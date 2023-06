[ツインエンジン]

同日23:00からPrime Video、Leminoにて配信予定 第2クール Official Teaserが解禁!



累計部数1,000万部を突破した、人外×少女の正道ファンタジー漫画「魔法使いの嫁」。2016年にアニメ化プロジェクトが始動し、OAD「魔法使いの嫁 星待つひと」から、2017年のTVアニメまで国内外で好評を博した。

そして、2023年4月よりファン待望のTVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」の放送が開始。洗練された映像でファンの心を掴み、惜しまれながらも最終回を迎えた本作品の第2クールが2023年10月5日(木)よりTOKYO MX他にて放送決定!!







TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」第2クール 2023年10月5日より毎週木曜22:00からTOKYO MX他にて放送開始!同日23:00からPrime Video、Leminoにて配信予定!





「魔法使いの嫁 SEASON2」第2クールは2023年10月5日より毎週木曜 22:00 から TOKYO MX にて放送開始。

そのほか、BS11、サンテレビ、KBS京都での放送が決定。

また、10月5日より毎週木曜 23:00 からPrime Video、Lemino での配信を予定している。



※放送情報詳細

■TV放送

TOKYO MX 10月5日(木)より 毎週木曜22:00~放送予定

BS11 10月6日(金)より 毎週金曜23:00~放送予定

サンテレビ 10月5日(木)より 毎週木曜24:30~放送予定

KBS京都 10月5日(木)より 毎週木曜24:00~放送予定



■配信プラットフォーム

Prime Video 10月5日(木)より 毎週木曜23:00~配信予定

Lemino 10月5日(木)より 毎週木曜23:00~配信予定



第2クール Official Teaserが公開!





第2クールの放送決定に伴い、第2クール Official Teaser が公開。

新規カットで構成された映像からはシリアスな雰囲気が漂い、

封鎖された学院を舞台に、主人公 羽鳥チセのクラスメイトであるフィロメラ・サージェントを巡る新たなドラマを想起させるものに仕上がっている。



第2クール Official Teaser







































<TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」作品概要>





■第2クール

2023年10月5日より毎週木曜 22:00 から TOKYO MX 他にて放送開始!

2023年10月5日より毎週木曜 23:00からPrime Video、Leminoにて配信予定!



■第1クール

Prime Video、Leminoにて配信中!



■イントロダクション

すべてではない。けれど、エリアスを、自分を受け入れることができたチセ。

カルタフィルスがひとときの眠りにつき、日常を取り戻した彼女の元に

届いたのは、魔術師たちの相互扶助組織『学院』への招待状だった――。



大英図書館の地下……今までとは違う魔術師達の社会。

”人”との出会いと交わりが、新たな扉を開いてゆく。



これは、私(ルビ:あなた)を救う為の物語。



■クレジット

<キャスト>

羽鳥チセ:種崎敦美

エリアス・エインズワース:竹内良太

ルツ:内山昂輝

シルキー:遠藤綾

ルーシー・ウェブスター:津田美波

フィロメラ・サージェント:河瀬茉希

リアン・スクリム=ジョー:山下誠一郎

ゾーイ・アイビー:小林大紀

ヴェロニカ・リッケンバッカー:上田麗奈

アイザック・ファウラー:西山宏太朗

ミハイル・レンフレッド:日野聡

アリス・スウェーン:田村睦心



<スタッフ>

原作:ヤマザキコレ「魔法使いの嫁」(ブレイドコミックス/マッグガーデン刊)

監督:寺澤和晃

脚本:高羽彩/米内山陽子/西中千晶/高橋明峰

キャラクターデザイン:加藤寛崇

総作画監督:徳岡紘平

色彩設計:小針裕子

美術監督:田村せいき

撮影監督:鈴木麻予

CGIディレクター:宮地克明

特殊効果:チップチューン

編集:今井大介

音楽:松本淳一

第1クールオープニングテーマ:「Dear」JUNNA

第1クールエンディングテーマ:「無伴奏」edda

音楽制作:フライングドッグ

音響監督:はたしょう二

音響効果:出雲範子

音響制作:サウンドチーム・ドンファン

アニメーション制作:スタジオカフカ

製作:魔法使いの嫁製作委員会

(C)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会



●公式サイト:https://mahoyome.jp/

●公式Twitter:@mahoyomeproject (https://twitter.com/mahoyomeproject)

●公式Instagram:@mahoyomeproject(https://www.instagram.com/mahoyomeproject/)

#魔法使いの嫁 #まほよめ #mahoyome



「魔法使いの嫁 SEASON2」まほよめ検定が実施決定!





