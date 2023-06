[株式会社KURUKURU]

交換可能キャスターにストッパー機能など、多機能スーツケース「COLOR YOU」がお客様の声をもとにさらに進化。



株式会社KURUKURU(本社:東京都中央区銀座、代表取締役:関沢康寛)のトラベルブランド「MAIMO」から、「COLOR YOU plus」が新登場。6/2より予約販売を開始します。前モデルである「COLOR YOU」(2022年9月販売開始)は約半年で10,000個以上の売り上げを記録。HINOMOTO社と共同開発した交換可能キャスターや、USBポート付きセキュリティーロック、ご購入者様限定トラベルサポートサイトなど、独自のサービスをご好評いただきました。進化版である「COLOR YOU plus」はその特徴をそのままに、ストッパー機能や1cm単位のキャリーバー調整機能など、お客様から届いたご意見をもとにさらに改良を重ねた商品です。この夏のリベンジトラベルに最適な、快適スーツケースとなっています。









【開発背景】快適なスーツケースを届けたい



MAIMOのスーツケースの開発コンセプトは「快適さ」。

スーツケースは旅の脇役であり、旅を楽しむ上でストレスを減らして、長く快適に使用していただきたいという思いで開発しました。第一弾となる「COLOR YOU」は、スーツケースの最大の故障原因であるキャスターに注目。簡単に交換可能にすることで製品寿命を減らし、丸洗いもできるのでコロナ禍での清潔性も高めました。

今回、その「COLOR YOU」をご使用いただいたお客様から届いた声を参考に、「COLOR YOU plus」という進化版を開発。より快適な旅を楽しんでいただくための名脇役となるスーツケースとなっています。



【MAIMO「COLOR YOU plus」の特徴】



1.「スペア付き交換可能キャスター」 MAIMOのスーツケースは付属の六角レンチで簡単にキャスター交換可能。キャスターの故障でスーツケースを買い替える必要がないので、長く快適にお使いいただけます。COLOR YOU plusにはスペアキャスターが1個付属するため急なトラブルでも安心です!





2. 「キャスターストッパー」COLOR YOU plusのキャスターにはストッパー機能を搭載。坂道の途中や電車の揺れでもしっかり止まります。立ったまま踏むだけで、力を使わず簡単に固定と解除が可能です。





3.「収納上手な内装レイアウト」大容量で収納力もプラス!COLOR YOU plusの内装は、両側の仕切りと複数のポケットで整理整頓がしやすいレイアウトを実現しました。マチつきのポケットには、厚みがあるものを収納することが可能です。大きめサイズのメッシュポケットは、ガイドブックや書類、ノートパソコンを入れるのにおすすめ。





【その他の主な機能】

・バッテリーをスーツケースにいれたまま充電できる、USBポート付き

・安心の最新セキュリティTSAロック

・お好みの高さで使用できる、多段階調整可能キャリーバー

・静音タイヤ素材「Lisof(R)︎」

・55mmのダブルホイールでスムーズな移動が可能



【COLOR YOU plusの概要】

商品名: MAIMO COLOR YOU plus(マイモ カラーユープラス)

サイズ:S 54×34×24.5cm

M 64.5×43.5×26.5cm

L 75×50×30cm

カラー:ディープブラック、ライトベージュ、ネイビーブルー、シックレッド

価格 :15,980~20,980円(税込)

販売店:公式ECサイト、ECプラットフォーム(楽天、Amazon、Yahooショッピング)

発売日:6月13日(火)予定



