[株式会社アーシャルデザイン]

株式会社アーシャルデザイン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小園翔太)は、女子硬式野球「第4回 東西 ALL STAR GAME」へ協賛を通じ、大会運営のサポートを行ないます。







アスリート・体育会学生に特化した人材紹介サービス「AthleteAgent」は、今まで10,000名以上のアスリート人材・体育会学生のキャリア支援を実施してきました。

当社が女子硬式野球「第4回 東西 ALL STAR GAME」への協賛をすることで円滑な大会運営の実現をサポートいたします。

今後ともスポーツを通した社会の発展により一層貢献してまいります。



アスリートスポンサーシップ





大学、部活動、競技団体、学会のスポンサーシップ(協賛)を実施することにより、大学スポーツの発展に寄与いたします。







大会概要





大会名:「旭技工所 Presents 第4回 東西 ALL STAR GAME」

日程:2023年11月25日(土)~11月26日(日)

会場:宇都宮清原球場主催:関東女子硬式野球連盟、関西女子硬式野球連盟

主管:関東女子硬式野球連盟

大会URL:https://venus-league.com/news/





株式会社アーシャルデザイン





2014年創業。「スポーツコンテンツ」と「ビジネス」をかけ合わせてスポーツの力によって世の中を改善していくスポーツライフハックカンパニー。 アスリート・体育会学生に特化した人材紹介サービス「AthleteAgent」とアスリートエンジ ニアのITスキルシェアサービス「AthleteAgent-TECH」をメイン事業として運営。「アスリートからビジネスアスリートへ」を事業理念とし、今まで10,000名以上のアスリート人材のキャリア支援を実施。

代表者:小園翔太

所在地:東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル3階

設立:2014年10月

資本金:1億円

会社HP:https://www.a-cial.com/

ATHLETE LIVE(アスリートライブ):https://athlete-live.com/

代表Twitter:https://twitter.com/sk_acialdesign



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/24-19:16)