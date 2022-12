[株式会社インフキュリオン]

高島屋グループ、BASE、セブン銀行など総勢20名が登壇



株式会社インフキュリオン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:丸山 弘毅、以下「インフキュリオン」)が2022年12月14日(水)~12月16日(金)の3日間にわたり開催するEmbedded Finance(エンベデッド・ファイナンス)をテーマにした無料ウェビナー「Embedded Finance Week 2022」の追加登壇者が決定しましたのでお知らせします。







Embedded Financeに興味のある方はもちろん、さらに理解を深めたい方、新たな顧客体験やビジネス創出に関心をお持ちの方はどなたでも無料で参加可能です(事前登録制)。本イベントの講演は申込先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます。予めご了承下さい。



「Embedded Finance Week 2022」開催概要

会期:2022年12月14日(水)~12月16日(金)全3日間

(12時00分~13時00分/15時00分~16時00分/17時00分~18時00分)

12月15日のみ特別講演(10時30分~11時30分)を配信

開催方法:オンラインによるライブ配信

参加費:無料(事前登録制)

主催:株式会社インフキュリオン

サイト:https://event.infcurion.com/

お問い合わせ:「Embedded Finance Week 2022」イベント事務局

e-mail:info@infcurion.com



「Embedded Finance Week 2022」追加登壇者セッション

■「クリエイターエコノミー×Fintechが描く未来」

日時:12月14日(水)15:00~16:00

登壇者:

BASE株式会社 執行役員 / New Division 兼 経営戦略室 高橋 直 氏

BASE株式会社 BASE BANKチーム PdM 事業責任者 柳川 慶太 氏

株式会社インフキュリオン コンサルティング 執行役員副社長 森田 航平



国内No,1のネットショップ作成サービス「BASE」を基盤に、900万人を超える会員数を誇る購入者向け決済サービス「PayID」、リスクなく即時に資金調達出来る資金調達サービス「YELL BANK」等、決済・金融サービスも展開しているBASE。「決済」、「金融」というキーワードで、なぜこの事業ドメインに注力しているのか、BASEグループの狙いと今後の展望についてお話しいただきます。



■「セブン銀行が目指す買い物と株式投資が自然につながる世界」

日時:12月15日(木)15:00~16:00

登壇者:

株式会社セブン銀行 戦略事業部 グループ長 中田 裕朗 氏

株式会社インフキュリオン BaaSプラットフォーム事業部 部長 伊與 隆博



11月にお買い物感覚で株式投資ができる新サービス『お買い物投資コレカブ』のサービス提供を開始したセブン銀行。累計約200万ダウンロードのスマホアプリ「Myセブン銀行」のユーザーをターゲットとして、

銀行口座と証券口座とのシームレスな接続を実現させ、Embedded Financeの好事例として注目を集めています。 セブン銀行が目指す「日々のお買い物と株式投資がつながる世界」の全貌に迫ります。



■「グローバル市場でのEmbedded Financeトレンド」

日時:12月15日(木)17:00~18:00

登壇者:

NIUM Japan株式会社 カントリーマネージャー 越智 一真 氏

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 金融イノベーション本部長 藤井 達人 氏

デジタル庁 ソリューションアーキテクト 大久保 光伸 氏

株式会社インフキュリオン 取締役 ナタリー志織フレミング



技術や規制が常に進化する中で金融サービスの提供方法が多様化し、国内外で異業種から参入が急増しています。

NIUM Japan 株式会社 カントリー マネージャー 越智 一真氏、日本マイクロソフト 株式会社エンタープライズサービス事業本部 業務執行役員 藤井 達人氏とデジタル庁ソリューションアーキテクト 大久保 光伸氏をお招きし、最近のグローバル市場におけるEmbedded Financeのトレンド、今後の展開や新たなビジネスモデルを実現するための各ステークホルダーの役割の変化についてお話しいただきます。



■「百貨店ビジネス×金融ビジネスのシナジー効果とは」

日時:12月16日(金)15:00~16:00

登壇者:

高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 代表取締役社長 末吉 武嘉 氏

株式会社インフキュリオン BaaSプラットフォーム事業部 ビジネス開発部 部長 伊與 隆博



百貨店事業と商業開発事業に次いで、「第3の収益の柱」として金融事業の成長を加速させている高島屋グループ。小売事業者が決済・投資・銀行などの多様な金融サービスを展開する狙いとは。百貨店の品揃えの一つとして提供する小売×金融の独自の取り組み紹介、今後の展望についてお話します。



■「インフキュリオンのサービス紹介と最新事例」

日時:12月16日(金)17:00~18:00

登壇者:

