[株式会社カオピーズ]

カオピーズグループが独自に開発した「Kaopiz AI-OCR」が、この度「Make in Vietnam 2023」にてTOP10に選ばれました。





2023年12月11日、ベトナム・ハロン湾にて第5回デジタルテクノロジービジネス開発フォーラムが開催され、カオピーズの提供する日本市場向けのドキュメントデジタル化ソリューション、「Kaopiz AI-OCR」がMake in Vietnam 2023「海外市場向けの優れたデジタル技術製品」部門のTOP10に選ばれました。



「Make in Vietnam」について





「Make in Vietnam」は、ベトナム情報通信省が主催する、ICT(情報技術通信)分野の名誉ある賞です。ベトナムで研究・デザイン・製造された製品の中から、特に国内問題の解決や国際的な展開に貢献するものに贈られます。





カオピーズAI-OCRについて





Kaopiz AI-OCRは、deep learningを活用した当社独自のエンジンを搭載しています。



このエンジンは印刷物や手書きといったあらゆる形式のドキュメントから文字情報を抽出することが可能です。99.5%という高い精度で、指定された情報を簡単に、迅速に、自動的に読み取ります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)時代において企業の生産性やサービスの利便性向上は急務です。例えば書類のデータ化のような反復的な作業は、タスクの一部または全体をAI-OCRを用いて自動化することにより、大幅に作業効率を向上させることができます。

Kaopiz AI-OCRは日常業務における人的ミスを減らし、DXの迅速な実現と、企業の発展を支援します。

▶カオピーズAI-OCR:https://ocr.kaopiz.com/



Make in Vietnam 2023「海外市場向けの優れたデジタル技術製品」部門TOP10受賞について





カオピーズのAI-OCRが、情報通信省からMake in Vietnam 2023「海外市場向けの優れたデジタル技術製品」部門TOP10に選ばれたことは、当社のテクノロジー製品の卓越した品質と技術チームの優れた能力を証明するものであり、大変光栄な出来事です。



代表取締役CEOのレ・ヴァン・ホアンはこの賞を切っ掛けとして、カオピーズの高品質な製品開発と革新の旅が、より一層強化されることを期待しています。





わたしたちカオピーズはベトナムの技術発展に寄与できることを願っており、今後も企業としての役割を果たして参ります。





【会社概要】





商号 :Kaopiz Holdings

設立 :2014年9月29日

代表取締役 会長: TRINH CONG HUAN(チン・コン・フアン)

従業員数 :430名 (2023年12月現在 グループ全体)



所在地:4F, CT1 - C14 Bac Ha building, To Huu street, Nam Tu Liem district, Hanoi

日本法人:株式会社カオピーズ 東京都千代田区岩本町2-9-3 第2片山ビル6F

業務内容 :新規開発、サーバー移行、リプレイス、改修・保守、研究開発、技術コンサルティング



公式WEBサイト :https://kaopiz.com/

お問い合せ先 :https://kaopiz.com/ja-contact/



