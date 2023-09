[AlphaDrive/NewsPicks ]

株式会社アルファドライブ(代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一)の子会社の株式会社NewsPicks for Business(代表取締役 麻生要一、以下、NewsPicks for Business)は本日9月29日(金)に、ビジネスマガジン『NewsPicks for Business Magazine Ambitions Vol.3』(以下、本誌)を発刊します。



NewsPicks for Businessは、国内最大規模のソーシャル経済メディア「NewsPicks」を法人向けにカスタマイズしたサービスやさまざまなプロダクトを提供。企業の変革や人づくり、組織づくりを支援してまいりました。



2021年5月、変革を志す企業人・組織人のためのビジネスマガジン『Ambitions』を創刊。9月29日(金)発売の本誌は、第3号になります。



コンテンツ紹介(一部抜粋)





FRONT ROW INTERVIEW (巻頭インタビュー):

さらば青春の光に学ぶ

3人で年商3.7億。最小組織で最大の結果を出す仕事論



お笑いコンビ「さらば青春の光」のインタビュー。大手芸能事務所から10年前に独立した後、テレビや単独ライブだけでなく、YouTubeやネット番組など活躍の幅を広げ、年商は右肩上がりで成長しています。



森田哲矢・東ブクロ・マネジャーのたった3人で、ファンを熱狂させ、最大の成果を出し続ける力とは。事業アイデアや新企画を生み出し、推し進めるべく奮闘するビジネスパーソンにも役立つヒントが見えてきました。



SPECIAL FEATURE(第1特集):

突破するポジティビティ

ネガティブに向かう世界に抗え。為す人、成す人、成し続ける人と組織の共通項







環境問題や地政学的リスク、差別や偏見、誹謗中傷まで、現代社会はネガティブな事象に事欠きません。そのような状況下でも前を向き、壁を突破していける人は、どんなマインドセットで日々を過ごしているのでしょうか。



ビジネスリーダーの育成 / 輩出してきたビジネススクールIMD北東アジア代表・高津尚志氏、ポジティビティの象徴とも言える安田大サーカス・クロちゃん、ポジティビティを発揮しブレイクスルーを起こしているビジネスリーダーたちへのインタビューを掲載。そして、ポジティブな文化を持つ企業の代表格としてサントリーや専門家などへの取材を通し、ポジティビティの源泉について解き明かしています。



SECOND FEATURE(第2特集):

人的資本経営の罠





人が持つ価値を最大化し、企業の成長につなげる人的資本経営に取り組む企業が増えています。一部の企業では人的資本の開示が義務化され、株式市場でもその重要性が増しています。一方、編集部は、人的資本経営に潜む「罠」に注目。人的資本経営の本質を捉えず、間違えた方向に進むと一体何が待ち受けているのでしょうか。



人的資本経営の第一人者である伊藤邦雄氏をはじめとした専門家、そして人的資本経営を実践する企業のキーパーソンを取材しました。人的資本経営に潜む罠、そして罠を回避する方法について解説しています。



そのほか、「エクセレント・カンパニーの研究」では三井住友フィナンシャルグループの変革のキーパーソンへ取材。日本マイクロソフト社長に就任し話題の津坂美樹氏のロングインタビューも。



Amazonページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4833482266



『Ambitions』編集長(株式会社NewsPicks for Business 取締役 コンテンツプロデュース担当)林 亜季 コメント





コロナ禍が明けたら、世界はきっと良くなる。

そう信じてきた人は少なくないのではないでしょうか。



「『ポジティビティ』という言葉に違和感を覚えました。

今の日本と世界の状況を鑑みた時に、必ずしもポジティブになれる状況ではないから」

「突破するポジティビティ」特集で取材したIMD高津尚志氏の言葉に頭を殴られ、そして腹を括りました。

ポジティブじゃない状況だからこそ、私たちはポジティブを希求し、特集するのだと。



人が資本だと言われながら、現状はおよそ、働く人のためになっているとは思えない。

「人的資本経営の罠」特集は、そんなシンプルな問いから始まりました。



自らを疑いながら、時に立ち止まり、悩みながら、それでも前に進んでいく。

そんなエキスパートたちの葛藤や模索、とっておきのナラティブや最新知見が詰まった、今という移行期を切り取った、カオスでコレクティブな一冊をお届けします。



