「NFTによる地方創生」を推進する株式会社あるやうむ、Fin…
［株式会社あるやうむ］
『NFTによる地方創生』を推進する株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中博晶、以下「あるやうむ」）は、株式会社FINOLAB（本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤 千恵、以下FINOLAB）が主催する、国内外のFinTechスタートアップによるグローバルピッチコンテスト「FINOPITCH」に登壇しました。
FINOPITCHについて
FINOPITCHは、FinTechスタートアップによる技術革新やビジネスモデルを紹介し、内外の交流機会を拡大していくために、2021年から開始しました。2012年の黎明期から日本の金融イノベーションの歴史を創ってきた、本邦初のFinTechピッチコンテスト「金融イノベーションビジネスカンファレンス（FIBC）」を継承し、FINOLABコミュニティ運営の経験を活かし、新しいフォーマットで開催しています。
このFINOPITCHには、前身であるFIBCの時代よりAI inside、ConsenSys、Finatextホールディングス、FOLIO、freee、Hottlink、Kyash、Loadstar Capital 、Money Forward、Moneytree、Paidy、Revolut、Zuuといった内外を代表するFinTech企業を含め、170社以上のスタートアップが登壇しています。
▼イベント公式サイト
https://4f-otmcbldg.tokyo/2023-jp/
FINOPITCH2023登壇企業
■国内
株式会社あるやうむ： https://alyawmu.com/
ビー・インフォマティカ株式会社： http://entrebition.com.my/
コンドミニアム・アセットマネジメント株式会社： https://investment.mogecheck.jp/p-score
ジーフィット株式会社： https://www.tradom.jp
株式会社GreatValue： https://www.greval.co.jp/gvhero
インパクトサークル株式会社： https://impact-circle.co.jp/
株式会社Kiva： https://hi.helloproteger.com/
LUCAジャパン株式会社： https://luca.inc
■海外 ※( )内は創業地
Artificient Mobility Intelligence (Germany)： https://artificient.de
barq finance (Switzerland)： https://barq.finance/
Brokerware (Uruguay)： http://www.brokerware.com.uy/
CARDO Inc. (Republic of Korea)： https://console.cardovault.com
Firstcard, Inc. (USA)： https://www.firstcard.app/
Funble Inc. (Republic of Korea)： https://www.funble.kr/
Giraffe AI Labs PTE (Singapore)： https://www.giraffe-ai.com/
Inovat (United Kingdom)： https://inovat.tax
LOGI CHAIN (Republic of Korea)： http://logichain.kr/
ORDA Wealth Tech (Mongolia)： https://orda.mn/
PT Mitra Era Teknologi (Indonesia)： https://momofin.com/
イベント登壇映像
FINOPITCHに登壇した映像が公式Youtubeにて、アーカイブ配信されました。
▼FINOPITCH_あるやうむ映像
https://www.youtube.com/watch?v=QfrHHrtJhfg
登壇者プロフィール
株式会社あるやうむ CCO 稲荷田和也
新卒でSansan株式会社に入社。インサイドセールスを経て、史上最年少でエンタープライズセールスに着任。官公庁開拓の戦略立案と実行を担う。SaaSや官公庁営業の知見を活かして独立後、double jump.tokyo株式会社、株式会社あるやうむに参画。あるやうむでは、営業責任者として初期の営業活動を担った後に、広報室を立ち上げ。広報室長として、PRや渉外活動をリードする。 2022年12月より、CCO（Chief Communication Officer）に就任。
■株式会社あるやうむについて（https://alyawmu.com/）
「NFTによる地方創生」を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT／観光NFTソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることで、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/28-21:16）
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