[株式会社ウィゴー]

推し活レンタルスペース、推し活特化店、推し活フリーペーパーの発行など推し活応援企画が続々と発足!11月4 日「いい推しの日」にちなみ、店頭では推し活グッズキャンペーンを開催。



株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔) では、モノ・トキ・コト・バなど、様々な角度から「推し活」を応援する企画に注力し展開していきます。







ウィゴーが運営する“若者支援ユースカルチャー発信プロジェクト“として様々なカルチャー、趣味嗜好 に特化したコミュニティの開発、運営に取り組む機関【WE LABO [ヒト・コト・モノ・バ]研究所】では、推し活を応援するSNSコミュニティメディア<推シゴトメディア>において、フォロアー6.6万人に向け「いい推しの日」にちなむアンケートを実施したところ、「いい推しの日知ってる?」の問いに対し有効回答数3258中53%が知っていると回答。また、「いい推しの日に何してる?」の問いに対しては「推しの生誕祭をする」、「アニメフェスに行く」といった回答が多く見られました。



まとめ記事は下記よりご覧ください→URL https://labo.wego.jp/20231104iiohinohi/



<推シゴトメディアとは>



Instagram @oshigoto_media

『みんなの推しが一番輝く参考書』 をコンセプトにアカウント立ち上げ初期から推し活DIYDIY(推シゴト)コンテンツを多数量産し続けフォロワー6万人を超えるアカウントに成長。



推し活フリーペーパーの発行





<推シゴトメディア>では、2023年8月20日(日)~8月31日(木)までの5日間、Instagram上で「限界!!痛バ

選手権2023夏」を開催。自慢の痛バックの写真と共にハッシュタグをつけたフィード投稿での参加を募り、約500件の参加投稿がありました。この盛り上がりをうけ、みんなの推し活情報誌(フリーペーパー)とし

て「推シゴトマガジン」を発行します。



コンテンツ

・人気インフルエンサー“地雷チャン(@amatsuumi)”推し活インタビュー記事

・限界!!痛バ選手権2023夏 結果報告。

・推し活に関する調査記事



推し活特化店舗の新規オープンと推しグッズ取扱店の拡大増強





「WEGOはすべてのオタクちゃんを応援します!」をスローガンに2023年12月1日(金)に推し活に特化した店舗を池袋にあるサンシャインシティアルタにオープンします。

また、推しグッズの需要拡大から、グッズの取り扱い店舗を全国に拡大増強します。





「いい推しの日」推し活グッズキャンペーン開催





WEGO各店舗では、「いい推しの日」にちなみ11月3日-11月5日の期間中、推し活応援とし痛バッグを はじめとする推し活グッズを10%OFFで販売するキャンペーンを開催致します。





推し活に特化したレンタルスペースの共同開発





あらゆるスペースを貸し借りできるプラットフォーム「スペースマーケット」を運営する株式会社スペースマーケット(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:重松大輔、以下、スペースマーケット)と推し活市場を盛り上げていきたいという共通の想いから、スペースマーケットの子会社である「スペースシェアをあたりまえに」をコンセプトに、レンタルスペースの企画・運営代行・レンタル利用を提案する株式会社スペースモール(本社:東京都渋谷区神宮前 代表取締役:小泉直弥)と、【WE LABO】において、推し活を楽しめるレンタルスペース『スペモエール』を企画・開発。

『スペモエール』の企画制作にあたり、スペースモールと、オタク界隈の住人であり、【WE LABO】が運営する推し活応援メディア「推シゴトメディア」の研究員とで打ち合わせを重ね、細部にまでこだわりながら全力で推し活を楽しめる空間を目指し、リアルなオタク目線で、プロデュース。

オタクのオタクによるオタクの為の推し活応援スペース『スペモエール』の完成に至りました。

※『スペモエール』ネーミングの由来…スペースモールを使用して推し活を応援(Yell)していきたいという思いから。



スペモエール概要

・名称エール大久保

・スペースURLhttps://www.spacemarket.com/spaces/arhtinar0hpjolhz/rooms/-vRwpzAQfT8c05yv/

・所在東京都新宿区 百人町1-18-8

・収容人数







<スペースマーケットとは>

「チャレンジを生み出し、世の中を面白くする」というビジョンのもと、スペースシェアの文化創造、拡大に取り組む企業です。2019年に東証マザーズ(現グロース市場)に上場。スペースを 貸し借りするプラットフォーム「スペースマーケット」には、全国26,000件以上のスペースが掲載されています。また、あらゆる施設の予約管理をデジタル化し煩雑な施設管理業務を簡易化する、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」も提供しています。

