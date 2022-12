[株式会社ナイガイ]

株式会社ナイガイ(本社:東京都港区赤坂 代表取締役社長:今泉賢治)は、スウェーデン発ソックスブランド「Happy Socks(ハッピーソックス)」と原宿から世界へ発信するスニーカーセレクトショップ「atmos」のPOP UP SHOPをatmos新宿店にて、12月9日(金)~12月11日(日)まで開催いたします。









Happy Socksは世界中に90ヶ国以上のコンセプトストアを構え、有名ブティックで取扱われています。

Happy Socksならではの彩り豊かなカラーやユニークな柄のソックスを数多くご用意しています。

今回のPOP UP SHOPでは、3,000円以上お買上げいただきました方、先着20名様にHappy Socksのノベルティをプレゼントいたします。





【Happy Socks POP UP SHOP詳細】

開催期間:12月9日(金)~12月11日(日)

開催店舗:atmos新宿店

住所:東京都新宿区新宿4-1-1 新宿サウスアヴェニュー1F

営業時間:11:00~20:00





【ABOUT Happy Socks / URL https://shop.naigai.co.jp/c/brand/HappySocks】

カラフルなデザインのソックスというちょっとした小物を取り入れ、ライフスタイルの中でおしゃれなアクセントをつけていこう、というコンセプトのもと、2008年4月、スウェーデン・ストックホルムで設立されたブランド。

現在90ヶ国以上の国にて販売され、足元から“ハッピー”に日常を少しだけアシストします。





【ABOUT atmos / URL https://www.atmos-tokyo.com/】

SHOP名である“atmos(アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