株式会社インフキュリオン 執行役員 Xard事業部長 吉中 慎

株式会社インフキュリオン BaaSプラットフォーム事業部 角野 大樹



自社サービスに金融機能を組み込むことで、新たな付加価値やユーザー体験を提供したいと考える事業者が増えています。例えば「アプリに独自の決済機能をつけたい」「自社ブランドで国際カードを発行したい」といったニーズは、インフキュリオンのサービスで、スピーディかつ低コストで実現することができます。本セッションでは、

私たちが提供する「Wallet Station(ウォレットステーション)」と「Xard(エクサード)」の機能概要と最新導入事例をご紹介します。



「Embedded Finance Week 2022」発表済のセッション

■「デジタル消費者時代のBtoC事業者のためのEmbedded Finance基礎知識」

日時:12月14日(水)12:00~13:00

登壇者:

株式会社インフキュリオンコンサルティング マネジャー 森岡 剛

株式会社インフキュリオンコンサルティング シニアマネジャー 佐竹美名子



近年、スマートフォン経由のデジタルサービスを駆使する、新しい「デジタル消費者層」が拡大しており、シームレスなユーザー体験を求めるデジタル消費者に対して、お店アプリなどデジタルチャネルに金融機能を組み込む

Embedded Financeが注目を集めています。当社の長年のFintech領域における知見を活かし、実際に導入する企業の視点で、知っておきたいEmbedded Financeの基礎知識や事業にもたらす効果などをご紹介します。



■【特別講演】「SaaS+Fintechの未来像」

日時:12月14日(水)17:00~18:00

登壇者:

株式会社LayerX 代表取締役CEO 福島 良典 氏

株式会社インフキュリオン代表取締役社長 丸山 弘毅



BtoB領域でソフトウェアビジネスの最先端の潮流である、「SaaS+Fintech」の注目が高まっています。

株式会社LayerX 代表取締役CEO福島 良典氏をお招きし、SaaS+Fintechの新しい潮流とはどのようなものか、

グローバルの最新事例などをご紹介しながら今後の展望についてお話いただきます。



■【特別講演】「エンベデッド・ファイナンスは企業イノベーションの起爆剤になりうるのか?」

日時:12月15日(木)10:30~11:30

登壇者:

早稲田大学ビジネススクール 教授 入山 章栄 氏

株式会社インフキュリオン代表取締役社長 丸山 弘毅



スマホひとつで様々な支払いができる現代は、あらゆるサービスにキャッシュレス決済などの 金融機能を組み込む「エンベデッド・ファイナンス」の動きが加速しています。 事業会社が金融サービスの主役になる可能性を秘める中、企業のイノベーションを推進する上で、経営者・ビジネスパーソンは「エンベデッド・ファイナンス」に

どう向き合うべきなのか、 『世界標準の経営理論』の著者であり、最新のイノベーション理論の書籍『両利きの経営』の翻訳も手掛けられた早稲田大学ビジネススクール教授の入山 章栄 氏に対談形式の特別セミナーとしてご登壇いただきます。



■「『Coke ON』が仕掛けるデジタル消費者時代の独自ウォレット戦略」

日時:12月15日(木)12:00~13:00

登壇者:

日本コカ・コーラ株式会社ベンディング事業部 シニアマネジャー 永井 宏明 氏

株式会社インフキュリオン BaaSプラットフォーム事業部 マネジャー 藤岡 茂一



4000万ダウンロードを突破したコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」は、2022年11月より独自のポイント機能と電子マネー機能を持った電子財布サービス「Coke ON Wallet」の提供を開始しました。

Embedded Financeのモデルケースともいえる「Coke ON」を通じたデジタル消費者との関係づくりやデータを活用した最新マーケティングの各種事例、「Coke ON Wallet」の今後の展望についてお話します。



■「デジタル給与払い(ペイロール)の論点整理」

日時:12月16日(金)12:00~13:00

登壇者:

森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士

一般社団法人Fintech協会 エグゼクティブ・アドバイザー 堀 天子 氏

株式会社インフキュリオン代表取締役社長 丸山 弘毅



銀行口座を介さずに資金移動業者が提供するスマホ決済、プリペイドカード、電子マネーなどのデジタルマネーで

給与を受け取ることができる仕組み、デジタル給与払い(ペイロール)が日本でも来春から解禁される見込みです。森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士/一般社団法人Fintech協会 エグゼクティブ・アドバイザーの堀 天子氏をお招きし、これまで議論されていた論点や海外の状況などを踏まえ、お話します。



※その他のセッションについては、決まり次第順次「Embedded Finance Week 2022」公式サイトに公開します。

※セッション内容及び登壇者は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

【インフキュリオン会社概要】

会社名:株式会社インフキュリオン

代表者:代表取締役 丸山 弘毅

設立:2006 年 5 月 1 日

本社:東京都千代田区麹町5‒7‒2 MFPR麹町ビル7F

加盟団体:

一般社団法人Fintech協会

一般社団法人キャッシュレス推進協議会

一般社団法人日本資金決済業協会

URL:https://infcurion.com/



