株式会社HYPERITHM(本社:東京都千代田区、代表取締役:ロイド・リー)は、オンチェーン分析を活かしたINDEXを提供するDeFiプロトコル「LOCKON」に出資したことをお知らせします。







LOCKONについて





LOCKONは、オンチェーン分析を駆使して低リスクで高いリターンの投資を提供するDefiプラットフォームです。ブロックチェーン上の全ての取引を分析し、継続的に利益を出し続けているウォレットアドレスに基づいて、INDEXを構築しています。現在、ユーザーのリスク許容度に応じた2つのINDEXオプションを提供しています。ユーザーはそのINDEXを保有することで、オンチェーン分析に基づく安定したポートフォリオで中長期的な収益が期待できます。







プロダクトページ:https://lockon.finance/



LOCKON CEO 窪田昌弘氏のコメント





現状の市場課題として、不安定なマーケットと低いユーザビリティが問題であり、ユーザーが継続的に利益を確保するのが難しい状態です。その中で我々はオンチェーン分析を活用したINDEXであるLOCKONを提供することにより、既存のDeFiユーザーだけではなく、世界中全てのユーザーに資産運用の次なる”α”を提供できると考えています。今回のラウンドまでに出資及びご助力いただいた全ての皆様に感謝致します。



Hyperithm CEO ロイド・リーのコメント





LOCKONはオンチェーン分析とINDEXを組み合わせた投資最適化DeFiプラットフォームです。暗号資産のトレーディングマーケットを盛り上げて行くには、多種多様なトレーダーの参入が不可欠です。オンチェーン分析と組み合わせることで、暗号資産マーケット特有の「改ざんできない情報」に基づいた取引が可能となります。

また、LOCKONでは複数のINDEXオプションが用意されており、投資家のリスク許容度や目標に合わせてポートフォリオを調整できることも大きなメリットです。今後LOCKONが大きく成長していく一助になれれば幸いです。



Hyperithm Groupについて





Hyperithmは2018年1月の創業以来、日本と韓国を拠点に機関投資家などを対象とした暗号資産のウェルスマネジメント事業を展開しています。日本においては、適格機関投資家等特例業務の届出を、韓国においては日本の暗号資産交換業に相当する暗号資産事業者の届出を完了しています。2022年3月には、シリーズBのブリッジラウンドにてCoinbase Venturesより資金調達を行いました。2022年5月からは適格機関投資家等特例業務に基づく国内初ビットコイン建てのファンドを運用開始しています。また、2022年6月には、Web3のエコシステムの活性化を目的とした、Web3ファンドを組成し活発に投資を行っています。



【会社概要】

会社名:株式会社HYPERITHM

代表者:代表取締役 Lloyd Lee(李 沅俊)

本社所在地:東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 FINOLAB内

設立:2018年1月

役職員数:30人(関係会社を含む)

海外拠点:韓国

会社HP:https://hyperithm.jp



Hyperithm Invests in “LOCKON,” a DeFi Protocol Providing INDEX Utilizing On-Chain Analysis



Hyperithm has invested in “LOCKON,” a DeFi protocol that provides INDEX utilizing on-chain analysis.



About LOCKON

LOCKON is a DeFi platform that leverages on-chain analytics to provide low-risk, high-return investment opportunities. LOCKON analyzes all transactions on blockchains and builds INDEX based on wallet addresses that are continuously profitable. LOCKON currently offers two INDEX options based on the user's risk tolerance. By holding that INDEX, users can expect mid to long-term profits with a stable portfolio based on on-chain analysis.



For more information, visit: https://lockon.finance/



Masahiro Kubota, CEO of LOCKON’s Comment

The current market challenges are unstable markets and low usability, making it difficult for users to secure continuous profits. We believe that we can provide the next "alpha" in asset management to not only existing DeFi users but also to all users around the world by offering LOCKON, an INDEX that utilizes on-chain analysis. We would like to thank everyone who has contributed to this round of funding and support.



Lloyd Lee, CEO of Hyperithm’s Comment

LOCKON is an investment optimization DeFi platform that combines on-chain analysis and INDEX. The trading market for crypto assets needs a wide variety of traders in order to thrive. Combined with on-chain analysis, trading based on "unfalsifiable information" specific to the crypto asset market becomes possible.

Another major advantage is that LOCKON offers multiple INDEX options, allowing investors to tailor their portfolios to their risk tolerance and goals. We hope that LOCKON will help LOCKON grow significantly in the future.



About Hyperithm Group

Since its foundation in 2018, Hyperithm, operating from Japan and Korea, has been heavily involved in developing its crypto asset wealth management business for an array of institutional investors as well as others. March 2022 marked another major milestone as Hyperithm completed a Series B bridge round funding from Coinbase Ventures. In May 2022, the company began managing Japan's first Bitcoin-denominated fund under the Qualified Institutional Investors Exemption Program. In June 2022, we established a Web3 ecosystem fund with the aim of revitalizing the Web3 ecosystem and have been actively investing in promising projects that seek to positively contribute to the growth of Web3.



For more information, visit: https://hyperithm.jp



