-人気のバッグシリーズに今までになかった新作レザーリュックが仲間入り!フェミニンなデザインと小さめサイズが可愛らしいミニバックパック新登場。夏のお出かけにぴったりなポップで鮮やかな全7色。-



最高級のレザー小物を無料でパーソナライズできるブランド「MAISON de SABRE(メゾン・ ド・サブレ)」(MAISON DE SABRE PTY LTD 本社:オーストラリア・シドニー、代表:オマー・サブレ)では、2023年5月11日(木)より全ストアにて『ミニソフトバックパック 』を発売開始しました。【コレクションページ】: https://bit.ly/3NXBvTM









2023年5月11日(木)、MAISON de SABREから新作バッグ「ミニソフトバックパック」が発売。今回の新作はドローストリングバッグから発想を得た、取り出しやすく大きく開くメインコンパートメントが特徴のミニリュック。両サイドに裏側からマグネットを付けることで、見た目はすっきりかつストリング無しで開け閉めが可能。柔らかく上質なサステナブルレザーならではのしなやかさと、シームレスで上品なデザインに仕上がりました。



丸みのあるトップハンドルや柔らかなシルエットなど、MAISON de SABREの人気要素がたっぷり詰まった大人の女性にぴったりの新作バッグは、コンパクトなサイズながら大容量。必需品はもちろん、ペットボトルや薄手のカーディガン等もまとめて収納できるのであらゆる場面に持ち歩けます。また背面部分にスマホ用ジョップポケットが付属。スマホやICカード、キーなどさっと取り出したい貴重品の収納に便利です。











フラップ部は安全面を考慮したマグネット式を採用することで、ちょっとしたお出かけや旅行も安心して楽しめるようひと工夫されているのも嬉しいポイントのひとつです。また付属のショルダーストラップは取り外し・調節可能。トレンドを押さえた少し長めのストラップで自由自在にスタイリング可能です。マグネットのみで開け閉めできるミニソフトバックパックは、安全性・機能性とファッション性を兼ね備えなえたエレガントで実用的なミニバッグ。



暖かくなってお出かけが多くなるこれからの季節。ハンズフリーで必需品を持ち歩けるおしゃれな新作ミニソフトバックパックで毎日をもっと身軽に過ごしてみませんか。









ポップでプレイフルな全7色









MAISON de SABREならではの自然からインスピレーションを得たカラーラインナップ。夏に映えるビビッドな渋谷フューシャやボンダイブルー。癒しパステルカラーのラベンダーパープルやピンクリリー。そして全世界ストアで不動の人気を誇るニュートラルカラーの全7色。



ちょっと冒険したくなる夏に向けて、心踊るあなたらしいカラーを見つけてみませんか。











ハンズフリーにさっと取り出し可能









背面に付いたポケットはスマホだけでなくチケットやパスポートも収納でき、必要な時に瞬時に出し入れ可能。日常でのちょっとしたお買い物時やトラベル時に重宝すること間違いなし。開け閉めがスムースにできるジップが付いているので、紛失の心配もなく安心して収納できます。



内側にはスリップポケットと大きめのジップポケット付きのため、小物を整理整頓できバッグの中身がすっきりと収まります。











シーンに合わせてあなたらしくアレンジ









長さ調節可能なショルダーストラップは取り外し可能。リュックとしてだけでなく、肩掛けやハンドバッグにしたりと使い方はあなた次第。手でさっと掴めるラウンド型ハンドルは、持ちやすい丈夫な作りになっているため、どんな場面でも身軽に動きやすいよう細かな配慮が施されています。



付属のキーホルダーも取り外し可能。無料イニシャル刻印を施せば、さらにあなたらしさが際立つ大人の女性のためのリュックです。















商品:

ミニソフトバックパック



価格:

36,900円(税込)



カラーラインナップ:

ブラックキャビア / サハランヌード / ウォールナッツブラウン/ 渋谷フューシャ/ボンダイブルー/ラベンダーパープル /ピンクリリー



特徴:

・ サステナブルなDriTan(TM)フルグレインレザーを使用

・ 背面にスマホ専用ポケット、内側にはフルジップポケットとスリップポケット付き

・ 裏地はお手入れが簡単なプレミアムコットンツイル、外面は耐久性に優れたペブルレザーを使用

・ 光沢感のある金具と手作業で磨き上げられたジッパー

・ 長さ調節ができるストラップは取り外し可能

・ 安定感のある自立型バックパック

・ 持ちやすい大きめのラウンド型ハンドル

・ 付属のキーホルダーには最大2文字の無料のパーソナライズ刻印可能

・ 内側に12cmのキークリップ付き

・ メイン収納部は開け閉めしやすいマグネット式

・ 精密に設計されたしっかり閉まるマグネットで安全性を強化

・ サイズ: 縦: 27cm x 横幅: 17cm x マチ幅: 10.5cm





【 MAISON de SABREについて 】



2017年の創設以来、その事業の功績が称えられ、Forbes Asia 30 Under 30 のRetail & Ecommerce 2020にも選出されたニュージーランド出身の兄弟オマー・サブレとゼイン・サブレが立ち上げたプレミアムレザーアクセサリーブランド。オーストラリア・シドニーを拠点に、世界131ヶ国にオンライン販売を展開。2018年より日本での事業を拡大。ブランドコンセプトは「Make Your Mark」、自分らしいイニシャルを身近なものに反映することで、自分を知るきっかけになってほしいという思いが込められている。市場のニーズに合った最高品質の牛革に高級感のあるモノグラムを選べるパーソナライズ感で人気を博している。







【 MAISON de SABREのこだわり 】

・自然から着想を得た色鮮やかかつ豊富なカラーバリエーション

・すべての商品にイニシャル刻印サービス無料

・手作業にて一つ一つ丁寧にパーソナライズ

・高級感のあるロイヤルブルーのギフトボックスに梱包

・通常、午前11時までのご注文は即日出荷





【 取扱商品 】

スマホケースシリーズ

iPhone スマホケース、スリングスマホケース、Jelligrain(TM)スマホケース、スマホポーチ、スマホカードケース、スマホポーチ



テックシリーズ

AirPodsケース、AirPods Proケース、AirPods 3ケース、Apple Watch Band、ラップトップスリーブ



ウォレット

カードケース、名刺入れ、ジップウォレット、コインケース、三つ折りウォレット



スタイル小物シリーズ

ノートブック、キーチェーン



バックシリーズ

ミニトート、バックパック、カメラバッグ、バニティバッグ、スリングバッグ、ソフトトートバッグ、スモールソフトトート、ミニホーボーバッグ、ラップトップバッグ、ミニソフトバックパック



トラベルアクセサリーシリーズ

パスポートホルダー、ラゲッジタグ、ショルダーベルト、ショルダーストラップ





最新情報は日本公式ストア、Instagram、LINEアカウントにて更新しています。

■日本公式ストア : https://bit.ly/3XoM03M

■公式Instagram : https://www.instagram.com/maisondesabre/

■LINE : http://nav.cx



