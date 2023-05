[Braze株式会社]

「ニッポンのマーケティングを変えよう」をテーマに未来のあるべきマーケティングに迫る



カスタマエンゲージメントプラットフォームのリーダーである Braze株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:菊地 真之、以下 Braze)は、2023年7月12日、カスタマーエンゲージメントの最先端やマーケティング最新トレンドを総合的にを学び、且つ体験できるグローバルイベント「Braze City x City JAPAN つながる|創る|魅せる」(https://onl.sc/ya4PTpi ) を虎ノ門ヒルズフォーラムで開催します。







本イベントでは、国内外からゲストをお招きし、最先端のマーケティング、カスタマーエンゲージメントで成長を遂げている企業様の事例、最新のノウハウや各種ソリューションを通じ、未来のあるべきマーケティングやカスタマーエンゲージメントを浮き彫りにしていきます。また、マーケターの創造性を刺激する新たな学び、インスピレーションにつながる体験の場なども提供します。



今回、デジタル領域、社会共生、音楽など幅広くご活躍されている松永エリック・匡史氏を特別ゲストとして、また、海外よりThe Estee Lauder Companies 社をお招きし、近未来のマーケティングについて、そして国内企業様からは、800万人以上の会員数でソーシャル経済メディアNewsPicksを運営する株式会社ニューズピックス、Amebaブログを運営する株式会社サイバーエージェントやコスメや美容領域のリーダーである@cosmeを運営する株式会社アイスタイルなどの企業をお迎えし、カスタマーエンゲージメントの成功手法を来場者の皆様と考察します。



開催背景

先行きが不透明な中、宣伝や広告で、モノやサービスが売れるという消え去りました。膨大な情報が溢れ、瞬時に消え去る今、消費者購買行動の多様化が加速しています。企業のマーケティングは、消費者の個人それぞれに寄り添ったアプローチが必要となり、マーケティング手法だけでなく、経営者やマーケターも、進化し続ける必要があります。

本イベントを通じて、近未来のマーケティングの姿をイメージしつつ、なぜ、旧来型のマーケティング手法から、カスタマーエンゲージメントに視点を動かすべきか?DXの文脈を踏まえながら、新しいマーケティングのあり方を実践されている企業の方をお迎えし、その成功事例やノウハウをご披露いただきます。



イベント概要

名称: Braze City x City JAPAN つながる|創る|魅せる

日時: 2023年7月12日(水)10:00-17:00

場所: 虎ノ門ヒルズフォーラム

〒105-6305 東京都港区虎ノ門 1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー 5階

主催: Braze株式会社

申込: 参加無料、事前申込制

対象: B2C企業のマーケティング部門、DX部門、CRM部門、ブランディング部門、

販売促進部門、経営企画部門の方、エンジニアの方など



お申し込みURL

https://onl.sc/ya4PTpi



Brazeについて

「Human Connection」をミッションに掲げるBrazeは、消費者とブランドとの間のインタラクションを強化する、統合型カスタマーエンゲージメントプラットフォームのリーディングカンパニーです。Brazeを利用することで、グローバルブランドは顧客データをリアルタイムで取り込み、処理し、文脈に応じたクロスチャネルマーケティングキャンペーンを編成・最適化し、顧客エンゲージメント戦略を継続的に進化させることができます。Brazeは、Great Place to Work誌の「Fortune's 2022 Best Workplaces in New York」「Fortune's 2022 Best Workplace for Millennials」「2021 UK Best Workplaces for Women」に認定されています。ニューヨークに本社を置き、オースティン、ベルリン、シカゴ、ロンドン、パリ、サンフランシスコ、シンガポール、東京、トロントにオフィスを構えています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/22-16:46)