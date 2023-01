[株式会社ホットトイズジャパン]

幻想的な世界観を再現した、ジオラマ台座付きアイテムも!



株式会社ホットトイズジャパン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:フランク・デュボア)は、ホットトイズの「ムービー・マスターピース」シリーズにて、 大ヒット上映中の映画『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』より、ジェイク・サリーとネイティリの1/6スケールフィギュアを発表いたしました。それぞれ一般販売アイテムに加え、劇中の世界観を再現したジオラマ台座が付属する、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」限定のボーナスアクセサリー付きアイテムもございます。









【ムービー・マスターピース】『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

1/6スケールフィギュア ジェイク・サリー







『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』に登場するジェイク・サリーを、全高約45センチ、16箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。





新規造形となる、大きな目や鼻が特徴的なヘッドは、皮膚の質感や模様などを再現するため、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。編み込まれた髪は、精密な造形によって表現。手足の長いスリムな肉体を再現すべく、専用のボディを採用している。特有の艶やかな青い縞模様の肌は、ブラックライトなどで光を反射するギミックを搭載。尻尾はワイヤー内蔵で、自由に動きをつけることができる。







タクティカルベストや腰巻き、通信用のイヤーピース、首元の通信機と首飾り、戦闘用のアームバンドといった装備は、質感やディテールにこだわり抜き、細部に至るまで精巧な仕上がり。武器として、斧、アサルトライフル、ナイフ、グレネードが付属。ナイフはショルダーベルトの鞘に収めることが可能。差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、劇中のさまざまなシーンを楽しめる。台座は、作品のロゴなどがデザインされた特別仕様となっている。







さらに、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」限定となるボーナスアクセサリー付き版には、神秘の星パンドラの海をイメージしたジオラマ台座が付属!LEDライトアップ機能を搭載しているので、幻想的なディスプレイを演出できる。







【製品情報】

●発売:2024年6月発売予定

●定価:59,000円(税込)

●サイズ:高さ約45センチ

●可動ポイント:16箇所

●付属品(武器):斧、アサルトライフル、ナイフ、グレネード

●付属品(アクセサリー):差し替え用ハンドパーツ(×2)、特製台座

●著作権表記 : TM & (C) 20th Century Studios.

●詳細:https://www.hottoys.jp/item/view/4582578301995.php



※[ボーナスアクセサリー付き]

●ボーナスアクセサリー:ジオラマ台座

●スペシャル機能:ライトアップ機能

●取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」(https://www.toysapiens.jp/)限定

●詳細:https://www.hottoys.jp/item/view/4582578302008.php









【ムービー・マスターピース】『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

1/6スケールフィギュア ネイティリ







『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』に登場するネイティリを、全高約44センチ、16箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。





新規造形となる、大きな目や鼻が特徴的なヘッドは、皮膚の質感や模様などを再現するため、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。編み込まれた髪や髪飾りは、精密な造形によって表現。手足の長いスリムな肉体を再現すべく、専用のボディを採用している。特有の艶やかな青い縞模様の肌は、ブラックライトなどで光を反射するギミックを搭載。尻尾はワイヤー内蔵で、自由に動きをつけることができる。









胸飾りや紫の腰巻き、ビーズの腕輪、アームバンド、レッグバンドといったオマティカヤ族の伝統的な装飾は、質感やディテールにこだわり抜き、細部に至るまで精巧な仕上がり。また、身に着けた通信用のイヤーピースと首元の通信機も忠実に再現している。武器として、弓矢とナイフが付属。ナイフは腰に下げてある鞘に収めることが可能。差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、劇中のさまざまなシーンを楽しめる。台座は、作品のロゴなどがデザインされた特別仕様となっている。







さらに、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」限定となるボーナスアクセサリー付き版には、神秘の星パンドラの海をイメージしたジオラマ台座が付属!LEDライトアップ機能を搭載しているので、幻想的なディスプレイを演出できる。







【製品情報】

●発売:2024年6月発売予定

●定価:59,000円(税込)

●サイズ:高さ約44センチ

●可動ポイント:16箇所

●付属品(武器):弓、矢(×2)、ナイフ

●付属品(アクセサリー):差し替え用ハンドパーツ(×4)、特製台座

●著作権表記 : TM & (C) 20th Century Studios.

●詳細:https://www.hottoys.jp/item/view/4582578302015.php



※[ボーナスアクセサリー付き]

●ボーナスアクセサリー:ジオラマ台座

●スペシャル機能:ライトアップ機能

●取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」(https://www.toysapiens.jp/)限定

●詳細:https://www.hottoys.jp/item/view/4582578302022.php







ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスベイビー」シリーズでも、映画『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』のジェイク・サリーとネイティリが好評発売中!









【コスベイビー】『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』 ジェイク・サリー/ネイティリ

●定価:各6,000円(税込)

●サイズ:高さ約12センチ

●著作権表記 : TM & (C) 20th Century Studios.

●取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」(https://www.toysapiens.jp/)ほか





■ホットトイズとは

2000年の創業以来、斬新なアイデアで画期的な製品を次々と創りつづけているホットトイズ。なかでも1/6スケールで30箇所以上が可動するハイエンドなリアルフィギュアにおいて、世界ナンバー1の実績を獲得。主にハリウッド映画に登場する魅力溢れるキャラクターたちを立体化する「ムービー・マスターピース」を筆頭に、さまざまなシリーズを展開しています。あえてハードルが高い「俳優の肖像権」を獲得するなど、その真似ができない確かな技術で、常に高いクオリティーを追求するホットトイズ製品は現在、世界32か国以上にて販売されております。その出来映えには、ハリウッドセレブや日本の著名人もファンとして名を連ねており、世界中で愛されるブランドとして確立しています。



