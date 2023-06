[FourM]

AnyMind Group株式会社(読み:エニーマインドグループ、代表取締役CEO:十河 宏輔)の子会社で、Web Publisher及びApp Developerのメディアパートナー事業を展開する株式会社フォーエム(代表取締役:小堤音彦/以下、当社)は、大手モバイルデータ分析プロバイダー data.ai(App Annie Japan株式会社)と共催で株式会社Leave it to me 代表取締役社長の池田寛様や主戦場にアプリ運営をするアプリ開発者様を招いて、ゲームアプリ開発者様向け無料オフラインセミナー「そのアプリ、国内だけじゃもったいない!?一緒に世界に飛び立ちましょう!」を2023年6月22日 (木)17:00より、当社オフィスにて開催いたします。







■イベント概要

アプリ市場において、ChatGPTを始めとしたAIの急速な進化により、「世界」で戦える環境が圧倒的に整ってきています。約1億人の日本市場にフォーカスするよりも約80億人の世界市場にチャレンジするメリットは計り知れません。特にアプリの世界では、ストアの設定を変えるだけで地球規模のマーケットに簡単にチャレンジできます。



しかし、海外進出の経験がない開発者様にとっては、マーケットの調査・選定方法がわからない、成功事例がないといった課題もあるかと思います。



本イベントでは、各国の膨大なデータをもとに、市場傾向を把握するdata.aiと、アプリの世界進出に向けた言語サポートやユーザー獲得施策のサポートに加え、マネタイズまで一気通貫支援を行う当社が、海外展開のノウハウを余すことなくお伝えします。



また、世界を主戦場にアプリ運営をしているイグニッション・エム社、ポラリスエックス社、サンゴテクノロジーズ社の海外進出の成功談、失敗談をパネルディスカッション形式でお届けします。



イベント後は、アプリ開発者さま同士のコミュニケーションもカジュアルに図れるよう、アルコールなどのドリンクも用意させていただいておりますので、奮ってご参加くださいませ。

※モバイルアプリの開発・運営に携わっている方、マネタイズ担当者向けのイベントのため、競合他社様のご参加はご遠慮ください。



■予定プログラム

17:00 開場&イベントスタート(ご歓談)

17:45 開会宣言

登壇者:株式会社Leave it to me 池田 寛

17:55 -世界市場の動向はこれだ!-

登壇者:data.ai 秋本 祥吾

18:15 15分休憩

18:30 -アプリの海外対応、いったい何をすれば良い!?-

登壇者:株式会社フォーエム 佐藤 立

19:00 15分休憩

19:15 -パネルディスカッション- テーマ:経験者が語る!海外展開の裏側

登壇者:株式会社イグニッション・エム 升田 貴文 / 株式会社ポラリスエックス 住田 康洋 / サンゴテクノロジーズ株式会社 野間 悠磨 (順不同)

モデレーター:株式会社Leave it to me 池田 寛

19:55 ご歓談

21:00 閉会のご挨拶

登壇者:株式会社フォーエム 綿本 和真



■このような方におすすめです

・モバイルアプリの開発・運営に携わっている方

・プロモーションに携わっている方

・アプリデベロッパーと交流したい方

・これから海外展開を考え中の方

・既に海外展開を行っているが、更にユーザー獲得数やマネタイズ収益を上げたい方

・海外展開中だが、ユーザー獲得に課題を持っている方

・国内市場がターゲットだが、最新のソリューションを知っておきたい方



■開催日時・場所

当日は、フォーエムオフィスにてお待ちしております。

後日メールでお送りする「Web入館証」をお持ちの上、お越しくださいませ。



日時:6/22(木)17:45-21:30 (17:00開場)

場所:フォーエムオフィス(東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー31階)

アクセス方法: https://www.ehills.co.jp/rp/dfw/EHILLS/building/roadmap/roppongi/roppongi.php



また本イベントについてご不明点や、取り急ぎ確認したいことがございましたら下記までご連絡ください。



■お申し込みはこちらから

https://share.hsforms.com/1y5tUxBcdQBKk1g9XwKgwYQ407a2



■イベント運営:株式会社フォーエム

担当:菅原

yume.sugawara@anymindgroup.com

050-1741-0873



