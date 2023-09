[NOSE SHOP株式会社]

NOSE SHOPは、伊勢丹新宿店 メンズ館1階にて開催される「サロン ド パルファン 2023」に10/11(水)~10/24(火)にて初出店いたします。ブランド創業者の来日イベントも開催。





香水の祭典「サロン ド パルファン 2023 @ISETAN MEN'S」に、NOSE SHOP(ノーズショップ)が2023年10月11日(水)~10月24日(火)まで初出店いたします。今回は、NOSE SHOPが展開するイベント情報、ブランドラインアップについて、続報を一挙ご紹介いたします。



待望の日本初上陸を果たすブランドが登場

「サロン ド パルファン」初出店にあわせて、日本初上陸となる2ブランドがお目見え。オランダ発の「Baruti (バルチ)」と、フランスの独立系ニッチフレグランスブランド「Pierre Guillaume(ピエール ギョーム)」が登場いたします。

「Baruti」からは、シナモン、ブラックティー、スチームミルクが豊かに香るチャイラテをコンセプトにしたオードパルファム「チャイ」をはじめ、独創的で奥深い香り全7種を展開。「Pierre Guillaume」からは、オードパルファム全24種という幅広いラインアップのほか、日本初上陸を記念して特別にセットされたディスカバリーセットをご用意しております。



【商品情報】

Baruti (バルチ)

ラインアップ 全7種

オードパルファム 7種 50ml 19,800円



Pierre Guillaume(ピエール ギョーム)

ラインアップ 全25種

オードパルファム 24種 50ml 22,000円~

ディスカバリーセット 1種 各2ml×15種 16,500円



ブランド創業者来日イベントの開催が決定!

自らをフレグランスバンドと称し、聴覚と嗅覚の共感覚をコンセプトに掲げる「L'Orchestre Parfum(オーケストラ パルファム)」の創業者 ピエール・グーゲン氏と、待望の日本初上陸を果たす「Baruti (バルチ)」の創業者 スピロス・ドロソプロス氏の来日が決定。創業者本人から香りの説明や接客をお受けいただけるVIPなイベントを多数開催いたします。



Baruti ブランド創業者 来店イベント

ブランド創業者 スピロス・ドロソプロス氏が来店し、あなたに似合う香りをお選びいたします。

日時|10月21日(土)午後1時00分- / 午後1時15分- / 午後1時30分- / 午後1時45分- / 午後2時00分- / 午後2時15分- / 午後2時30分- / 午後2時45分-

場所|伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション

定員|40名様

予約方法|https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02ngdjbdvy931.html

※事前の抽選受付となります。

※ 1枠15分/最大5名様でのグループセッションとなります。



L'Orchestre Parfum ブランド創業者 来店イベント

ブランド創業者 ピエール・グーゲン氏が来店し、あなたに似合う香りをお選びいたします。

日時|10月23日(月)午後1時00分- / 午後1時15分- / 午後1時30分- / 午後1時45分- / 午後2時00分- / 午後2時15分- / 午後2時30分- / 午後2時45分-

場所|伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション

定員|40名様

予約方法|https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02iccdxfwy931.html

※事前の抽選受付となります。

※ 1枠15分/最大5名様でのグループセッションとなります。



Baruti ブランド創業者 トークセッションイベント

ブランド創業者スピロス・ドロソプロス氏をお迎えし、日本初上陸を記念したトークセッションイベント。

日時|10月24日(火)午後1時00分 - 午後2時00分

場所|伊勢丹会館 2階 The room 1

定員|40名様

予約方法|https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/028g39h7wy931.html

ゲスト|創業者 スピロス・ドロソプロス氏

※事前の抽選受付となります。



L'Orchestre Parfum ブランド創業者来日 ライブショー

音楽と香りの融合がコンセプトのブランドとして、作品の題材にもなったフラメンコギターの演奏とともにブランドストーリーと香りを紐解くイベント。

日時|10月24日(火)午後5時00分 - 午後6時00分

場所|伊勢丹会館 2階 The room 1

定員|40名様

予約方法|https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02n9pjfnwy931.html

ゲスト|創業者 ピエール・グーゲン氏/フラメンコギタリスト マティアス・ベルチャスドスキー氏

※事前の抽選受付となります。



人気ブランドから最新作を含む、豊富なラインアップを展開

新ブランド上陸のほか、既存ブランドから新製品も多数登場。その他、NOSE SHOPで不動の人気を誇るアイテムを中心に、全20ブランド以上展開します。



ブランド創業者の来日が決定した「L'Orchestre Parfum(オーケストラ パルファム)」からは、タバコやレザーが軽やかに香る新作「リキュール ビーピーエム」が登場。その他、今春日本初上陸を果たしたフレグランスブランド「Bastille(バスティーユ)」からは、サンダルウッドの深みと温かなココアが重なる「パラディ ニュイ」がラインアップに加わるなど、既存ブランドからも新作が多数発売いたします。



