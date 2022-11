[株式会社ITXジャパン]





2022年11月16日、著名な写真家であるスティーブン・マイゼルによる初の大規模な展覧会「Steven Meisel 1993 A Year in Photographs」が、スペインのア・コルーニャにあるムエル・デ・ラ・バテリアで開かれました。 マルタ・オルテガ・ペレスと彼女の名を冠した財団が主催したこのイベントには、ナオミ・キャンベル、クリスティ・ターリントン、ナタリア・ヴォディアノヴァ、アンバー・バレッタ、イリーナ・シェイク、カーリー・クロス、オナー・フレイザー、パット&アンナ・クリーブランド、カレン・エルソン、アナ・スイ、 ココ・ロシャが駆けつけました。



スティーブン・マイゼルは、彼の世代で最も精力的なファッション写真家の1人として名を馳せており、1990年代の多くのスーパーモデルのキャリアの原動力となっています。 ナオミ・キャンベルは次のように回想しています。「お互いにサポートをしていました。 仕事は仕事でしたが、仕事のように感じることはありませんでした。それは楽しいことでもあり、目指すゴール、衣装、撮影全体的の雰囲気など、目標を達成するために夜通し働きました。それはとても特別な時間でした。」 また、クリスティ・ターリントンは、「ファッションと美学をここまで尊重した人を私は知りません。 スティーブンと一緒にキャンペーンや撮影を行うことは、最初のカバーであろうと何であろうと、キャリアが想像より素晴らしいものに変化する可能性を秘めている瞬間です。」と述べています。



写真界の巨匠による1993年という創造の決定的な時期における作品に焦点を当てた展覧会を訪れた後、ゲストは Culler de Pau が主催するカクテルとディナーパーティーと、コンゴ系ベルギー人の歌手Lous and the Yakuzaによるパフォーマンスを楽しみました。



「Steven Meisel 1993 A Year in Photographs」は、2022年11月19日から2023年5月1日まで、ア・コルーニャのムエル・デ・ラ・バテリアの展示スペースにて無料で公開されます。 この展覧会には、スティーブン・マイゼル自身のスタジオが選んだ100点以上のポートレートが含まれており、マルタ・オルテガ・ペレスが議長を務めるMOP財団によって開催されます。



マルタ・オルテガ・ペレスは次のように述べています。

「スティーブン・マイゼルの驚異的な才能とたゆまぬ創造性により、彼は同世代で最も偉大で最も魅力的な写真家の1人になりました。彼の写真は、先人の偉大な写真家たちの作品と同様に、目に見えるものだけではなくその内側にある、被写体自身も知り得ぬ真の個性を引き出します。それらは紛れもなく、最も重要であり興味深いファッションフォトグラフィーです。この貴重で特別な展覧会をア・コルーニャで開催できることを大変光栄に思います。ガリシア州の豊かな文化的生活において重要なだけではなく、幸運にもスティーブンの素晴らしい写真と共に時を過ごすことができる全ての人々にとって、豊かなインスピレーションの源となるでしょう。」



展覧会日程:2022年11月19日 - 2023年5月1日

会場住所:Muelle de la Bateria, S/N, 15001 A Coruna

開館時間:月~水:10AM – 9PM、木:10AM – 8PM、金:10AM – 10PM、土・日:11AM – 9PM

問い合わせ先:INFO@MEISEL93-CORUNA.COM



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-18:16)