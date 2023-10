[株式会社Yuinchu]

~香る空間がコミュニケーションの接点を創出~



株式会社Yuinchu(読:ユインチュ、本社:東京都品川区 / 代表取締役:小野正視 以下、当社)は、公共空間や公開空地の利活用を手がけるライフスタイルブランド『PARK SPOT(以下、パークスポット)』が、“公園の香り”をイメージして開発した除菌消臭ミスト「Fabric mist|Nature in the city 」を10月30日より『PARK SPOT』公式ECストア及び、10月31日より当社が運営する飲食店3店舗(SWITCH STAND HATSUDAI、SWITCH STAND ODAIBA、OPEN NAKAMEGURO)にて順次販売することをお知らせします。









Fabric mist|Nature in the cityについて





自分の身の周りのものに、このミストを吹きかけるといつだってどこだって公園で過ごしているかのようにリラックス出来る。そんな想いを抱きながら開発しました。



都市の中でちょっとした自然を感じられる場所といえば、公園。そのイメージを香りで表現するために、ナチュラル成分と100%天然精油の香りにこだわった日用品ブランド「Komons」とのコラボにより実現。トップは広がる芝生を想像させる少し苦味のあるガルバナムから始まり、ラストは大地を感じるパチュリやシダーウッドなどのアーシーな香りに落ち着きます。鹿児島県産の芳樟が自然の中にいるかのようなリラックス感をもたらします。



商品概要





商 品 名:Fabric mist|Nature in the city



成 分:柿タンニン/茶葉エキス/植物由来エタノール/界面活性剤/香料※100%天然精油ブレンド

(香料・Bergamot/Lemon/Orange/ Spearmint/Galbanum/Cedarwood/Patchouli/ Hosho Kagoshima)



販売価格:1,650円(税込)



【商品の取り扱いについて】

10月30日(月)~ PARK SPOT・ECストア(https://park-spot.jp)

10月31日(火)~ SWITCH STAND HATSUDAI・店舗のみ(https://switch-stand.com/hatsudai)

SWITCH STAND ODAIBA・店舗のみ(https://switch-stand.com/odaiba)

11月1日(水) ~ OPEN NAKAMEGURO・店舗及びECストア(https://open-nakameguro.com)



Fabric mist|Nature in the city開発の背景





天然油性によるこだわりの配合で当社が考える“公園の香り”をイメージした本商品は、従来の除菌消臭ミストとしての役割だけではなく、コミュニケーションのきっかけづくりに“香り”が寄与するという概念のもと開発しました。



“場”の接点を香りで創出





当社は「場」のプロデュースカンパニーとして、すでに存在する場に対して多様な接点を生み出し、接点の価値を最大化することで新たな場を創出しています。特にパークスポットでは、施設の未活用空間や未活用農地などカテゴライズされた場所の“らしさ”を追求しつつ、公園のように利用者自身が過ごし方を選択し、それぞれの価値観で定義づけできるように余白を残した“新たな場”の創出を手掛けてきました。

一方、コロナ禍を経て日常に戻りつつある昨今では、既にテレワークなどオンライン上のコミュニケーションが一般化しており、限られたリアルな場を活かした接点の生み出し方、価値の最大化もさらに多様化するものと考えています。この度は、場所に左右されず、コミュニケーションの接点を創出する方法として、どこにでも存在する空間を香りでジャックすることであらゆる場を創出できるものと定義しています。







ワンプッシュでどこだって公園に。





本商品は、パークスポットらしく香りによる空間の公園化を実現し、新たなコミュニケーションのきっかけづくりの場(接点)を創出することを目指したものです。友人、家族、大切な人と過ごす場所はもちろん、会社の会議室だって、このFabric mist|Nature in the cityをプッシュすればどこだって公園になる。







「今日は香園(こうえん)で何しよう」パークスポットは、人々の過ごし方の選択肢を増やし、 過ごす時間の質〔QOL〕の向上を目指します。今後もあらゆる場所に隙間なく意味や機能が課される中、 意味や目的から解放された場が 生活者ひとりひとりに行き渡るよう取り組みを進めて参ります。





■会社概要

社名:株式会社Yuinchu

所在地:東京都品川区上大崎2-11-10藤原ビル 5F

設立:2012年8月8日

代表取締役:小野 正視

事業内容:空間開発・運営事業 / 飲食開発・運営事業

各種メディア開発・運営事業 / 各種プロデュース・制作事業

URL:https://yuinchu.com

PARK SPOT:https://service.park-spot.jp

インスタグラム:https://www.instagram.com/park_spot/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-13:46)