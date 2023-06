[株式会社フィルダクト ]

3Dテクノロジーを活用したオーラルヘルスサービス『DPEARL(ディパール)』( https://dpearl.jp/ )を提供する株式会社フィルダクト(所在地:東京都千代田区、代表取締役:金子 奏絵)は、歯ぎしりの習慣からあなたの歯を守る『DPEARL GISHIRI』を2023年6月27日より先行リリースいたします。





商品企画の背景





歯ぎしりとは、睡眠時・覚醒時を問わず上下の歯をこすり合わせる動きのことです。この歯ぎしりは、85~90%の方が一生のうちに一度は経験するとも報告されており【1】、多くの方に関係のある症状と言えます。特に睡眠時の噛み合わせは一日の中でも1番強く、夜間の歯ぎしりでは顎の骨に最大250ポンド≒113 kgの負荷がかかる【2】という報告もあります。 これによって歯の詰め物が欠けたり、すり減ったり、歯が割れたりすることもあり、歯ぎしりや食いしばりを続けていると歯根膜を始めとした歯周組織にダメージが蓄積します。 また健康な歯であっても歯ぎしりによって歯が揺れて歯を失う原因になることもあります。そこでDPEARLは、歯ぎしりの症状を持つ多くの方々へ夜間に装着して歯を守るマウスガードを、サブスクリプション形式で提供することにいたしました。今回はサービス先行リリースに際し無料で1セットをお試しいただけます。



《参考文献》

【1】Bruxism: Conceptual discussion and review

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4439689/#ref8

【2】「teethgrinding」 By Bernard J. Hennessy , DDS, Texas A&M University, College of Dentistry 監修 https://www.merckmanuals.com/home/mouth-and-dental-disorders/symptoms-of-oral-and-dental-disorders/teeth-grinding



『 DPEARL GISHIRI 』の概要











■ 商品の特徴

保険適応の歯ぎしり用マウスガードや市販のECサイトで購入できるタイプもある中で、DPEARLのマウスガードの違いは、0.7ミリ程度の歯に優しいプラスチック素材のシートで作成するオーダーメイド品であること。加え、歯科医師の診断・承認を経て毎月マウスガードを注文でき、スマホと連携してオーラルヘルス向上のサービス機会が得られる点にあります。



商品サービスの詳細ページ ▶︎https://bit.ly/GISHIRI



先行お申込フォーム





■ 先行申込受付期間

2023年6月27日~2023年7月15日



■ 申込フォーム

https://bit.ly/GISHIRI_application



・歯ぎしり用ナイトマウスガードの作成には、DPEARL Spotで歯型取得を含む検査が必要となります。

・申込後のご案内は営業日3日以内にメールでお送りさせていただきます。

・申込はDPEARL Spotの空き状況で定員に達し次第受付終了とさせていただく場合がございます。



DPEARL(ディパール)/ 運営企画について





■ DPEARL

『DPEARL(ディパール)』は、歯ぎしり以外にも歯科矯正をはじめとするサービスを提供しております。

一人ひとりのLivelyな生活を導く透明マウスピース型の歯科矯正サービスを2019年に先行リリースしてから多くの方々にご利用いただき笑顔を届けてまいりました。現在、全国にDPEARL Spot(提携クリニック)が全国に30拠点あり拡大中です。 特長は、デジタルを活用した新しい供給プロセスによって質の高い歯列矯正サービスを従来の約1/2の価格・期間を実現している点。 データドリブンで包括的な診断・治療計画に基づき、全顎矯正に対応。 定期通院での歯科医師によるプライベートメンテナンスをしっかり行うことで、 正確に進捗を把握しフィードバックすることが可能となっています。



サービスサイト▶︎https://dpearl.jp/

3周年記念ムービー公開 ▶︎https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000050457.html



■『Startup!PR Week』について

今回、DPEARL GISHIRIを運営するPHILDUCTは『Startup!PR Week』に参加しております。

『Startup!PR Week』は、国内最大級のスタートアップカンファレンスを運営するIVSとプレスリリース配信サービスのPR TIMES、スタートアップメディアを運営するTHE BRIDGEが提案する「スタートアップの新製品」にフォーカスしたキャンペーン週間です。スタートアップの情報発信の機会へ注目を集めるため、参加企業は期間中に新製品やアップデートの情報を発信します。





■ 会社概要

企業名:株式会社フィルダクト (Philduct Inc.)

所在地 : 東京都千代田区神田淡路町1-15-3 西堀ビル 2階

代表者 : 代表取締役CEO 金子 奏絵

設立日:2018年3月6日

事業内容 : 歯科関連事業、美容及びヘルスケア関連事業

URL : http://philduct.com/



