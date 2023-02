[ホシヤマインターナショナル株式会社]

ホシヤマインターナショナル株式会社(本社:宮城県仙台市、代表取締役:星山弘子)は、 “焼き立てベーカリー”

【 THE MOST BAKERY&COFFEE 三井アウトレットパーク仙台港店 】にて希少性の高い”朱鞠(しゅまり)小豆”をふんだんに使用した、「朱鞠あん食パン」を3月1日より数量限定販売が決定しました。







● 朱鞠あん食パン(1斤サイズ) 860円(税込)





朱鞠(しゅまり)小豆とは・・・



北海道の上川地方にある「朱鞠内湖」の近くで栽培されていて、朱色の鞠のような美しいことから「しゅまり」と名付けられました。北海道産小豆の中でも2%ほどしかない希少な品種で、上品な香りと豊かな風味が特徴的です。











朱鞠(しゅまり)小豆を注目した点!・・・



朱鞠小豆は健康食材としても注目されていて、肥満やコレステロールの原因となる脂質があまり含まず、ビタミンB1、B2、B6を多く含み、カルシウム、リン、鉄など多くのミネラルを含んでいます。

また、食物繊維による整腸作用と小豆にあるアントシアニンの接種作用で、目の疲れを予防。







【新型コロナウイルス感染予防対策に関して】

当店では、従業員のワクチン接種を終え、毎日の検温、マスク着用、消毒液の設置、お席の利用数を減らしお客様同士の間隔を広げるなど、衛生管理を徹底し、お客様の安全と安心のために努めて参ります。





【店舗概要】

店名:THE MOST BAKERY & COFFEE 三井アウトレットパーク仙台港店

所在地:〒983-0013

宮城県仙台市宮城野区中野3-7-2 三井アウトレットパーク仙台港 中野栄駅徒歩8分

TEL:022-369-3913

FAX:022-369-3914

営業時間:AM10:00~PM20:00(L..O.19:30)

定休日:なし(三井アウトレットパーク仙台港に準じる)



URL:https://tmbc.hoshiyama.info/

Instagram:themostbakeryandcoffee.mop

Twitter:THE MOST BAKERY & COFFEE @mostbakery





【会社概要】

会社名:ホシヤマインターナショナル株式会社

所在地:宮城県仙台市青葉区一番町4-9-1 かき徳玉澤ビル3F

代表者:星山弘子

設立:1989年

URL:http://hoshiyama.co.jp/