URL:https://www.spacemarket.com/



会社名:株式会社スペースマーケット

所在地:東京都渋谷区神宮前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F 代表者:代表取締役社長 重松 大輔

証券コード:4487 設立日:2014年1月

事業内容:スペースシェアリングプラットフォーム「スペースマーケット」の運営・クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」の提供

URL:https://spacemarket.co.jp





<スペースモールとは>

「スペースシェアをあたりまえに」

株式会社スペースモール(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小泉直弥、以下、スペースモール) 会社名

所在地前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F 代表者 小泉直弥

設立日

事業内容:スペースの企画・運営/スペースの運営代行HP URL :https://spacemole.co.jp/ Instagram:https://www.instagram.com/spemochan/

公式LINE:https://mhv0db6q.autosns.app/addfriend/s/VvbhR7XwEd/@950cglab





<株式会社ウィゴー>

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約160店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用した

ブランドを多数展開 。

音楽レーベル【Manhattan Records(マンハッタン レコード)】や芸能プロダクションとして近年話題のアーティストを発掘している株式会社レキシントンタレントマネージメントを子会社に持つ。

Corporate Site:https://wego.jp

Official Instagram:@wego_official

Official X (旧Twitter):@WEGO_press

Official TikTok:@wego_official



WE LABOが運営する主なSNSコミュニティ







WEGO SCHOOL・ユース学園/JK

・ Instagram @wegoschool_official

・ Instagram @youthgakuen

あなたの高校生活3年間を誰よりも楽しみ最高の“アオハル”にするための、メディア。現役JKアンバサ ダーアオハル部員は現在30名。

いつの時代もトレンドが生まれるのはJKから!合計フォロワー16万人の日本最大コミュニティ。







推シゴトメディア/推し活/オタク

・ Instagram @oshigoto_media

『みんなの推しが一番輝く参考書』をコンセプトにアカウント立ち上げ初期から推し活DIY(推シゴト) コンテンツを多数量産し続けフォロワー6万人を超えるアカウントに。推し活するならまずはここから。











サブカル地雷/地雷系女子

・ Instagram @subcul_zirai

特定のサブカルチャーに熱中し、独特な趣味や価値観を持つ“サブカル地雷系女子“のコミュニティSNS。 個性的で刺激的なこの界隈で生まれてくる新たなトレンドは若者から常に注目されています。このアカウントでは”サブカル地雷系女子”のスキなものを追求し続け、発信しています。









Ladoll/フレンチガーリー

・ Instagram @La_doll_official

お人形のような可愛く儚い女の子のための“トレンドメディア”がコンセプト。ガーリーライフをさらに楽 しくさせるための情報を発信中。女子大生に圧倒的な支持を得るフレンチガーリー女子にフォーカスしたここでしかわからない本音や最新トレンドが公開中!









WEGO DANCE UP/ダンサー

・ HP https://danceup.wego.jp

・ Instagram @wego_dance_up

・ YouTube https://www.youtube.com/@wegodanceup

ダンスを愛するすべての人に“BIGUP!!”ダンスの楽しさやオシャレさ、カッコよさを掘り下げて発信中。若手ダンサーの“PICKUP”紹介や活動の場の提供も。

独自ダンスイベントの開催や、高校ダンス部に出張してのワークショップもなども随時開催しています。







■【WE LABO [ヒト・コト・モノ・バ]研究所】とは

ウィゴーが掲げる『YOUR FAN(お客さま一人ひとりのファンであること)』というコーポレートスローガンを具現化すべく、“若者支援ユースカルチャー発信プロジェクト“として様々なカルチャーに特化したコミュニティの開発、運営に 取り組む機関。

現在運営している趣味嗜好特化型のSNSの総フォロワー数は40万人を超え、全国約160店舗のスタッフとのコミュニティを含めると全国最大規模のコミュニティ組織となる。

当事者だからこそわかる感性に向き合い、「発見」「共感」「共有」につながる活動、サービスを提供、提案している。

□WE LABOが提供・提案可能なサービス

コミュニティから得られるデータを活用した【ヒト】の調査、【コト】の発信【モノ】の開発、【バ】の創出 etc

▻マーケティング調査・戦略

▻プロダクト開発・調査・支援

▻PR業務・メディア機能

▻プロデュース企画

▻イベント企画運営

Official site : https://labo.wego.jp



