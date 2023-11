[スポーツ庁]

「スポまち!長官表彰2023」を開催しました!!スポーツ庁ではスポーツを活用した特色ある「まちづくり」に積極的に取り組もうとする自治体を応援するため、「スポーツ・健康まちづくり」優良自治体表彰制度を創設し、第3回となる表彰式を開催しました。







「スポまち!長官表彰2023」では、スポーツを活用し、地域の様々な社会課題(少子高齢化、住民健康、過疎化、経済衰退など)の解決を図ることを目的とした各自治体のアイデアを審査し、26の優良自治体を選出しました。









【受賞自治体 取組名称】

岩手県 住田町

『「森林・林業日本一の町」における“クッブ”を活用した交流の促進!』





宮城県 石巻市

『スポーツでみんなが煌めくActive City ISHINOMAKI ~いしのまきスポーツコミッション事業~』





山形県 酒田市

『プロスポーツチーム「アランマーレ」を核としたスポーツ健康ホームタウンづくり』





福島県 矢吹町

『矢吹町スポーツ×デジタル振興プロジェクト』





茨城県 笠間市

『ゴルフでつながる新たなコミュニティ~KASAMAモデル~』





茨城県 境町

『“移住者”を呼び込む!“全天候型”アーバンスポーツパークを核とした茨城県境町のまちづくり ~オリンピックレガシーの継承~』





栃木県

『とちぎスポーツの活用による地域活性化推進戦略』





栃木県 那須塩原市

『スポーツ・健康まちづくり【那須塩原モデル】で地域活性化プロジェクト

―那須塩原スポーツコミッション始動!―』





埼玉県 久喜市

『地域が場を作り、学生が盛り上げる!3人制バスケを通じたまちづくり「3x3 KUKIプロジェクト」』





東京都 品川区

『しながわホッケー地域応援プロジェクト』





神奈川県 横須賀市

『スポーツを核としたまちづくり(横須賀モデル)~誰もがスポーツに親しみ、夢や選択肢がひろがるまちへ~』





長野県 東御市

『標高差1,500mの地勢を活かしたスポーツ・ツーリズムの創出』





静岡県 磐田市

『スポーツで心と体を元気に ~市民のウェルビーイング向上を目指して~』





静岡県 藤枝市

『サッカーを核としたスポーツ・健康まちづくりの推進~夢と希望あふれる幸せになるまち藤枝~』





愛知県 安城市

『まちづくりマインドを醸成!安城市発、スポーツをフックにするまちづくり』





愛知県 美浜町

『スポーツを核としたまちづくり事業 スポーツでつなぐ、美浜の未来』





三重県 松阪市

『「伝えたい!スポーツのチカラ」プロジェクト』





大阪府 堺市

『「サイクルシティ堺」への挑戦~堺の自転車文化を未来へ継承~』





和歌山県 田辺市

『スポーツ合宿を核とした交流人口創出計画』





山口県 萩市

『陸上競技を核とした関係人口創出による持続可能なまちづくり ~スポーツによる好循環促進事業~』





愛媛県 今治市

『ヒト・モノ・健康・スポーツ「おもいをつなぐ」プロジェクト』





高知県 土佐町

『“湖の駅” を核とした新事業創出+ITフル活用のビジネスインフラ構築でまちづくりに貢献』





長崎県 川棚町

『始動 ホッケーからつながる「まち」「ひと」プロジェクト~The key is hockey~』





宮崎県 新富町

『サッカーによるまちづくり事業の推進!~新しい人の流れをつくる 新富町地域活性化~』





鹿児島県 大崎町

『スポーツが結ぶ人・夢・おおさき~all sports all player all supporter~』





沖縄県 石垣市

『スポーツツーリズムとスポーツマッチングで活力溢れるまちづくりプロジェクト』









式典では、表彰状の授与に加えて、スポーツジャーナリストの増田明美さん、株式会社LDH JAPAN 代表取締役会長兼社長CEO/CCOのEXILE HIROさん、元バドミントン日本代表選手の潮田玲子さんを迎えて、「体を動かし、ヒトと地域を繋ぐ「まちづくり」のミライ」をテーマに室伏スポーツ庁長官とトークセッションを行ったほか、「スポーツ・健康まちづくりデザイン学生コンペティション2023」の長官賞受賞者によるプレゼンテーションなど、今後の全国におけるスポーツによる地方創生、まちづくりの端緒を開きました。



◆詳細はこちらからご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d47306-54-a1430112e10b90430bf1287a67492d33.pdf





