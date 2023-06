[株式会社EventHub]

~Brand Experience イベントコンサルティング for EventHub~



株式会社EventHub (東京都中央区、代表取締役CEO:山本 理恵) が提供するシェアNo.1(※)イベントマーケティングプラットフォーム「EventHub(イベントハブ)」は、ソーシャル経済メディア「NewsPicks」を提供する株式会社ニューズピックスと、イベント開催の集客・企画コンサルティングを支援する共同プラン「Brand Experience イベントコンサルティング for EventHub」の提供を開始します。







■共同プラン開発の背景

創業以来、1,000件以上のビジネスイベントでB2Bイベントマーケティングプラットフォームとして活用がなされてきたEventHubですが、イベント開催に関するご相談を数多くお伺いする中、より包括的なイベント支援へのご要望も多くいただいてきました。また、総合的なイベント支援を目的としたイベントプロデュースプランの提供やセールスパートナープログラムの皆様と共にイベントプロデュースも実施してまいりました。



今後の日本におけるB2Bイベントマーケティングの進化を目指して、ビジネスパーソンを主な読者とするソーシャル経済メディア「NewsPicks」を運営する株式会社ニューズピックスと共同商品を開発を致しました。



NewsPicksのメディア広告事業部「NewsPicks Brand Design」では、「Brand Experience」の商品名で、企画から実行まで一気通貫したイベント体験を主催として提供してきました。ブランド広告専門チームであるNewsPicks Brand Designの記事・イベント制作で培った企画力・編集力・実行力を活かし、広告主様のメッセージを届けたいユーザー層へ向けて、「より深い共感と学び」の“体験価値”へ変換するブランド "エクスペリエンス" と、イベントマーケティングプラットフォームとしての強みを持つEventHubの共同特別パッケージとなっております。





■共同プランの概要

EventHubをご利用の主催イベントで、ソーシャル経済メディア「NewsPicks」上での集客とスペシャリストによるイベント企画や参加者体験の設計のコンサルティングをご提供します。イベントページをブランディングができる機能を有するEventHubと合わせて、集客・コンテンツ・イベント体験と一気通貫したブランディング促進にご利用ください。

共同商品名:Brand Experience イベントコンサルティング for EventHub



集客・媒体強化:「NewsPicks」上のブランドパネルでバナー掲載



コンテンツ企画:イベント全体設計、コンセプトやイベント参加者体験設計などの企画コンサルティング



提供開始日:2023年7月1日



株式会社EventHub問い合わせ窓口:https://eventhub.jp/contact/

※EventHubのご契約が必要になります

※ビジネスパーソンに向けたイベントであることが前提となります









■今後の展望

今後もEventHubは、B2Bマーケティングに従事するイベントマーケティング担当者を包括的に支援していきます。ユーザベースが持つビジネスデータとコンテンツの力を掛け合わせ、両社ともにお客様の課題に寄り添ったソリューション提案を目指してまいります。





【NewsPicks Brand Design】

NewsPicksは、オリジナル記事や動画番組に加え、The Wall Street Journal や The New York Times などの国内外 100以上のメディアのニュースを配信する「ソーシャル経済メディア」です。



旬なビジネスカンファレンスや、ホットトピックを深ぼるコミュニティなども充実。各業界の著名人や有識者が投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。



その中のブランド広告専門チームであるNewsPicks Brand Designは、「信じられる、広告を。」をミッションステートメントに掲げ、クライアント企業のメッセージとNewsPicks読者の興味・関心を貫く、価値の高いコンテンツを生み出すことを目指しています。コーポレート・サービス・採用ブランディングなど、さまざまな課題の解決をご支援し、 企業価値の向上につながるコミュニケーションをプロデュースいたします。





【イベントマーケティングプラットフォームEventHub】

EventHubは、マーケティング、営業のためのウェビナー・カンファレンスを主軸に、展示会、学会や商談会を含む幅広いニーズで利用されているシェアNo.1(※)イベントマーケティングプラットフォームです。



イベント開催やデータ分析機能をはじめ、「顧客との接点」や「ビジネス創出につながる出会い」を最大化するコミュニケーション機能を多数有しています。エンゲージメントの高いイベントやウェビナーを実現し、企業の売上に繋がるリード獲得・商談獲得を通してマーケティング・営業活動を支援しています。



※日本マーケティングリサーチ機構調べ「オンラインイベント」に関する競合調査(2021年8月期)



【会社概要】

会社名 : 株式会社EventHub

所在地 : 〒103-0004

東京都中央区東日本橋2-24-9 LIT HIGASHI NIHOMBASHI WEEK 6階

代表者 : 代表取締役CEO 山本 理恵

設立年 : 2016年

URL:https://eventhub.jp/



