[Suishow株式会社]

NFT/メタバース事業を行う東大&早稲田発のスタートアップ Suishow株式会社(以下、「Suishow」)は、日本初のJapan NFT Artメディアである「We’re Japan NFT Creators!!」(以下、「WJNC!!」)とコラボし、NFTメタバースイベント「We’re Japan NFT メタバミュージアム by WJNC!!×Suishow」を2022年12月16日~18日に開催することを発表いたします。













第2回 NFT メタバミュージアム by WJNC!!×Suishow



この度、Suishowは日本初のJapan NFT ArtメディアであるWJNC!!と共同で、NFTクリエイターとファンが交流できるメタバースイベント「第2回 NFT メタバミュージアム by WJNC!!×Suishow」を2022年12月16日~18日に開催いたします。

WJNC!!がイベントの企画・運営を行い、Suishowが運営するメタバースプラットフォーム「Zoa.space」を提供・活用することで、本イベントの実施を実現しており、国内のNFTクリエイター50名の方の作品を展示予定です。その他、著名クリエイターによるトークセッションも予定しています。



【イベントサイト:https://nft-japan.works/metavermuseum2_mainpage/】





■ 詳細情報

・開催日時:2022年12月16日(金)9:00 ~ 12月18日(日)21:00

・開催場所:Zoa.space(Suishow提供メタバースプラットフォーム)

・参加料金:無料(チケットNFTが必要)

・チケットNFT申し込みフォーム:https://docs.google.com/forms/d/1gebYHXDAjaG6fecxSBAfmeNqHm-wYr9af6zJTCiWd_g/edit









イベント内容について





メタバミュージアムは作品を眺める美術館ではなく、NFTクリエイターと実際に交流できる美術館です。また、クリエイターやインフルエンサーによるイベントも複数予定しております。



■ 参加クリエイター一覧

なか BLUE CHIP / Nomakun / 煌彩 Kosai / Lucky / まるみや / みうらドーナツ / まーる / KARIN / ROKU / うじゅうな / CNPP crazyZukin / 村上 古事記project / Ao Umino / milk / ブソン / Chun OnChain / imoto / らんクリエーションズ / Kominato / どろろんぱ / ロマ子様 / りあむ / udon1GO / みらくる桃香 / yui aoki / 一夜 / onabe / ドリ / ピカリとはな / チビ画伯 / Rii2 / けんくら / ヒオキン / (((o))) / momo / NIKO24 / 鹿間ぐみこ / オウル : owl-T / つなぐ / こたろ / ブドウちゃん / かえで karhedail / 武にぃ / クリプトイカッピーNFT~二ギラー物語~ / MoneyKeyCats / Pixel CryptoNinja Heroes / のあ. / みためにんじゃ と ミタメオカメ / えんぴつ座 / まもる





■ イベント一覧

12/16(金)

【12:00~13:00】みんなで聞こう、ブドキンラジオ

【19:00~20:00】トークセッション第1部『クリエイターの日常』

【20:30~21:30】pNouns Project!! ミントライブ(仮称)

【22:00~23:00】トークセッション第2部『クリエイターの日常』



12/17(土)

【12:00~13:00】みんなで聞こう、ブドキンラジオ

【15:00~16:00】トークイベント『日本のNFTと海外のNFTについて』

【16:00~17:00】ライブインタビュー『ふるさと納税NFT #納税させろ』

【19:00~20:00】こけし劇団 byわらいごえ『イケガハラ教授の冒険』

【21:00~22:00】トークセッション『ジェネラティブコレクションとは』

【23:00~24:00】酔いどれ才蔵のメタバ大喜利選手権!!



12/18(日)

【0:00~2:00】みんなで応援、ワールドカップ3位決定戦!!(映像はないよ)

【8:30~10:00】CNPPミント祭り♪ 今から参加しようフィリピン応援楽しむ物語

【12:00~13:00】みんなで聞こう、ブドキンラジオ

【11:00~12:00】コンとなかのスペシャル対談(仮称)

【13:00~14:00】ブドキンラジオ in メタバミュージアム

【18:00~19:00】うじゅみる対談 2022年冬 in メタバミュージアム

【19:00~20:00】ロマ子様の罵倒ミュージアム 2ndシーズン

【21:00~】メタバミュージック、グランドフィナーレライブショー!





■ 常時開催イベント

- メタバアスレチックミュージアム

- メタバ謎解きミュージアム

- メタバミュージアムクイズ!

- 突発イベント、レアスタッフを探せ!!



各イベントをクリアすると景品NFTをプレゼント!

<景品NFT提供クリエイター>

まるみや / まーる / Lucky / みうらドーナツ / つなぐさん



<謎解きの"謎"提供>

広島大学謎解きサークル『おにラビ』

謎解きに必要なのは特別な知識ではなく、ひらめき。 その謎解きの面白さをより広く発信すべく、日々活動に励んでいます!











We’re Japan NFT Creators!!について







日本初のNFTアートメディア。https://nft-japan.works/

日本のトップNFTクリエイターとその作品を掲載。「日本のNFTアートを探すならWJNC!!」というブランドの構築を目指している。また『Japan NFT Artを拡張する』をコンセプトに、NFTブロガーが集結。「WJNC!! ブログ DAO」と冠して活動している。アーティストへのインタビューなどクリエイターの素顔に迫った記事が人気。



■ 詳細情報

Twitter:https://twitter.com/jp_nftcreators

Instagram:https://www.instagram.com/weare_japan_nftcreators

メタバミュージアム公式記事:https://nft-japan.works/metavermuseum_mainpage/







Suishow株式会社について







東大&早稲田発のスタートアップ。

メタバース×ブロックチェーンによる新しい価値の創出を目指し、NFTマーケットプレイスやメタバース空間開発事業を行なっています。



■ 事業内容

・3Dのアイテムに特化したNFTマーケットプレイス『MetaMart』:https://app.metamart.space/

・NFTを使用できるメタバース空間『Zoa.space』:https://www.hello.zoa.space/

・法人向けメタバース構築サービス『XR Studio』:https://xrstudio.tech/

・法人向けNFT事業支援サービス『NFT Support』:https://support.suishow.net/



■ 会社概要

社名: Suishow株式会社 (Suishow, Inc.)

代表者: 代表取締役CEO 片岡夏輝 / 最高執行責任者COO 甲斐貴大 / 最高技術責任者CTO 立川裕貴

設立年月日: 2021年5月21日

本社:東京都武蔵野市吉祥寺東町2-21-8

お問い合わせ先:info@suishow.net

HP:https://corp.suishow.net/



