社: https://luca.inc



■海外 ※( )内は創業地

Artificient Mobility Intelligence (Germany): https://artificient.de

barq finance (Switzerland): https://barq.finance/

Brokerware (Uruguay): http://www.brokerware.com.uy/

CARDO Inc. (Republic of Korea): https://console.cardovault.com

Firstcard, Inc. (USA): https://www.firstcard.app/

Funble Inc. (Republic of Korea): https://www.funble.kr/

Giraffe AI Labs PTE (Singapore): https://www.giraffe-ai.com/

Inovat (United Kingdom): https://inovat.tax

LOGI CHAIN (Republic of Korea): http://logichain.kr/

ORDA Wealth Tech (Mongolia): https://orda.mn/

PT Mitra Era Teknologi (Indonesia): https://momofin.com/





イベント登壇映像



FINOPITCHに登壇した映像が公式Youtubeにて、アーカイブ配信されました。







▼FINOPITCH_あるやうむ映像

https://www.youtube.com/watch?v=QfrHHrtJhfg





登壇者プロフィール



株式会社あるやうむ CCO 稲荷田和也

新卒でSansan株式会社に入社。インサイドセールスを経て、史上最年少でエンタープライズセールスに着任。官公庁開拓の戦略立案と実行を担う。SaaSや官公庁営業の知見を活かして独立後、double jump.tokyo株式会社、株式会社あるやうむに参画。あるやうむでは、営業責任者として初期の営業活動を担った後に、広報室を立ち上げ。広報室長として、PRや渉外活動をリードする。 2022年12月より、CCO(Chief Communication Officer)に就任。



■株式会社あるやうむについて(https://alyawmu.com/)



「NFTによる地方創生」を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT/観光NFTソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることで、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。



