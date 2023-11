[スパイラル株式会社]

スパイラル株式会社(東京都港区、代表取締役CEO 佐谷宣昭)は、株式会社ビデオインフォメーションセンター(東京都武蔵野市、代表取締役 手塚一郎)とともに、2023年11月22日(水)から12月3日(日)までの12日間、吉祥寺および三鷹で様々なウイスキーが堪能できる「吉祥寺武蔵野三鷹ウイスキーフェスティバル2023」を開催しますので、お知らせいたします。ディープな店舗が軒を連ねる武蔵野エリアにて、世界のウイスキーを呑み比べてみませんか。





▼ 吉祥寺武蔵野三鷹ウイスキーフェスティバル2023

https://kwbf.net/whisky/



吉祥寺武蔵野三鷹ウイスキーフェスティバルとは





吉祥寺駅および三鷹駅周辺のウイスキーと、ウイスキーに合う一品を堪能してまわるフェスティバルです。

4回目を迎える今回も、ウイスキーを飲むとスタンプが貯まるスタンプラリーを実施。スタンプ4個でハズレなしのくじ引きに挑戦でき、ウイスキーグッズをプレゼント。スタンプ10個でウイスキーフェス限定Tシャツをプレゼントします。参加店舗や案内所で配布されるウイスキーマップを片手に、各店舗が提供するおすすめのウイスキーをおつまみと共にお楽しみください。



<参加店舗>

お店の名前:ウイスキーに合う一品

ミュンヘン:熟レ鶏のたたき

片口:平目、あん肝、紅葉添え

エイヒレ:カキフライ

奄美:豚味噌&ピーナッツ味噌盛り合わせ

MOSKOW:ピスタチオ

アヒルビアホール:スモーク豚バラ焼きとエノキダケのガレット

エプロン:チーズの西京漬け

ニワトリ:なすの素揚げ

ヤキトリテッチャン:ポヨチキンの素揚げ

ハモニカキッチン:立川ハーブサラダと鴨のスモーク

ポヨ:ローストチキン

クラブ ダダ:クルミの飴炊き

クレイジーBAR:イベリコ豚生ハム

ASISNS :おつまみセット(スモークチーズ、生ハム、オリーブ)

立ち飲み処 彩~いろどり~:彩ポテトサラダ

Escale:サーモンと法蓮草のウイスキークリームパスタ

HUB吉祥寺南口店:生チョコレート

アジア食堂ココナッツ:Coming soon

Bar Fermata:ナッツ

Bar Alley:ナッツ

キングサイアム:ポッピアソ

ハモニカ酒場:トマトチキン

肉バル横丁:牛ハラミステーキ200g

川上つくね:Coming soon

雲バナレ:Coming soon

雲ガクレ:Coming soon

Ponzo:Coming soon









1日だけの限定オープン!「ロックフィッシュ」間口一就氏来店





銀座にある人気バー「ロックフィッシュ」の間口一就(まぐちかずなり)氏が1日限定でクレイジーBARに来店!『サントリー角で作る氷を入れないこだわりのハイボール』を提供してくれます。この機会に間口氏の特別な一杯を堪能してみてはいかがでしょうか。



日時:11/23(木・祝) 20:00~22:00

場所:吉祥寺本町1-2-3 「クレイジーBAR」

メニュー:サントリー角で作る氷を入れないこだわりのハイボール ¥600



ウイスキーセール実施 30~40種類のウイスキーを特別価格で販売!





ウイスキーフェスティバル期間中に、「YUZA」「厚岸」「嘉之助」ほか、国内外30~40種類のウイスキーを特別価格で販売いたします。吉祥寺・三鷹でウイスキーを堪能したあと、ご自宅でもお愉しみください。



日時:11/22(水)~12/3(日) 11:00~20:00

場所:吉祥寺本町1-2-3 「クレイジーBAR」







参加特典:3種類から選べる!



スタンプ4個:ハズレなし!くじ引きでウイスキーグッズをプレゼント(先着200名)



スタンプ10個(先着50枚):ウイスキーフェス限定Tシャツ



