Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社:中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎)の100%子会社であるであるEdoverse株式会社(以下Edoverse社、本社:東京都中央区 代表取締役 倉田 陽一郎 )は、Now Do株式会社(以下NowDo社、本社:東京都新宿区 代表取締役 本田圭佑)と及び同子会社Edo All United株式会社(以下Edo All United社、本社:東京都新宿区 代表取締役 鈴木良介)と連携し、Edoverse Foundation(本社:Panama CEO Julia Martinez)が開発を進める仮想空間GameFi「Edoverse」(以下Edoverse)内において、教育事業及びサッカースタジアム開発運営を協業することに合意し、協力して開発を開始いたします。













■合意の概要

Edoverse社がコンサルテーション業務により開発を進める「Edoverse」内において、NowDo社とEdoverse社が協力して、教育事業とサッカー関連事業の開発を推進する。



【教育事業】

1)Edoverse社は、NowDo社にEdoverse内の土地NFTを確保・提供し、寺子屋、塾もしくは学校(以下、教育施

設)を開発しNowDo社と協力し運営する。



【サッカースタジアム開発運営事業】

2)Edoverse社は、NowDo社にEdoverse内の築地地区の土地NFTを確保・提供し、 蹴球場(以下、サッカース

タジアム)を開発しNowDo社と協力し運営する。

3)Edoverse内のサッカースタジアムは、NowDo社の傘下でオンラインサロンによる運営により活動・展開して

いる社会人サッカーチーム「Edo All United」の仮想空間上におけるホームスタジアムとする。

4)Edoverse内のサッカースタジアムにおいて、ゲーム開発・運営を協力して行う。



■ NowDo株式会社とは

本田圭佑氏が代表を務め「世界中の誰もが夢を追い続けられる世界を創る」をビジョンに掲げる。

サッカーを通じて南アフリカの孤児院へ訪問をした際に、目の当たりにした子供たちの光景から社会問題である教育格差を解決したいという想いを強く抱きNowDo社を設立。

25歳未満の学生を対象にしたソーシャルオンラインスクール「NowDo」( https://nowdo.net/ )や、保護者の負担を軽減しご自宅の近くなど好きな場所にスポーツプレイヤーを呼ぶことができるマッチングプラットフォーム「NowEX」(https://nowex.net/)、世の中に強い影響力を持つ各界のトップランナーの音声が月額980円(税込)で聴き放題となる定額制のプレミアム音声サービス「NowVoice」( https://voice.nowdo.net/ の運営をしており、産まれ育った環境に囚われず誰もが挑戦できる世界を目指す。



■ Edo All United株式会社とは

オンラインサロンで運営する、リアル参画を体現したサッカークラブ「Edo All United」。所属:東京都社会人サッカーリーグ2部。登録エリア:東京都中央区。

Edo All Unitedは、月に1万円払えば誰でもクラブ経営に参加にできるというコンセプトで運営される創業3年目になる社会人のサッカークラブ。意思決定のプロセスは提案&選挙で決定され、誰でもどんな内容でも提案できる。本田圭佑氏が選挙でGMに就任。投票では1人1票。Edo All UnitedはWeb3のDAOに似ているが、アナログかつオフチェーンのサッカークラブ。世界一のクラブづくりを目指す。



■ Edoverseとは

徳川宗家19代徳川家広氏が江戸の町を監修し、Edoverse株式会社が、Edoverse Foundationのコンサルテーションを行い、NFTアートをちりばめた江戸のメタバース(仮想空間)を構築します。今後のアート流通における新たなマーケットとしても拡大が見込まれるデジタル仮想空間上に江戸時代の世界観を再現し、その中でアートに関わるさまざまなコンテンツを運営するアートコンプレックスを展開することにより、ユーザーへのアート体験や日本文化の啓蒙のほか、NFT・ブロックチェーン技術を用いることにより、そこへ出展するアーティストへの経済的還元を実現する仕組みなどの構築を行い、持続可能な参加者還元型エコシステムの実現を目指します。





■会社概要

【Now Do株式会社】









【Edo All United株式会社】









【Shinwa Wise Holdings株式会社】











【Edoverse株式会社】











■お問い合わせ先

Shinwa Wise Holdings株式会社 岡崎 メールアドレス:info@shinwa-wise.com

(当社HP https://shinwa-wise.com)

Now Do株式会社 広報 メールアドレス:pr@nowdo.jp



