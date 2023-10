[ヘリテッジ株式会社]

ヘリテッジ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保 順也、以下「当社」)が運営するファッションブランドCRAFSTOは、2023年10月16日(月)~2023年10月29日(日)の期間、ニュウマン横浜 7F NEWoMan Lab.にて横浜エリア初のポップアップストアをオープンいたします。植物性由来の素材カポック100%で仕上げたダウンは”アニマルフリー”でありながら”保温性も十分に満たす”、これからのダウンの可能性、選択肢を広げてくれる新しいアイテム。マフラーとアウターをセット購入することで、合計金額から1,000円OFFなど”Warm friendly”と題した冬支度に向けたキャンペーンも同時開催。

【URL】https://crafsto.jp/pages/popup23-yokohama









カポック100%原料のヴィーガンダウンジャケットが新登場!





保温性に優れ、環境負荷も軽減出来る新素材

ジェンダーを問わず楽しめるウェア、バッグを展開するCRAFSTOが、横浜エリアにPOP UP STOREをオープン!今回のポップアップストアには、カポック100%を原料に使用した完全アニマルフリーダウンジャケット、マフラーも登場します。

カポック繊維とは、カポック(Ceiba Pentandra)から採れる繊維のこと。樹木を伐採することなく実から採取され、しかも栽培に農薬や化学肥料を使うことがないため環境負荷の小さい素材として知られています。

また、カポック繊維は柔らかい絹のようなセルロース繊維ですが、他のセルロース繊維とは異なり中空管の形状をしているため、非常に保温性に優れています。植物性由来で環境にも配慮し、通常のダウンと同等の暖かさを保証する機能的なアウターがあれば、本格的に寒い冬も心地良く、快適に乗り切れます。









【商品情報】

表地:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

中綿:植物繊維(カポック100%)

別地:Desserto ヴィーガンレザー

サイズ展開:S,M,L(ユニセックス)

価格:81,900円(税込)

色展開:3色(Black,Beige,White)







2023秋冬を彩る新作ウェアや小物も充実





着心地やフォルムに定評のある上質な日常着

回収したペットボトルを使用したリサイクルポリエステル糸、ECO BLUE(R)を使用したNEWスタンダードスウェットプルオーバー、リサイクルナイロンベースボールキャップなど新作も続々登場。ユニセックスに着用出来るウェアは着用した際の心地良さと、シルエットの美しさ、ワードローブに合わせやすいカラー展開が日常を特別な気分にします。





【商品情報】

表地:リサイクルポリエステル100%

別地:Desserto ヴィーガンレザー

サイズ展開:S,M(ユニセックス)

価格:8,980円(税込)

色展開:Black









【商品情報】

表地:リサイクルポリエステル100%

別地:Desserto ヴィーガンレザー

サイズ展開:S,M,L(ユニセックス)

価格:15,950円(税込)

色展開:3色(Ivory,Khaki,Black)



繰り返し使えるオリジナル可動式什器で作られる空間





持続可能な過程、加工方法を辿って仕上げられたウェアやバッグは、エフォートレスシックな雰囲気を纏いながら軽量、着心地の良さなど機能的にもバランスの取れた満足出来るラインナップ。秋冬の新作をご覧いただけるニュウマン横浜期間限定ショップには、アップサイクル素材で仕上げられたCRAFSTOオリジナル什器が登場。気になる製品のアフターケアやメンテナンスについてもお気軽にご相談いただけます。







POP-UP STOREの詳細





期間:2023年10月16日(月)~2023年10月29日(日)

住所:〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1 ニュウマン横浜 7F NEWoMan Lab.

https://www.newoman.jp/yokohama/access/



営業時間:平日:11:00~20:00

土日祝:10:00~20:00

TEL:03-4400-6719

※営業時間は変更になる場合がございます。詳しくはニュウマン横浜の公式HPをご覧ください。



<快適に冬を楽しむキャンペーン実施>

ポップアップ期間中、”Warm friendly”と題した冬支度に向けたキャンペーンも同時開催。

カポック100%マフラーとアウターをセット購入することで、合計金額から1,000円OFFいたします。初冬にはマフラー、本格的な寒さ訪れる冬にはアウターなど時期によっての使い分けも便利です。

*先着順のため、在庫状況によっては開催期間中でもキャンペーンが終了となる事もございます。

詳細は店舗にてお問い合わせ下さい。







建築家について





KiKi ARCHi

https://www.kikiarchi.com/

「利き酒」「利き茶」といったように、各分野で物事を判断する感覚を意味する「利き~」。 わたしたちの場合、それは「利き(KiKi)デザイン」。 建築に限らず、インテリア・ランドスケープからプロダクト・家具に至る大きいものから小さいものまで、 その時々で最適な表現方法で、より新しく心地の良いデザインを提供していきます。



2016 The QUAD international competition 1st prize

2017 JCD Design Award 2017 Best 100

2019 KUKAN Design Award 2019

2022 iF Design Award 2022



TAKiBI

https://takibi-archi.com/

遠い昔、「焚き火」は人々の暮らしに欠かせない営みでした。 炊事や場を暖めるエネルギーの原型として重宝されると同時に人が火を囲むことで、そこにはコミュニティが生まれます。やがて「焚き火」は技術の進化とともに「炉」という設備にかたちを変えて建築を構成する基本要素の一つとも言われるようになりました。

私達はそんな「焚き火」のように、自然やエネルギー、技術、機能とデザインを結びつけることを心がけ、枝木から、かけがえのない価値を生み出すような、ものづくりを提案していきたいと考えています。



2016 和田興産住宅建築設計アワード 最優秀賞

2018 日本エコハウス大賞2018 奨励賞 「日光の家」

2018 住まいの環境デザイン・アワード2019 優秀賞 「日光の家」



「CRAFSTO」とは





2020年、東京蔵前に工房兼店舗を設立。CRAFSTOはジェンダーを問わず楽しむことが出来るレザーバッグ、小物、アパレルを展開するファッションブランド。

持続可能なものづくりを大切に、素材や加工など制作のプロセスにおいて、”未来を見据えたものづくり”を大切にしている。

人が身につけて、初めて完成するプロダクトで在りたいという考えから、人やもの、空間の狭間にある余韻の中に美しさを見出している。

製品を「永く愛用してこそ、究極のサステナブル」という理念のもと、ミニマルでモダンなデザイン、耐久性に優れた厳選した素材選びを大切に、性別や時代を越えて受け継がれていくアイテムを世界に向けて発信。



【公式サイト】https://crafsto.jp

【instagram】https://www.instagram.com/crafsto/

【Facebookページ】https://www.facebook.com/crafsto/



ヘリテッジ株式会社について





代表取締役:久保 順也

本社所在地:東京都渋谷区神宮前1丁目5-8 12F

資本金:7,916万円

事業内容:皮革製品製造業