「魔法使いの嫁 SEASON2」第2クールの放送を記念して、豪華賞品が当たるクイズ企画を開催!

第1クールの内容から出題される四択式のクイズで、7月、8月、9月の三ヵ月にわたって実施予定。

月ごとに問題内容と賞品が変わりますのでぜひ全問チャレンジしてみてください。

まほよめ公式Twitter、公式サイトでのお知らせをお見逃しなく。



《参加方法》

下記Googleフォームから

https://forms.gle/j7tdedX9hz9adrja9



《実施期間》

第1弾:2023年7月1日(土)~31日(月)23:59

第2弾:2023年8月1日(火)~31日(木)23:59

第3弾:2023年9月1日(金)~30日(土)23:59



《賞品詳細》

毎月豪華賞品をプレゼント

A賞:全問正解した人の中から抽選で1名様に『お名前入り ヤマザキコレ先生描き下ろしイラスト色紙』

※お名前は、当選者の方に後日お送りするフォームにてご回答頂きます

※全問正解者がいなかった場合は、次点で点数の高い方の中から抽選でプレゼントさせて頂きます

B賞:参加者の中から抽選で4名様に『キャストサイン入り台本』



詳細は公式HPから:https://mahoyome.jp/special/detail.html?id=1626



ラジオ情報











WEBラジオ番組「魔法使いの嫁SEASON2まほよめラジオ」が、インターネットラジオステーション<音泉>とSpotifyにて配信中!

家(ホーム)篇と学院篇(カレッジ)篇の2部構成で「まほよめ」の魅力や最新情報を楽しくお届けしていきます。



パーソナリティ

家篇 :種崎敦美(羽鳥チセ役)竹内良太(エリアス・エインズワース役)

学院篇:種崎敦美(羽鳥チセ役)河瀬茉希(フィロメラ・サージェント役)



配信日:4月7日(金)より隔週金曜配信中。



URL https://www.onsen.ag/program/mahoyome

メールアドレス mahoyome@onsen.ag



Blu-ray発売情報











種崎敦美、竹内良太、西山宏太朗ら豪華キャストが登壇する、

Blu-ray第1巻発売記念イベントが

アニメイト池袋本店にて開催決定!!

詳細は公式HPをチェック!

https://mahoyome.jp/news/detail.html?id=1623





第1巻

【発売日】 2023年8月23日 (水)

【価格】19,800円(税込)

【収録本編 】 第1話~第6話

【特典内容 】

<外装・封入特典>

・原作ヤマザキコレ描き下ろしBOX

・スタジオカフカ描き下ろしジャケット

・原作ヤマザキコレ描き下ろし漫画

.複製絵コンテ (第1話)

<映像特典>

・ノンテロップOPED

・AnimeJapan スペシャルイベント映像

<音声特典>

・オリジナルオーディオドラマ

・オーディオコメンタリー 第1話・第2話(種崎敦美/竹内良太)



第2巻

【発売日】 2023年10月25日 (水)

【価格】19,800円(税込)

【収録本編】 第7話~第12話

【特典内容】

< 外装・封入特典>

・原作ヤマザキコレ描き下ろしBOX

・スタジオカフカ描き下ろしジャケット

・原作ヤマザキコレ描き下ろし漫画

・複製絵コンテ

<映像特典>

SEASON2 特別インタビュー映像

<音声特典>

・オリジナルオーディオドラマ

・キャストラジオ

<店舗別特典>

・Amazon: 1巻2巻収納三方背BOX(EDイラスト・フィロメラ)

・アニメイト(通販含む):A5アクリルパネル(EDイラスト・チセ)

・楽天ブックス:キャラファイングラフ

・Joshinディスクピア:1巻 ミニキャンバス(チセ)、2巻 ミニキャンバス(ルーシー)

・松竹DVD倶楽部/Froovie:A4クリアファイル(EDイラスト・ルーシー)、ブロマイド5枚セット



原作コミックス 刊行情報





「魔法使いの嫁」1~19巻好評発売中

「魔法使いの嫁」最新第19巻



※本リリースのビジュアルを掲載される際は、下記権利表記の記載をお願い致します。

(C)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会



