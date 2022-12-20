時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

YahooショッピングMOTTERUダイレクト店オープンSA…

YahooショッピングMOTTERUダイレクト店オープンSALEで半額アイテムが続々！

［株式会社MOTTERU］

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、
YahooショッピングでMOTTERUダイレクト店をオープンいたしました。


商品ページはこちら：オープンに際しまして、下記日程でSALEを開催いたします。
オープン記念SALE：2022年12月20日(火) 20:00-2022年12月26日(月) 10:00

◇注目のSALE対象商品(一部抜粋)

「モニターセール」と記載のある商品は、下記がご購入条件となります。
※お一人様一点までに限らせていただきます。
※ご購入後レビュー投稿が必要となります。

〇持運びに便利でかわいい10,000mAhモバイルバッテリーが各色25点限定30%OFF！
メーカー希望小売価格3,990円→SALE価格2,793円
商品ページはこちら：https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-mb10001.html


〇大容量20,000mAhモバイルバッテリーが各色25点限定30%OFF！
メーカー希望小売価格7,990円→SALE価格5,593円
商品ページはこちら：https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-mb20001.html


〇ノートパソコンも充電可能2ポートAC充電器が各色25点限定30%OFF！
メーカー希望小売価格4,480円→SALE価格3,136円
商品ページはこちら：https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-acpd65wu1.html


〇大人気のケーブルバンドが各色20点限定30%OFF！
メーカー希望小売価格1,480円→SALE価格1,036円
商品ページはこちら：https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-cbband02.html


〇マスク操作も可能なデスクを彩るデスクマットが各色30点限定30%OFF！
メーカー希望小売価格2,490円→SALE価格1,743円
商品ページはこちら：https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-deskmat.html


〇カラーがかわいいスライドスタンドが各色30点限定50%OFF！
メーカー希望小売価格2,178円→SALE価格1,089円
商品ページはこちら：https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-spstd05s.html


多数の商品がお得にゲットできる機会となりますので、是非お買い求め下さい。

MOTTERU Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/20-21:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