さらに、ふくよかな柑橘と爽やかなお茶が香るNishane「ウーロンチャ」や、ジャスミンとホワイトムスクが素肌をやさしく包むLaboratorio Olfattivo「ニードユー」、鮮やかなビジュアルと対をなすように繊細で透き通ったお茶系香水The House of Oud「ザタイム|現在」など、NOSE SHOPでお馴染みの香水はもちろん、ニッチフレグランスならではの個性豊かなアイテムを厳選してお届け。

NOSE SHOPがプロデュースする日本生まれのデイリーフレグランスブランド「KO-GU(コーグ)」も登場いたします。



ぜひNOSE SHOPならではの世界観をこの機会にご体感ください。



[ブランドラインアップ]

・Abel|アベル

・Amouage|アムアージュ

・Baruti|バルチ ★

・Bastille|バスティーユ

・Bdk Parfums|ビーディーケーパルファム

・Cloon Keen|クルーン キーン

・Essential Parfums|エッセンシャル パルファン

・Etat Libre d'Orange|エタ リーブル ド オランジェ

・Goldfield & Banks|ゴールドフィールド アンド バンクス

・Houbigant|ウビガン

・KO-GU|コーグ

・Laboratorio Olfattivo|ラボラトリオ・オルファティーボ

・L'Orchestre Parfum|オーケストラ パルファム

・Maison Louis Marie|メゾン ルイ マリー

・Maison Matine|メゾン マティン

・Nasomatto|ナーゾマット

・Nicolai|ニコライ

・Nishane|ニシャネ

・Pierre Guillaume|ピエール ギョーム ★

・The House of Oud|ザ ハウスオブ ウード

・Unum|ウナム

・Zoologist|ズーロジスト 他



★…日本初上陸ブランド

※ラインアップは会期中、変更になる可能性がございます。

※当イベントでは、一部の香り・サイズをセレクションで取扱を予定いたします。





購入特典としてNOSE SHOP名物企画「香水ガチャ(R)︎」を1回分プレゼント

イベント期間中、税込15,000円以上お買い上げの方を対象に、ミニ香水がランダムに当たる名物企画「香水ガチャ(R)︎」を1回分プレゼント。今回は、NOSE SHOPがプロデュースするデイリーフレグランスブランド「KO-GU

(コーグ)」の人気の香りがランダムに当たる香水ガチャ⁠(R)︎にて展開いたします。



※香水ガチャ(R)︎は購入特典としてのみ展開いたします。本イベントでは、香水ガチャ(R)︎単体での販売は行いませんのでご了承くださいませ。



NOSE SHOPからは、奥深い香りの世界へ誘うような、日本初上陸ブランドを含む唯一無二のアイテムを厳選してお届けします。ぜひこの機会にお越しください。

(本内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承くださいませ。)



イベント情報

「サロン ド パルファン 2023 @ISETAN MEN'S」

開催期間|2023年10月11日(水)~10月24日(火)

開催場所|伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション・コスメティクス

詳細URL|ISETAN MEN'S net https://www.imn.jp/post/108057206020



「サロン ド パルファン 2023」

開催期間|2023年10月12日(木)~10月17日(火)※最終日午後6時終了

開催場所|伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

・エムアイカード会員さま特別ご招待日|2023年10月12日(木)午前10時~午後8時

・一般会期|2023年10月13日(金)~10月17日(火)※最終日午後6時終了



※価格はすべて税込です。



NOSE SHOP

世界中の新進気鋭のフレグランスブランドを一同に集めた香水の専門店。大きな鼻のオブジェを目印に、日本国内唯一のニッチフレグランスのセレクトショップとして 2017年8月にスタート。現在、国内に10店舗を展開。香りの世界がもっている、どこかとっつきにくくて敷居の高い雰囲気からは距離を置き、カジュアルかつポップに、そしてちょっとクレイジーに新しい 香りの世界を提案。インディペンデントでハイグレードなフレグランス専業メゾンを世界中からセレクトしお届けすることで、 最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさをお伝えします。



[店舗一覧]

NOSE SHOP 新宿

東京都新宿区新宿 4-1-6 ニュウマン新宿 2F TEL 03-5357-7707



NOSE SHOP 渋谷

東京都渋谷区神宮前6-20-10 レイヤードミヤシタパーク South 2F TEL 03-6427-3350



NOSE SHOP 有楽町

東京都千代田区有楽町2丁目5-1 ルミネ有楽町ルミネ1 3F TEL 03-6810-0400



NOSE SHOP 銀座

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 1F TEL 03-6263-2007



NOSE SHOP 池袋

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2F TEL 03-6903-1500



NOSE SHOP 横浜

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 3F TEL 045-534-5454



NOSE SHOP 札幌

北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌パルコ1F TEL 011-590-4822



NOSE SHOP 名古屋

愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F TEL 052-566-6402



NOSE SHOP 大阪

大阪府大阪市北区梅田3-1-3西館 ルクア イーレ 4F TEL 06-4300-7113



NOSE SHOP 神戸

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281



NOSE SHOP オンラインストア

https://noseshop.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-15:16)